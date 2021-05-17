Vợ 'cạch mặt' cả Vbiz, đại gia Dũng ‘lò vôi’ chỉ thừa nhận nghệ sĩ này là ‘chân chính’

Xã hội 17/05/2021 17:18

Vừa qua, ông Dũng "lò vôi" đã chia sẻ bài viết của nam ca sĩ Nathan Lee kèm lời cảm ơn ngay trên trang cá nhân khiến dân mạng "dậy sóng".

Xoay quanh lùm xùm của vợ chồng đại gia Dũng “lò vôi’ và giới nghệ sĩ Việt, hiện tại, “cuộc khẩu chiến” vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại mà ngàng càng căng thẳng khi bà Nguyễn Phương Hằng đã “cấm tiệt" giới nghệ sĩ đến quay phim, chụp ảnh ở Đại Nam. Mới đây, trong buổi livestream, bà Hằng thậm chí còn cho biết sẽ lấy nghệ sĩ Hồng Vân ra là “thí điểm” kiện tụng như một cách dằn mặt “phe đối thủ”. Một số nghệ sĩ Việt cũng đã có những màn đáp trả cực đanh thép để bảo vệ thanh danh của mình.

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Vợ chồng đại gia Dũng 'lò vôi’ - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, trong số đó, cũng có một số cá nhân là nghệ sĩ nhưng vẫn công khai ủng hộ vợ chồng bà Hằng, trong đó tiêu biểu nhất phải kể đến Nathan Lee. Được biết, kể từ ngày 12/5, Nathan Lee đã nhiều lần công khai đăng tải bài viết bày tỏ quan điểm của mình với vợ chồng đại gia Đại Nam mà theo anh là “người đáng trân trọng”. 

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Nam ca sĩ Nathan Lee - Ảnh: Internet

Để đáp lại tình cảm ấy, vừa qua đại gia Dũng “lò vôi” đã “mạnh tay” chia sẻ bài viết của nam ca sĩ kèm dòng trạng thái: “Chỉ có nghệ sĩ chân chính mới làm được điều chân chính. Cảm ơn em!". 

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Bài đăng của ông Dũng - Ảnh: Cắt màn hình

Có thể thấy, ngoài việc cảm ơn nam ca sĩ, việc ông Dũng lặp đi lặp lại hai lần từ "chân chính" cũng có ý nghĩa rất riêng. Dường như ông Dũng đang ẩn ý rằng những người còn lại, không ủng hộ vợ chồng ông thì không “chân chính”. 

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Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Cắt màn hình

Bài viết ngay lập tức nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng, nhất là từ fan của cả hai người. Bên dưới bài viết, rất nhiều người đã để lại lời khen, sự ủng hộ với vợ chồng đại gia và Nathan Lee.

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Hình ảnh trên trang cá nhân của Nathan Lee - Ảnh: Cắt màn hình

Mới đây thôi, Nathan Lee cũng đã có tương tác lại khi chia sẻ lại bài báo viết về chuyện này với hai icon biểu thị sự cảm ơn đối với ông Dũng.

'Trùm giang hồ' Huỳnh Kiến An mong chính quyền vào cuộc để lấy lại thanh danh cho nghệ sĩ

'Trùm giang hồ' Huỳnh Kiến An mong chính quyền vào cuộc để lấy lại thanh danh cho nghệ sĩ

Vừa qua, nam diễn viên Huỳnh Kiến An đã có bài chia sẻ về những lùm xùm giữa bà Nguyễn Phương Hằng và giới nghệ sĩ. Theo đó, ông mong chính quyền vào cuộc lấy lại danh dự cho Vbiz.

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Từ khóa:   bà Nguyễn Phương Hằng giới nghệ sĩ Việt Vợ ông Dũng lò vôi

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