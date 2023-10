Tên cướp đã bị bắt - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Lúc này, trong đầu anh đã có linh cảm lạ từ vị khách. Quan sát người này, anh thấy đây không phải dân lao động bình thường. Anh M. tiếp tục từ chối thì nghe thấy tiếng động, vị khách rút một con dao dạng chọc tiết lợn đâm thẳng về phía anh M.. Cả hai sau đó đã giằng co trong xe.

"Trong đầu tôi nghĩ, nếu cứ giằng co sẽ mất máu thì chết nên tôi đạp cửa ra ngoài. Cả hai tiếp tục vật lộn với nhau dưới đường, tôi vừa vật vừa hô cướp. Lúc đầu có nhiều lái xe đi qua nhưng cũng không ai dừng lại giúp. Tiếp đó một số người lái xe máy đi qua cầm điện thoại chụp ảnh quay phim" - anh M. chia sẻ với Doanh nghiệp và Tiếp thị.

Sau khi được người dân giúp đỡ, công an đến bắt giữ đối tượng thì anh M. được đưa vào viện điều trị. Sau này, anh mới biết đó là đối tượng truy nã nên không khỏi rùng mình.

Cập nhật tình hình, theo Tiền Phong, chiều ngày 17/5 vừa qua, ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, đã gửi thư khen và thưởng 10 triệu đồng cho anh Nguyễn Trần Minh, tài xế taxi dũng cảm đã bắt giữ đối tượng trốn truy nã đặc biệt.

Theo VTC News, chiều 17/5, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết thông tin công an huyện Thanh Oai vừa có quyết định kỷ luật cán bộ công an xã Cự Khê (huyện Thanh Oai) vì thiếu trách nhiệm trong việc bắt giữ tên cướp Đặng Phạm Sáu (SN 1970, trú huyện Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá). Người bị kỷ luật là Đại uý Nguyễn Thanh Lâm (SN 1985), cán bộ công an xã Cự Khê (huyện Thanh Oai, Hà Nội).