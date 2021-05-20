Xót xa hình ảnh cháu bé 4 tuổi mắc Covid-19 trong khu cách ly

Mới đây, hình ảnh một cháu bé nhỏ tuổi, mặc bộ đồ bảo hộ rộng thùng thình trong một khu cách ly Covid-19 ở Bắc Giang khiến nhiều người xót xa.

Bắc Giang đang trở thành điểm nóng Covid-19 khi liên tục ghi nhận ca mắc mới. Không chỉ có người lớn, không ít các em nhỏ đã phải vào khu cách ly vì nhiễm bệnh hay có liên quan đến các ca mắc Covid-19 khác. Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, mới đây, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh một em nhỏ nhiễm Covid-19 trong khu cách ly ở Bắc Giang khiến nhiều người không khỏi xót xa. Danh tính của em được xác định là H.T.N. (SN 2017, trú tại Trại Hạ, Đồng Tiến, Yên Thế, Bắc Giang).

Bệnh nhân H.T.N. (SN 2017, trú tại Trại Hạ, Đồng Tiến, Yên Thế, Bắc Giang) - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị Cụ thể, trong các bức ảnh, cháu N. nhỏ bé, đen nhẻm, đeo khẩu trang ngồi trên giường bệnh. Xung quanh có khá nhiều thực phẩm, bánh kẹo, sữa bột do các mạnh thường quân ủng hộ được cô y tá mang đến cho bé. Ở một bức ảnh khác, cháu mặc bộ đồ bảo hộ rộng thùng thình, bọc kín toàn bộ cơ thể để chuẩn bị được đưa đến bệnh viện dã chiến điều trị khiến nhiều người xót xa. Y tá mang quà mạnh thường quân hỗ trợ đến cho em - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị Cháu N. trong bộ đồ bảo hộ rộng thùng thình - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị Được biết, những hình ảnh trên là do một cô y tá chụp lại tại khu cách ly, điều trị nghi nhiễm Covid-19 của huyện Yên Thế. Ngày 18/5, bé N. đã có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 và chiều cùng ngày đã được đưa đến bệnh viện dã chiến để điều trị.

Nói về hoàn cảnh của cháu bé, chị Thu Trang - người đầu tiên kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ N. cho biết, khi lấy mẫu bệnh phẩm, bé rất ngoan và dũng cảm, không khóc mà còn hợp tác rất tốt. Theo chị Trang, vì mẹ bé thuộc diện F1 phải cách ly riêng nên bố của bé vào khu cách chăm sóc bé. Trong khi đó, ông bà ở nhà bị tai biến, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Sau khi biết về hoàn cảnh cháu bé, chị Trang đã chuẩn bị một số thực phẩm, bánh sữa và nhờ các bác sĩ, y tá chuyển đến cho cháu bé trước khi đưa xuống bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19. Chị cũng là người đăng tin lên mạng xã hội kêu gọi mọi người chung tay giúp đỡ cho hoàn cảnh của N..

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