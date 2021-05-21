Vietnam Airlines kỷ luật nữ tiếp viên 'vạ miệng' nói giường ở khu cách ly 'quá đơn sơ, dễ rớt xuống đất'

"Ngay từ giờ phút đó, L. cảm thấy mình bị đối xử như tội phạm, bị tước mất quyền công dân. Y tế phường lập tức cho xe cứu thương chở L. đi cách ly tập trung ngay, như là sợ L. sẽ bỏ trốn mặc dù L. là người chủ động khai báo" - cô gái chia sẻ trong đoạn clip.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip do một cô gái đăng tải về việc mình đi cách ly tập trung. Theo đoạn clip, cô gái - được cho là tiếp viên của hãng Vietnam Airlines kể về chuyến bay "định mệnh" ngày 4/5. Cô cho biết, do một hành khách ngồi ghế 29A trên máy bay dương tính với SARS-CoV-19 nên cô tiếp viên "với tinh thần trách nhiệm tự giác cao" đã liên hệ với y tế phường nơi cư trú để khai báo.

"Không biết mình được chở đi đâu... Khi tới nơi thì đó là một trường cấp 2 vừa được huy động làm nơi cách ly. Khi nhìn thấy chiếc giường ngủ của mình thì L. muốn rớt tim ra ngoài luôn vì nó quá đơn sơ, dễ rớt xuống đất lúc trở mình. L. cùng phòng với 4 bạn F1 khác và dùng chung nhà vệ sinh với cả tầng lầu."

Chiếc giường đơn sơ được cô chia sẻ trong đoạn clip - Ảnh: Cắt từ clip

Trong clip, cô tiếp viên cũng hoang mang cho biết suốt mấy ngày đầu đến khu cách ly, cô khóc nhiều vì lo lắng cho sự an toàn của bản thân. Bởi vì, cô phải cách ly và dùng chung thiết bị với các F1 tiếp xúc cận khác. Lâu lâu lại có F1 ngay bên cạnh chuyển thành F0 được đưa đi và lại xuất hiện thêm F1 chưa xét nghiệm được chuyển vào.

Nhà vệ sinh được dùng chung trong khu cách ly tập trung mà cô L. chia sẻ trong clip - Ảnh: Cắt từ clip

Trước những chia sẻ trong đoạn clip, cô tiếp viên gây xôn xao dư luận, trong đó hàng loạt ý kiến lên án, chỉ trích hành động của cô. Trong thời điểm dịch bệnh phức tạp, cả nước đang có nhiều "điểm nóng" về dịch Covid-19, rất nhiều y bác sĩ, tình nguyện viên không ngại "khổ" lao vào giữa tâm dịch để xuyên đêm xét nghiệm cho hàng ngàn công nhân, người dân, nhiều y bác sĩ ngất xỉu vì phải làm việc quá sức. Một người để lại bình luận chỉ trích gay gắt:

"Chị này tưởng mình khai báo thành thật thì được đi cách ly ở khách sạn 5 sao ư? Mà bày đặt quay clip tố này kia? Chị là F1, người ta phải đưa chị đi cách ly ngay và luôn là đúng rồi còn gì? Hay chị muốn người ta phải cung phụng rồi nhẹ nhàng mời chị đi."

Được biết, nữ tiếp viên của đoạn clip gây xôn xao này là P.L., tiếp viên trưởng của hãng Vietnam Airlines. Cô đã khóa tài khoản TikTok cá nhân sau sự việc.

Trả lời trên báo Dân trí, đại diện Vietnam Airlines nói đã nắm được sự việc nữ tiếp viên của hãng chia sẻ về việc đi cách ly trên mạng xã hội, tiếp viên này đang là F1 và chưa hết thời gian cách ly theo yêu cầu y tế.

"Ngay khi biết thông tin, chúng tôi đã yêu cầu nữ tiếp viên lập tức gỡ clip trên TikTok, nhưng đáng tiếc là clip này đã được chia sẻ và lan truyền trên mạng xã hội. Đây là việc làm hồ đồ, thiếu suy nghĩ của tiếp viên" - đại diện Vietnam Airlines cho biết. Đồng thời bên phía Vietnam Airlines cho biết thêm đã xử lý kỷ luật tiếp viên theo hướng "chưa làm gương".

Hành lang nơi cách ly mà tiếp viên đăng tải - Ảnh: Cắt từ clip

Cũng theo đại diện hãng hàng không Vietnam Airlines cho biết, tiếp viên L. giải thích rằng đã suy nghĩ không thấu đáo nên lỡ có phát ngôn không hay trong clip chia sẻ nhật ký cách ly, gây ý kiến trái chiều và gây phiền toái cho cơ quan. L. nói rất áy náy và hứa từ nay về sau sẽ để ý thật kỹ tới phát ngôn của mình.