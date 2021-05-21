Bí ẩn vụ chó cắn chết người ở Long An sau cú 'quơ tay, quơ chân': Vì sao chó Pitbull 'nổi điên' cắn người?

Xã hội 21/05/2021 17:37

Một vụ án mạng đã xảy ra trên địa bàn tỉnh Long An khi một con chó Pitbull lao vào cắn người và tấn công luôn chủ. Sự việc khiến nhiều người không khỏi hoang mang.

Theo Thanh Niên, một vụ án mạng kinh hoàng đã xảy ra khi chó Pitbull cắn chết người trên địa bàn tỉnh Long An.

Cụ thể, khoảng 23 giờ 30 ngày 20/5, anh H.T.H. (37 tuổi, ngụ ấp Bình Tây, xã Mỹ Bình, H.Tân Trụ, Long An) dẫn con chó Pitbull nặng hơn 60 kg nuôi trong nhà, đi đến ấp 4, xã Nhị Thành, H.Thủ Thừa (gần KCN Hòa Bình) uống cà phê. Chi tiết bí ẩn là trong lúc ngồi uống cà phê, anh H. cùng bạn mình có những hành động "quơ tay, quơ chân" thì con chó bất ngờ xông vào tấn công bạn anh H., cắn nhiều vết sâu trên thân thể khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

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Con chó - thủ phạm đã gây ra vụ án mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Anh H. lao vào ngăn cản cũng bị nó quật ngã và cắn nhiều vết trên đầu, vai, tay khiến anh bị trọng thương. Anh H. sau đó đã được đưa đi cấp cứu còn con chó thì bị mang về nhà nhốt lại.

Vậy chó Pitbull là giống chó gì, mức độ "dữ dằn" như thế nào và làm sao để xử lý khi chúng mất kiểm soát?

Chó Pitbull (Dog Pitbull) là kết quả của quá trình lai tạo giữa hai giống chó Bulldog và Terrier. Chúng bắt đầu được nhân giống tại Mỹ từ đầu Thế kỷ 19. Ban đầu, Pitbull được nhân giống với mục đích tạo ra dòng chó chiến với sức mạnh tuyệt đối. Chúng được sử dụng để tham gia các cuộc đấu đẫm máu “bull-bear baiting” do người bản địa tổ chức. 

Đặc điểm của chó Pitbull

Giống chó Pitbull sở hữu tứ chi ngắn và thô. Tuy nhiên đây lại là vũ khí mang lại cho chúng sự nhanh nhẹn, tốc độ di chuyển cao, giúp chúng chiếm được ưu thế trong các trận các trận đấu.

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Chó Pitbull - Ảnh: Internet

Chó Pitbull cơ bắp sở hữu một hàm răng đều, dài và cực kỳ sắc nhọn. Chúng có thói quen đã cắn một vật gì đó sẽ nhai nát và ngấu nghiến đến chết mới buông tha. Một khi bị chó Pitbull cắn, miệng vết thương sẽ rất rộng và sâu. Nhẹ thì mang tật vĩnh viễn, nặng thì có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Lực cắn của chó Pitbull có thể lên tới 250 pounds / inch vuông, tương đương 106,5kg. Chúng có thể giết chết bất kỳ giống chó nào chỉ bằng một vết cắn.

Trong tổng số hơn 400 loài chó của thế giới hiện đại, Pitbull được xếp vào 11 giống chó nguy hiểm nhất đối với con người.

Theo LawFirm, 69% số vụ chó cắn khiến chủ thập tử nhất sinh hoặc tử vong có liên quan tới Pitbull; 76% số người bị chó cắn tử vong trong 50 năm qua là do Pitbull, trong đó: 27% là trẻ em (hơn 2/3 là trẻ sơ sinh hoặc dưới 2 tuổi).

Vì sao chó Pitbull cắn người?

Pitbull được đánh giá là giống chó có bản tính thất thường, tuy rất thân thiện với người nhưng nếu chúng “bức xúc” về điều gì đó sẽ lao vào cắn không thương tiếc, kể cả chủ nhân của chúng.

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Nếu thiếu kiến thức, việc nuôi chó Pitbull sẽ rất nguy hiểm - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, một số người nuôi Pitbull theo phong trào, không hiểu biết nhiều về chó. Thậm chí là để chọi chó mà nhiều chủ nhân đã cố tình tiêm chất kích thích, cho ăn thịt sống để Pitbull phát triển cơ bắp rồi nhốt trong những chiếc lồng chật hẹp, lơ là trong huấn luyện sẽ khiến Pitbull bị stress, thừa năng lượng. Tình trạng này kéo dài sẽ khiến Pitbull trầm cảm, dễ mất  kiểm soát dù chỉ bị kích động nhẹ.

Một nguyên nhân khác dẫn đến vấn đề này là do việc lai tạo gen. Con người luôn tìm cách tạo ra Pitbull vượt trội về ngoại hình, có màu sắc đẹp lạ bằng cách cho lai với nhiều giống chó khác. Việc này lại gây ra bất ổn tâm lý cho Pitbull ở những thế hệ tiếp theo. Các giống chó lai thiếu chọn lọc thường có cách cư xử hoang dã, không thân thiện và việc chúng tấn công con người chỉ là sớm muộn.

Xử lý khi chó Pitbull cắn

Theo Pháp luật và Bạn Đọc, chuyên gia huấn luyện chó Đức Khương cho biết các vụ tấn công liên quan đến chó thường chia thành 2 giai đoạn: Trước và trong khi bị tấn công.

Trước khi bị tấn công:

Khi chó gầm gừ, nhìn chằm chằm và bắt đầu sấn lại gần, cần giữ bình tĩnh - kiếm một vật khiến bạn trông cao lớn hơn như áo khoác, bạt, gậy gộc... rồi hướng ra trước mặt.

Duy trì tư thế phòng thủ và từ từ lùi lại tạo khoảng cách. Tuyệt đối không quay lưng bỏ chạy, điều này sẽ kích hoạt bản năng săn đuổi ở chó, khiến chúng lao tới tấn công bạn ngay lập tức.

Khi bị tấn công:

Trong trường hợp con chó vẫn lao vào tấn công, quật ngã bạn - bộ phận mà chúng sẽ nhắm vào trước tiên là mặt và cổ nạn nhân. Hãy làm mọi cách để che đầu và cổ cũng như ra sức đạp vào cổ chó, la lớn kiếm tìm sự giúp đỡ.

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Chó Pitbull thường tấn công vào cổ đối thủ - Ảnh: Internet

Anh Đăng Khoa (26 tuổi, một người nuôi Pitbull chuyên nghiệp tại thành phố Đà Lạt) chia sẻ với Thanh Niên, Pitbull là giống chó chiến có đặc tính cắn ngậm không nhả nên những trường hợp bị đa chấn thương do bị Pitbull cắn là do người dân không biết cách xử lý. 

Trong những trường hợp này, không phải chủ của chó thì không nên lại gần vì chó chỉ phục tùng duy nhất một chủ. “Phải bình tĩnh tách chó ra nơi trống trải và dùng dụng cụ cạy hàm, Pitbull sẽ nhả và tránh được các chấn thương lớn hơn. Đặc biệt không được đánh vào mình Pitbull vì dù có nhả ra thì cũng cắn trở lại do đặc tính chiến đấu của mình”.

Chó Pitbull 'phản chủ', cắn chết người ở Long An: Trách nhiệm thuộc về ai?

Chó Pitbull 'phản chủ', cắn chết người ở Long An: Trách nhiệm thuộc về ai?

Liên quan đến vụ chó Pitbull cắn chết người và làm chủ bị thương vào tối ngày hôm qua 20/5, cộng đồng mạng xôn xao về trách nhiệm của những người trong cuộc sau vụ việc.

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