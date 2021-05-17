Vợ 'cạch mặt' cả Vbiz, đại gia Dũng ‘lò vôi’ chỉ thừa nhận nghệ sĩ này là ‘chân chính’

Xoay quanh lùm xùm của vợ chồng đại gia Dũng “lò vôi’ và giới nghệ sĩ Việt, hiện tại, “cuộc khẩu chiến” vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại mà ngàng càng căng thẳng khi bà Nguyễn Phương Hằng đã “cấm tiệt" giới nghệ sĩ đến quay phim, chụp ảnh ở Đại Nam. Mới đây, trong buổi livestream, bà Hằng thậm chí còn cho biết sẽ lấy nghệ sĩ Hồng Vân ra là “thí điểm” kiện tụng như một cách dằn mặt “phe đối thủ”. Một số nghệ sĩ Việt cũng đã có những màn đáp trả cực đanh thép để bảo vệ thanh danh của mình.

Vợ chồng đại gia Dũng 'lò vôi’ - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, trong số đó, cũng có một số cá nhân là nghệ sĩ nhưng vẫn công khai ủng hộ vợ chồng bà Hằng, trong đó tiêu biểu nhất phải kể đến Nathan Lee. Được biết, kể từ ngày 12/5, Nathan Lee đã nhiều lần công khai đăng tải bài viết bày tỏ quan điểm của mình với vợ chồng đại gia Đại Nam mà theo anh là “người đáng trân trọng”.