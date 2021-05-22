Theo cơ quan điều tra, nạn nhân bị chó Pitbull tấn công vì không xác định được danh tính nên đã đưa thi thể về chôn cất tại khu nghĩa trang nhân dân.

Vụ việc chó Pitbull tấn công khiến một người tử vong, một người trọng thương vào tối ngày 20/5 tại Long An đang được dư luận hết sức quan tâm. Theo Thanh Niên, Đại tá Phạm Thanh Tâm, Phó giám đốc Công an tỉnh Long An, cho biết bước đầu cơ quan Kỹ thuật hình sự tỉnh đã khám nghiệm tử thi nam thanh niên bị chó Pitbull cắn tử vong, sau đó bàn giao vụ việc cho Công an H.Thủ Thừa thụ lý theo thẩm quyền. Trong khi đó, cơ quan chức năng H.Thủ Thừa cho biết, do chỉ biết nạn nhân quê TP.HCM nhưng không có địa chỉ cụ thể và giấy tờ tùy thân nên chính quyền quyết định chôn cất ở khu nghĩa trang nhân dân.

Về tình hình sức khỏe anh H.T.H. (chủ nhân của chó Pibull tấn công khiến một người tử vong), Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An cho biết đã dần ổn định, ăn được cơm, các vết thương do chó cắn được bác sĩ phẫu thuật... Con chó Pitbull tấn công khiến một người tử vong đã được đưa về nhốt trong chuồng - Ảnh: Cắt từ clip Chia sẻ với VnExpress, một người chị gái của chủ con chó cho biết, em trai bà từng đi cai nghiện ma túy, không vợ con, sống một mình. Hai con chó gây chết người được mua tại TP.HCM, nuôi gần 2 năm. Gia đình thấy đây là loài chó dữ, đã nhiều lần khuyên can nhưng anh H. không nghe. Mới đây, H. tái nghiện. Vài ngày trước, khi trên đường về nhà anh gặp một người đàn ông lang thang cũng bị nghiện nên đưa về nhà ở chung. Sau đó, cho rằng người bạn này trộm đồ mình, nên H. đuổi đi.

Kể lại với chị gái, H. cho biết tối ngày 20/5, anh dắt hai con chó đi đến xã Nhị Thành (huyện Thủ Thừa) cách nhà hơn một km đi dạo thì gặp lại người này. Do hai bên xảy ra cự cãi, 2 con chó bênh chủ nên lao vào cắn người đàn ông. Khi người dân tìm cách xua đuổi hai con chó dữ không được đã gọi điện thoại cho công an xã. Ngay khi công an đến nơi đã dùng gậy gộc cố tách hai con chó để cứu người. Đến khoảng 0h, chúng bỏ chạy, hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng một người tử vong dọc đường. Trước đó, theo Thanh Niên, vào khoảng 23 giờ 30 ngày 20/5, anh H.T.H dẫn con chó Pitbull nặng gần 60 kg nuôi đi uống cà phê. Lúc này, có một thanh niên quen với anh H. đến ngồi chung để nói chuyện. Trong lúc nói chuyện, người này có quơ tay, quơ chân và bất ngờ bị con chó Pitbull đứng cạnh tấn công, quật ngã, cắn nhiều vết vào cơ thể và tử vong. Còn anh H vào can ngăn cũng bị con chó tấn công và bị thương.

Bí ẩn vụ chó cắn chết người ở Long An sau cú 'quơ tay, quơ chân': Vì sao chó Pitbull 'nổi điên' cắn người? Một vụ án mạng đã xảy ra trên địa bàn tỉnh Long An khi một con chó Pitbull lao vào cắn người và tấn công luôn chủ. Sự việc khiến nhiều người không khỏi hoang mang.

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