Nóng: Phong tỏa một cây xăng ở Đồng Nai, bắt khẩn cấp một giám đốc công ty

Xã hội 18/05/2021 17:27

Mới đây, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đã phong tỏa cây xăng Trảng Dài, bắt giữ người đại diện công ty TNHH Việt Khánh cùng nhiều tang vật có liên quan đến chuyên án xăng giả 920G.

Theo báo Giao Thông, sáng ngày 18/5, Công an tỉnh Đồng Nai đã phong tỏa, khám xét khẩn cấp cây xăng dầu Trảng Dài (TP Biên Hòa, thuộc Công ty TNHH Việt Khánh) vì có liên quan trong đường dây buôn lậu, sản xuất xăng giả tại địa phương. Tại đây, cơ quan chức năng đã lấy mẫu xăng đi xét nghiệm và thu giữ nhiều vật chứng.

Công an cũng thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với bà Nguyễn Thị Như Mỹ (53 tuổi, ngụ khu phố 3, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa) là chủ của công ty TNHH Việt Khánh để điều tra về hành vi buôn lậu.

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cây xăng dầu Trảng Dài - Ảnh: Báo Giao Thông

Được biết, trong quá trình điều tra sự việc, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố, bắt tạm giam 59 bị can.

Theo Tuổi Trẻ, việc khám xét, bắt giữ chủ doanh nghiệp có liên quan đến chuyên án 920G của Công an Đồng Nai về đường dây sản xuất buôn bán xăng giả do Phan Thanh Hữu (64 tuổi, ngụ TP.HCM) cầm đầu.

Bên cạnh việc bắt giữa các bị can, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai còn thu giữ 10 tàu thủy, 6 xe bồn, 2,7 triệu lít xăng, 120 tỉ đồng tiền mặt, cùng nhiều tài sản có giá trị khác. 

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Cơ quan chức năng khám xét nhà riêng của bà M. - Ảnh: Tuổi Trẻ

Trước đó, vào đêm ngày 6/2, cơ quan chức năng đã điều động nhiều cán bộ khám xét khẩn cấp các kho chứa, cây xăng, trụ sở làm việc và nơi ở của những người liên quan tại Đồng Nai, Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An, Vũng Tàu, TP.HCM, đồng thời bắt quả tang nhóm người đang mua bán qua lại giữa các tàu để nhập lậu xăng với số lượng lớn trên sông Hậu, đoạn thuộc xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, Vĩnh Long.

Cơ quan chức năng thu giữ 2 tàu biển có tải trọng 1.500 tấn, 5 sà lan tải trọng 400-1.000 tấn, 6 xe bồn chứa gần 2,7 triệu lít xăng, 4 thùng hóa chất để tạo màu, trên 100 tỉ đồng tiền mặt, gần 50 quyển sổ đỏ, 12 thùng tài liệu hồ sơ sổ sách…

Theo Công an Đồng Nai, nhóm này cung cấp trung bình trên 1 triệu lít xăng giả, kém chất lượng ra thị trường. Bước đầu, nhóm này khai từ tháng 8/2020 đến nay đã cung cấp ra thị trường 200 triệu lít xăng giả, kém chất lượng.

Lực lượng Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

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Từ khóa:   Đồng Nai buôn lậu xăng

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