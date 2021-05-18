Nam tài xế taxi bắt cướp kể lại 'linh cảm lạ' trong giờ phút cận kề sinh tử

Xã hội 18/05/2021 12:12

Liên quan đến vụ nam tài xế taxi bị đâm khi chống trả tên cướp đồng thời là tội phạm truy nã ở Hà Nội, hiện, anh đã tỉnh táo và có thể kể lại toàn bộ câu chuyện.

Liên quan đến nam tài xế taxi khống chế và bị cướp đâm trọng thương ở Hà Nội, theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, chiều ngày 17/5, anh này đang được điều trị tại bệnh viện và đã tỉnh táo. Danh tính nam tài xế được xác định là N.T.M. (SN 1976, trú quận Long Biên, TP. Hà Nội). 

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Nam tài xế sức khỏe đã ổn định - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Kể lại sự việc, anh M. cho biết hơn 14h ngày 16/5, anh lái xe từ nhà đi làm. Khi đi từ đường Đức Giang ra đường Ngô Gia Tự (quận Long Biên, TP. Hà Nội) thì anh thấy một người đàn ông to cao, đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang vẫy xe và bảo rằng cho anh ta đến phố Đức Giang. Khi đến địa điểm trên, vị khách chỉ anh Minh đi theo đường tàu để ra làng Thượng Cát rồi vào nhà người quen.

Nam tài xế cho biết nơi vị khách bước vào là quán nước, không phải nhà anh ta và người này cũng không gặp ai cả. Sau khi lên xe, anh ta lại yêu cầu cho về huyện Cẩm Thuỷ (Thanh Hoá) để lấy tiền nợ cá độ bóng đá rồi quay ra Hà Nội.

Khi chở khách tới Cienco 5 (khu đô thị Thanh Hà, Thanh Oai, Hà Nội) thì nam tài xế nhận được tin nhắn từ vợ bảo rằng anh bỏ quên giấy tờ xe ở nhà. Vì thế, anh dừng xe lại giữa đường và yêu cầu khách hủy chuyến vì đang trong mùa Covid-19, nếu không có giấy tờ sẽ bị công an bắt. Tuy nhiên, vị khách tỏ ra tha thiết, yêu cầu anh chở đi.

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Tên cướp đã bị bắt -  Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Lúc này, trong đầu anh đã có linh cảm lạ từ vị khách. Quan sát người này, anh thấy đây không phải dân lao động bình thường. Anh M. tiếp tục từ chối thì nghe thấy tiếng động, vị khách rút một con dao dạng chọc tiết lợn đâm thẳng về phía anh M.. Cả hai sau đó đã giằng co trong xe.

"Trong đầu tôi nghĩ, nếu cứ giằng co sẽ mất máu thì chết nên tôi đạp cửa ra ngoài. Cả hai tiếp tục vật lộn với nhau dưới đường, tôi vừa vật vừa hô cướp. Lúc đầu có nhiều lái xe đi qua nhưng cũng không ai dừng lại giúp. Tiếp đó một số người lái xe máy đi qua cầm điện thoại chụp ảnh quay phim" - anh M. chia sẻ với Doanh nghiệp và Tiếp thị.

Sau khi được người dân giúp đỡ, công an đến bắt giữ đối tượng thì anh M. được đưa vào viện điều trị. Sau này, anh mới biết đó là đối tượng truy nã nên không khỏi rùng mình. 

Cập nhật tình hình, theo Tiền Phong, chiều ngày 17/5 vừa qua, ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, đã gửi thư khen và thưởng 10 triệu đồng cho anh Nguyễn Trần Minh, tài xế taxi dũng cảm đã bắt giữ đối tượng trốn truy nã đặc biệt. 

Theo VTC News, chiều 17/5, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết thông tin công an huyện Thanh Oai vừa có quyết định kỷ luật cán bộ công an xã Cự Khê (huyện Thanh Oai) vì thiếu trách nhiệm trong việc bắt giữ tên cướp Đặng Phạm Sáu (SN 1970, trú huyện Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá). Người bị kỷ luật là Đại uý Nguyễn Thanh Lâm (SN 1985), cán bộ công an xã Cự Khê (huyện Thanh Oai, Hà Nội).

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