Vụ việc chó Pitbull tấn công khiến một người tử vong, một người trọng thương vào tối ngày 20/5 tại Long An đang được dư luận hết sức quan tâm.

Theo Thanh Niên, Đại tá Phạm Thanh Tâm, Phó giám đốc Công an tỉnh Long An, cho biết bước đầu cơ quan Kỹ thuật hình sự tỉnh đã khám nghiệm tử thi nam thanh niên bị chó Pitbull cắn tử vong, sau đó bàn giao vụ việc cho Công an H.Thủ Thừa thụ lý theo thẩm quyền. Trong khi đó, cơ quan chức năng H.Thủ Thừa cho biết, do chỉ biết nạn nhân quê TP.HCM nhưng không có địa chỉ cụ thể và giấy tờ tùy thân nên chính quyền quyết định chôn cất ở khu nghĩa trang nhân dân.