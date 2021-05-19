'Người hùng thầm lặng' ra tay giúp đỡ tài xế taxi bắt cướp: Thấy 2 người đang vật lộn đánh nhau, máu me be bét, 4-5 người xung quanh không ai vào can ngăn

Xã hội 19/05/2021 16:36

Mới đây, cơ quan chức năng đã tìm ra và mời công dân hỗ trợ tài xế taxi bắt cướp đến để xác minh thông tin liên quan trong vụ việc.

Theo Báo Lao Động, danh tính công dân còn lại hỗ trợ nam tài xế taxi bắt cướp trên đường Cienco5 đã được công bố là anh Phạm Văn Thưởng (SN1990, quê tỉnh Thái Bình, hiện đang ở Hà Nội).

Ngày 19/5, đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Thanh Oai (TP.Hà Nội) đã mời người này đến để xác minh thông tin liên quan trong vụ việc.

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Anh Thưởng là người đã hỗ trợ tài xế taxi bắt cướp - Ảnh: FBNV

Anh Thưởng kể lại, chiều ngày 16/5, anh cùng người em đi xe máy từ Thanh Oai về Hà Đông thì nhìn thấy nam tài xế và tên cướp đang giằng co với nhau, máu me be bét, xung quanh có 4 -5 người nhưng họ chỉ đừng lấy điện thoại quay video lại. Gần đó cũng có một người giống công an đứng đó mà không hành động gì.

Khi anh Thưởng lại gần hỏi chuyện thì nam tài xế nói rằng: "Anh giúp em với, nó là cướp nó đâm em". Nam tài xế khi ấy chảy nhiều máu, anh lại gần vạch áo ra thấy ở ngực trái của người này có vết dao đâm thì anh đã nhanh chóng lao vào giữ tên cướp, đồng thời bảo tài xế taxi đi sơ cứu.

Anh Thưởng cũng cho biết, lúc dẫn tên cướp vào lề đường, anh đã nhanh tay cởi lấy áo của tên cướp, dùng áo đó trói tay đối tượng. Được một lát, anh nhờ người đi đường dùng xe máy chở tài xế taxi vào bệnh xá gần đó để sơ cấp cứu. Sau đó, ô tô Công an xã Cự Khê đến, tên cướp bị còng tay, đưa đi.

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Tên cướp bị cơ quan chức năng bắt giữa - Ảnh: Internet

Khi sự việc kết thúc, anh cùng người em tiếp tục đi về Hà Đông. Chính người bạn đi cùng đã đăng video clip lên mạng. 

"Việc giúp tài xế taxi giữ tên cướp, tôi thấy cũng bình thường như người dân giúp nhau thôi mà"- anh Thưởng cho biết.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, một cán bộ công an đã bị kỷ luật vì có thái độ thờ ơ, vô trách nhiệm khi chứng kiến tài xế taxi vật lộn với tên cướp trong tình trạng bị thương. Danh tính người này được xác định là Đại úy Nguyễn Văn Lâm (36 tuổi), cán bộ Công an xã Cự Khê (H.Thanh Oai, Hà Nội).

Theo Thanh Niên, trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP.Hà Nội cho biết Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đại úy Nguyễn Văn Lâm, đồng thời xem xét điều chuyển công tác vì thấy sự việc mà thờ ơ.

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Liên quan đến vụ nam tài xế xe taxi bị cướp đâm trọng thương, mới đây, Chủ tịch UBND thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thuỷ (Thanh Hóa) đã thông tin về tên cướp trên.

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Từ khóa:   Hà Nội bắt cướp Người hùng

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