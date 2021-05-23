Chê đồ ăn 'nuốt không nổi' khi về nước cách ly, nam du học sinh bị dư luận lên án nặng nề

Trước dòng trạng thái của nam thanh niên này, nhiều người không khỏi ngao ngán với thái độ và ngôn ngữ nặng nề để chê bai khu cách ly.

Theo Pháp luật và Bạn đọc, mới đây một nam thanh niên là du học sinh vừa từ nước ngoài trở về nước vào ngày 5/5 và phải đi cách ly đã đăng tải lên mạng xã hội chia sẻ lại cuộc sống trong khu cách ly với tiêu đề: "Cách ly hay giam lỏng" đã thu hút được sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Cụ thể, du học sinh này dùng rất nhiều từ ngữ nặng nề để miêu tả về cơ sở, vật chất của nơi cách ly. Nam thanh niên này cho rằng đồ ăn thì không thể nuốt nổi, còn giấy vệ sinh, nước tẩy rửa, xà phòng... cung cấp nhỏ giọt.

Cơ sở vật chất của khu cách ly mà du học sinh ở - Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc Nhà vệ sinh trong khu cách ly - Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc Du học sinh này viết: "Thức ăn chín gia đình gửi vào thì không cho mang, chúng mình xin order thêm từ bếp cũng không được phép. Đi cách ly để phòng bệnh nhưng với chế độ dinh dưỡng tại đây thì còn sợ không đủ sức chống dịch. Thức ăn trong khu cách ly - Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc Thức ăn do thanh niên này đăng tải - Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc Điều dễ nhận thấy nhất là sau các bữa ăn, thức ăn thừa còn lại rất nhiều, hầu như các bạn ai cũng chỉ ăn cầm chừng, chứ nuốt không nổi. Dẫu biết rằng với số tiền ít ỏi thì khó có được bữa ăn ngon nhưng thiết nghĩ đơn vị nên tạo điều kiện để ai muốn thì có thể đặt thêm thức ăn.

Trải qua những ngày nóng bức, mình viết bài chỉ mong cơ sở cách ly có phương án cải thiện tốt hơn cho những ngày còn lại và những đợt cách ly sắp tới, để tâm lý mọi người cảm thấy thoải mái hơn chứ không xem việc cách ly như là chuỗi ngày giam lỏng". Thức ăn trong khu cách ly được du học sinh đăng tải - Ảnh: Pháp luật và Bạn đọc Bài đăng của nam thanh niên khiến nhiều người bức xúc. Hầu hết mọi người cho rằng bài viết của du học sinh này đang phủ nhận công sức phòng, chống dịch của cả nước. Bên cạnh đó, nhiều người bình luận, đang ở khu cách ly thì không thể nào "sướng" như ở nhà hay ở khách sạn được. Ngoài ra, những món ăn nam thanh niên này đăng tải cũng khá đầy đủ dinh dưỡng. Không gian sống cũng khá sạch sẽ. Hiện tại, bài đăng này vẫn nhận được sự quan tâm của dư luận.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/che-do-an-nuot-khong-noi-khi-ve-nuoc-cach-ly-nam-du-hoc-sinh-bi-du-luan-len-an-nang-ne-406125.html