Bà Phương Hằng trong buổi livestream ngày 16/5 - Ảnh: Cắt màn hình

Không chịu nổi bức xúc nên nghệ sĩ Huỳnh Kiến An dù không bị bà Hằng kêu tên cũng đã chủ động công khai bày tỏ quan điểm của mình trên trang cá nhân.

'Trùm giang hồ' của làng phim Việt - Huỳnh Kiến An - Ảnh: FBNV

Cụ thể, nghệ sĩ Huỳnh Kiến An, người luôn được ưu ái gọi với biệt danh "trùm gian hồ" của làng phim Việt cho rằng sở dĩ các nghệ sĩ im lặng vì không muốn "chuyện bé xé ra to, có khi ảnh hưởng đến cả sự nghiệp". Tuy nhiên, những lời nhục mạ, thách thức của bà Hằng "như giọt nước tràn ly", nghệ sĩ Huỳnh Kiến An mong các đồng nghiệp, chính quyền hãy vào cuộc để "lấy lại thanh danh cho nghệ sĩ".