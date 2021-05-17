Bắt giam đối tượng hiếp dâm con gái ruột từ năm 2017 đến nay ở Phú Thọ

Xã hội 17/05/2021 15:42

Liên quan đến vụ nữ sinh bị bố ruột hiếp dâm từ năm lớp 7, mới đây, cơ quan công an đã khởi tối vụ án và bắt tạm giam đối tượng này.

Theo Tuổi Trẻ, ngày 17/5, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam một đối tượng để điều tra về hành vi Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Danh tính đối tượng  được xác định là N.V.Q. (SN 1979, trú tại Yên Lập, Phú Thọ).

Theo thông tin ban đầu, ngày 12/3/2021, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Lập nhận được đơn trình báo của cháu N.T.T. về  về việc từ giữa năm 2017 đến nay bị cha ruột giở trò đồi bại.

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Đối tượng N.V.Q. (SN 1979, trú tại Yên Lập, Phú Thọ) - Ảnh: Công an TP.HCM

Ngay khi tiếp nhận sự việc, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Lập đã khẩn trương tổ chức khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định, củng cố lời khai của bị hại, người biết việc, đồng thời triệu tập N.V.Q. để làm việc.

Căn cứ quy định của Bộ luật hình sự, công an huyện Yên Lập đã chuyển vụ án trên cho cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ. Căn cứ vào những chứng cứ thu thập được, cơ quan công an quyết định khởi tố và bắt tạm giam Q. để điều tra theo quy định.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Như đã đưa tin trước đó, theo thông tin ban đầu, sau khi mẹ vì không chịu nổi đòn roi của bố nên đã để lại hai chị em nạn nhân rồi bỏ đi, người bố đã nhiều lần ép con gái quan hệ lúc em mới học lớp 7. Ông còn dọa nếu con gái dám kể cho người khác nghe thì sẽ bị ăn đòn. 

Đáng giận hơn, những lúc thực hiện hành vi đồi bại với con là khi người bố tỉnh táo, còn lúc say rượu thì đánh đập. Mọi chuyện dừng lại một thời gian rồi tiếp tục tái diễn  khi nữ sinh học lớp 11. Sau cùng, nữ sinh tìm cách bỏ trốn, lên Hà Nội tìm mẹ.

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Nạn nhân bị cha ruột hiếp dâm từ nhỏ - Ảnh: Phụ nữ Việt Nam

Theo thông tin từ mẹ của nữ sinh T., khi biết hành vi của mình bị bại lộ, vợ và con tố cáo ra cơ quan chức năng. Q. đã nhiều lần gọi điện, nhắn tin cho vợ để cầu xin tha thứ, cho hắn một con đường. Thế nhưng, tại buổi đối chất với đây tại công an huyện, N.Đ.Q. lại một mực chối tội, phủ nhận việc làm đồi bại với con gái.

Theo ông Trần Văn Phương – Chủ tịch UBND xã nơi N.Đ.Q. sinh sống cho biết, có sự việc mẹ con chị L.H tố cáo N.Đ.Q. hiếp dâm con gái. Tuy nhiên, vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Lập xác minh, điều tra và hiện chưa có kết luận cuối cùng. Ông Phương xác nhận việc chị H. xa nhà làm ăn từ nhiều năm nay, cháu H.T. ở nhà với bố và em.

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