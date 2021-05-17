'Trùm giang hồ' Huỳnh Kiến An mong chính quyền vào cuộc để lấy lại thanh danh cho nghệ sĩ

Xã hội 17/05/2021 13:00

Vừa qua, nam diễn viên Huỳnh Kiến An đã có bài chia sẻ về những lùm xùm giữa bà Nguyễn Phương Hằng và giới nghệ sĩ. Theo đó, ông mong chính quyền vào cuộc lấy lại danh dự cho Vbiz.

Tiếp nối những lùm xùm xung quanh vợ chồng đại gia Dũng "lò vôi" và giới nghệ sĩ Việt, hầu như trong lần livestream nào, bà Nguyễn Phương Hằng cũng dùng nhiều lời lẽ cay nghiệt để miệt thị "phe đối lập". Bà còn không ngại điểm mặt chỉ tên nhiều gương mặt nổi tiếng như Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Trang Khàn,... và bóc mẽ nhiều sự thật phía sau.

Đỉnh điểm của "cuộc khẩu chiến" là vừa qua, bà Hằng đã cấm tiệt giới nghệ sĩ đến Đại Nam quay phim, chụp ảnh. Nếu ai vị phạm sẽ bị lập biên bản và mời ra khỏi đây. 

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Bà Phương Hằng trong buổi livestream ngày 16/5 - Ảnh: Cắt màn hình

Không chịu nổi bức xúc nên nghệ sĩ Huỳnh Kiến An dù không bị bà Hằng kêu tên cũng đã chủ động công khai bày tỏ quan điểm của mình trên trang cá nhân.

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'Trùm giang hồ' của làng phim Việt - Huỳnh Kiến An - Ảnh: FBNV

Cụ thể, nghệ sĩ Huỳnh Kiến An, người luôn được ưu ái gọi với biệt danh "trùm gian hồ" của làng phim Việt cho rằng sở dĩ các nghệ sĩ im lặng vì không muốn "chuyện bé xé ra to, có khi ảnh hưởng đến cả sự nghiệp". Tuy nhiên, những lời nhục mạ, thách thức của bà Hằng "như giọt nước tràn ly", nghệ sĩ Huỳnh Kiến An mong các đồng nghiệp, chính quyền hãy vào cuộc để "lấy lại thanh danh cho nghệ sĩ".

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Bài đăng của nam nghệ sĩ - Ảnh: Cắt màn hình

Cũng giống như Huỳnh Kiến An, một số nghệ sĩ khác cũng đã lên tiếng về vấn đền trên. Theo đó, nghệ sĩ Kim Tử Long dù lên tiếng ủng hộ bà chủ Đại Nam trong việc ra mặt giúp đỡ cộng đồng nhưng không khỏi buồn lòng, cho biết: "Nhiều khi xem clip trên mạng, mình cũng buồn chứ vì mình là nghệ sĩ mà". 

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Nghệ sĩ Kim Tử Long trong clip chia sẻ về sự việc lùm xùm giữa nghệ sĩ với bà Phương Hằng- Ảnh: Cắt màn hình

Đạo diễn Bùi Quốc Bảo cũng có một bài viết khá dài tiết lộ "thật buồn khi nghệ sĩ - như bao ngành nghề khác đang bị xúc phạm, tấn công, mạt sát mà không được bảo vệ từ các hội nghề nghiệp cũng như chính quyền".

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Đạo diễn Bùi Quốc Bảo - Ảnh: Internet

Từ đó, nam đạo diễn thẳng thắng chia sẻ: "Thôi thì thà đừng mang danh là thương nhau nữa. Tôi có sản phẩm, anh chị thích thì thưởng thức, không thích thì thôi. Chúng ta ngang hàng với nhau để đừng cảm tính lúc vui thì gọi là nghệ sĩ, lúc buồn thì gọi là lũ ch*".

Sau bao lùm xùm, bà Nguyễn Phương Hằng tiết lộ không hề ghét bỏ giới nghệ sĩ, còn kêu đích danh hàng loạt tên tuổi lớn

Sau bao lùm xùm, bà Nguyễn Phương Hằng tiết lộ không hề ghét bỏ giới nghệ sĩ, còn kêu đích danh hàng loạt tên tuổi lớn

Trong buổi livestream vừa qua, bà Nguyễn Phương Hằng công khai chỉ trích Đàm Vĩnh Hưng và ngược lại cũng tiết lộ nhiều cái tên nghệ sĩ mà mình yêu thích.

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Từ khóa:   Dũng lò vôi bà Phương Hằng giới nghệ sĩ Việt

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