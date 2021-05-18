Bà Phương Hằng hé lộ tình tiết NÓNG, nghi vấn ca sĩ hải ngoại Trường Vũ nắm trong tay 'chiếc thẻ quyền lực'

Xã hội 18/05/2021 12:23

Bà Nguyễn Phương Hằng tiết lộ lý do Hoài Linh và các nghệ sĩ khác không lên tiếng, đặt câu hỏi riêng cho nam ca sĩ Trường Vũ.

Những ngày vừa qua, vụ lùm xùm của bà Nguyễn Phương Hằng và giới nghệ sĩ đang ngày một tăng cao. Bà Hằng liên tục dùng nhiều lời lẽ chỉ trích nặng nề đối với “phe đối thủ” và bóc trần nhiều sự thật phía sau. Một số nghệ sĩ như Trang Trần, Lư Hoàng Gia Bảo, Vy Oanh,.. cũng đã có màn đáp trả “cực gắt” tới bà Hằng.

nguyen phuong hang 1
Bà Phương Hằng chỉ trích giới nghệ sĩ Việt - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, nghệ sĩ Hoài Linh, người được bà Hằng trực tiếp chỉ mặt kêu tên hầu như trong tất cả các buổi livestream thì luôn giữ thái độ im lặng, không hề có bất kỳ động thái nào.

Hôm qua, trong bài đăng mới nhất của bà Hằng về vụ việc, bà đã chia sẻ thông tin “nóng nhất đêm nay” khi cho biết đây là lý do mà Hoài Linh, Trường Vũ và nhiều nghệ sĩ khác bất chấp không lên tiếng.

nguyen phuong hang 2
Bài viết về nghệ sĩ Trường Vũ đã bị xóa - Ảnh: Chụp màn hình

Theo đó, bài đăng đính kèm hình ảnh “thẻ tín đồ” được cho là của nam ca sĩ Trường Vũ mà theo bà Hằng thì “phải có cống hiến và thân tín đến mức nào mới có được tấm thẻ này đây” và “nếu không chung một phe thì gọi là gì”. Bài đăng ngay lập tức đã nhận được sự quan tâm đông đảo của dư luận.

nguyen phuong hang 3
Bài viết mới nhất của bà hiện tại - Ảnh: Chụp màn hình

Ngay sau đó, bà Hằng đã xóa bài viết cũ và tiếp tục cập nhật một một tráng thái mới với nội dung “mời Trường Vũ lên tiếng”. Theo đó, bà Hằng đặt ra nhiều câu hỏi rằng chiếc thẻ này có phải của nam ca sĩ không, sao anh còn chưa lên tiếng. Cuối cùng, bà chốt lại với câu nói đầy bỏ ngỏ: “Chắc chỉ có Trường Vũ hay NHỮNG NGƯỜI CÓ THẺ mới trả lời được!”.

nguyen phuong hang 4
Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Phía dưới vài viết, rất nhiều người đã để lại bình luận cổ vũ bà Hằng tiếp tục. Bên cạnh đó, cũng có không ít fan khuyên bà Hằng nên cẩn thận vì không biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Vợ 'cạch mặt' cả Vbiz, đại gia Dũng ‘lò vôi’ chỉ thừa nhận nghệ sĩ này là ‘chân chính’

Vợ 'cạch mặt' cả Vbiz, đại gia Dũng ‘lò vôi’ chỉ thừa nhận nghệ sĩ này là ‘chân chính’

Vừa qua, ông Dũng "lò vôi" đã chia sẻ bài viết của nam ca sĩ Nathan Lee kèm lời cảm ơn ngay trên trang cá nhân khiến dân mạng "dậy sóng".

Xem thêm
Từ khóa:   Dũng lò vôi Võ Hoàng Yên và Hoài Linh bà phương Hằng

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Sao quốc tế 1 giờ 28 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Dinh dưỡng 2 giờ 58 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1