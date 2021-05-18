Bà Phương Hằng hé lộ tình tiết NÓNG, nghi vấn ca sĩ hải ngoại Trường Vũ nắm trong tay 'chiếc thẻ quyền lực'

Bà Nguyễn Phương Hằng tiết lộ lý do Hoài Linh và các nghệ sĩ khác không lên tiếng, đặt câu hỏi riêng cho nam ca sĩ Trường Vũ.

Những ngày vừa qua, vụ lùm xùm của bà Nguyễn Phương Hằng và giới nghệ sĩ đang ngày một tăng cao. Bà Hằng liên tục dùng nhiều lời lẽ chỉ trích nặng nề đối với “phe đối thủ” và bóc trần nhiều sự thật phía sau. Một số nghệ sĩ như Trang Trần, Lư Hoàng Gia Bảo, Vy Oanh,.. cũng đã có màn đáp trả “cực gắt” tới bà Hằng. Bà Phương Hằng chỉ trích giới nghệ sĩ Việt - Ảnh: Chụp màn hình Tuy nhiên, nghệ sĩ Hoài Linh, người được bà Hằng trực tiếp chỉ mặt kêu tên hầu như trong tất cả các buổi livestream thì luôn giữ thái độ im lặng, không hề có bất kỳ động thái nào.

Hôm qua, trong bài đăng mới nhất của bà Hằng về vụ việc, bà đã chia sẻ thông tin “nóng nhất đêm nay” khi cho biết đây là lý do mà Hoài Linh, Trường Vũ và nhiều nghệ sĩ khác bất chấp không lên tiếng. Bài viết về nghệ sĩ Trường Vũ đã bị xóa - Ảnh: Chụp màn hình Theo đó, bài đăng đính kèm hình ảnh “thẻ tín đồ” được cho là của nam ca sĩ Trường Vũ mà theo bà Hằng thì “phải có cống hiến và thân tín đến mức nào mới có được tấm thẻ này đây” và “nếu không chung một phe thì gọi là gì”. Bài đăng ngay lập tức đã nhận được sự quan tâm đông đảo của dư luận.

Bài viết mới nhất của bà hiện tại - Ảnh: Chụp màn hình Ngay sau đó, bà Hằng đã xóa bài viết cũ và tiếp tục cập nhật một một tráng thái mới với nội dung “mời Trường Vũ lên tiếng”. Theo đó, bà Hằng đặt ra nhiều câu hỏi rằng chiếc thẻ này có phải của nam ca sĩ không, sao anh còn chưa lên tiếng. Cuối cùng, bà chốt lại với câu nói đầy bỏ ngỏ: “Chắc chỉ có Trường Vũ hay NHỮNG NGƯỜI CÓ THẺ mới trả lời được!”. Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình Phía dưới vài viết, rất nhiều người đã để lại bình luận cổ vũ bà Hằng tiếp tục. Bên cạnh đó, cũng có không ít fan khuyên bà Hằng nên cẩn thận vì không biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

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