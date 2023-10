Anh Thưởng là người đã hỗ trợ tài xế taxi bắt cướp - Ảnh: FBNV

Anh Thưởng kể lại, chiều ngày 16/5, anh cùng người em đi xe máy từ Thanh Oai về Hà Đông thì nhìn thấy nam tài xế và tên cướp đang giằng co với nhau, máu me be bét, xung quanh có 4 -5 người nhưng họ chỉ đừng lấy điện thoại quay video lại. Gần đó cũng có một người giống công an đứng đó mà không hành động gì.

Khi anh Thưởng lại gần hỏi chuyện thì nam tài xế nói rằng: "Anh giúp em với, nó là cướp nó đâm em". Nam tài xế khi ấy chảy nhiều máu, anh lại gần vạch áo ra thấy ở ngực trái của người này có vết dao đâm thì anh đã nhanh chóng lao vào giữ tên cướp, đồng thời bảo tài xế taxi đi sơ cứu.