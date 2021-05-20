Bà chủ quyền lực của Đại Nam 'truy cùng đuổi tận' đám đông antifan, người bí ẩn Huỳnh Ngọc Thiên Hương bị 'phanh phui' từ A-Z

Bà Nguyễn Phương Hằng không chỉ công khai số điện thoại của tài khoản Huỳnh Ngọc Thiên Hương, bà còn tiết lộ đã tìm ra được tên của người này.

Sau loạt drama "dài tập" chưa có hồi kết, mới đây, bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục khiến cộng đồng mạng chú ý khi công khai danh sách và số điện thoại của hàng loạt antifan trong buổi livestream mới nhất (ngày 19/5). Bà Phương Hằng trong buổi livestream ngày 19/5 - Ảnh: FBNV Trong số những nhân vật antifan bị bà Phương Hằng gọi tên, bà chủ Đại Nam không quên nhắc đến nhân vật Huỳnh Ngọc Thiên Hương - đây là nhân vật bí ẩn từng được cộng đồng mạng đồn đoán là vợ cũ của ông Huỳnh Uy Dũng và được cho là đang nắm giữ nhiều chứng cứ về quá khứ của bà Hằng. Trong buổi livestream, bà Phương Hằng công khai số điện thoại của tài khoản bí ẩn Huỳnh Ngọc Thiên Hương và tiết lộ tên thật của người này là S.S.



Bà Hằng công khai số điện thoại và danh tính của nhân vật Huỳnh Ngọc Thiên Hương - Ảnh: Cắt từ clip NV Ngoài ra, vợ ông Dũng "lò vôi" còn công khai hàng loạt số điện thoại và thông tin của nhiều tài khoản antifan khác như H.C; Đ.N.T; Tiên sinh C.B, ... Bà nhấn mạnh: "Tụi bay phải trả giá thôi, không chỉ với tôi mà trước công chúng nữa". Bà Hằng công khai danh tính của antifan - Ảnh: Cắt từ clip NV Một antifan bà Hằng công bố trong buổi livestream - Ảnh: Cắt từ clip NV Trước đội ngũ antifan đông đảo, bà Phương Hằng khẳng định: "Tôi có máu anh Hùng lắm". Tới thời điểm hiện tại bà tự tin không làm gì sai và "không một đối thủ nào chỉ ra được em sai". Thậm chí, bà này còn cho hay cả những người từng là bạn cũng hại bà vì muốn bà và ông Huỳnh Uy Dũng bỏ nhau. Bà Hằng bày tỏ sẽ "truy cùng đuổi tận" đám đông đang antifan đặt điều cho bà. Bà Hằng thách thức nếu ai muốn vợ chồng ông bà bỏ nhau thì cứ làm đơn tới đưa cho ông Dũng "lò vôi".

Sau khi bị bà Phương Hằng livestream công bố thông tin cá nhân của antifan trên mạng xã hội, cộng đồng mạng vẫn đang quan tâm những thông tin mới nhất trong "cuộc chiến" giữa bà Hằng và nhân vật bí ẩn Huỳnh Ngọc Thiên Hương.

Ra mặt cãi 'tay đôi' với bà Nguyễn Phương Hằng, một sao nữ Vbiz bị 'truy cùng đuổi tận', bị tố là kẻ làm gái, lừa đảo? Trên trang Facebook cá nhân, Phạm Ngà cho biết bà Hằng đang truy cùng đuổi tận cô khi cho hàng loạt Youtuber và các nick ảo post bài khắp nơi, vu khống bịa đặt, hãm hại, thậm chí sỉ nhục.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ba-chu-quyen-luc-cua-dai-nam-truy-cung-duoi-tan-dam-dong-antifan-nguoi-bi-an-huynh-ngoc-thien-huong-bi-phanh-phui-tu-a-z-405730.html