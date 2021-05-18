Xôn xao thông tin nghi gã cướp đâm trọng thương tài xế taxi từng là bộ đội biên phòng, giết người chỉ vì không chuộc được đồng hồ

Xã hội 18/05/2021 22:54

Liên quan đến vụ nam tài xế xe taxi bị cướp đâm trọng thương, mới đây, Chủ tịch UBND thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thuỷ (Thanh Hóa) đã thông tin về tên cướp trên.

Liên quan đến việc nam tài xế taxi bị một đối tượng đâm trọng thương, hiện Công an huyện Thanh Oai (TP.Hà Nội) đang tạm giữ hình sự Đặng Phạm Sáu (SN 1970, hộ khẩu xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hoá) cũng là tên cướp trong vụ việc.

Theo VTCNews, ông Lê Anh Tuấn, Chủ tịch UBND thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thuỷ (Thanh Hóa) cho biết đối tượng này không phải là công dân sinh sống trên địa bàn thị trấn Phong Sơn. Do bố mẹ và em trai Sáu đang sinh sống ở thị trấn Phong Sơn nên thỉnh thoảng hắn về đây thăm người thân.

tai xe taxi 1
 Đặng Phạm Sáu (SN 1970) - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Theo ông Tuấn, đối tượng Sáu trước đây từng là bộ đội biên phòng, sau đó bị kỷ luật nên cho ra khỏi ngành. Liên quan đến thông tin này, Đại tá Lê Văn Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa cho biết đang tiến hành xác minh làm rõ.

Trước khi dùng dao đâm trọng thương tài xế taxi N.T.M., Đặng Phạm Sáu từng giết người ở thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa).

Cụ thể, khoảng 16h20 ngày 23/4/2021, khi đến chuộc lại đồng hồ, Sáu có xảy ra mâu thuẫn với con trai tiệm cầm đồ Hải Lý trên phố Quang Trung, thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy vì chiếc đồng hồ của mình đã bị bán đi mất, hắn rút dao đâm chết nạn nhân rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau khi bỏ trốn, Công an tỉnh Thanh Hoá ra lệnh truy nã Đặng Phạm Sáu về hành vi Giết người vào tháng 4/2021.

Ngày 16/5, Sáu bắt taxi hãng G7 do anh M. điều khiển, đi từ khu vực cầu Chương Dương về phía huyện Thanh Oai, mục đích về Thanh Hóa. khi đi đến đoạn đường Cienco 5 (đoạn thuộc địa phận xã Cự Khê, huyện Thanh Oai), hắn và tài xế taxi xảy ra giằng co. Cuối cùng, đối tượng đã đâm anh tài xế một nhát nhưng vẫn bị người này khống chế.

tai xe taxi 2
Nam tài xế vật lộn với cướp, một cán bộ công an đang bấm điện thoại - Ảnh: Chụp màn hình

Sau đó ít phút, Công an xã Cự Khê đưa tên cướp về trụ sở để điều tra, tài xế Minh được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương khá nặng.

Được biết, tại hiện trường khi ấy có cả chiến sĩ công an nhưng người này chỉ đứng bấm điện thoại, không có sự can thiệp vào sự việc. 

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, liên quan vụ việc, Công an TP Hà Nội chỉ đạo Công an huyện Thanh Oai thi hành quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với người cán bộ công an trên. Đồng thời khen thưởng tài xế M. vì hành động dũng cảm.

Nóng: Phong tỏa một cây xăng ở Đồng Nai, bắt khẩn cấp một giám đốc công ty

Nóng: Phong tỏa một cây xăng ở Đồng Nai, bắt khẩn cấp một giám đốc công ty

Mới đây, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đã phong tỏa cây xăng Trảng Dài, bắt giữ người đại diện công ty TNHH Việt Khánh cùng nhiều tang vật có liên quan đến chuyên án xăng giả 920G.

Xem thêm
Từ khóa:   Thanh Hoá cướp của dùng dao đâm người

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Sao quốc tế 1 giờ 35 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Dinh dưỡng 3 giờ 5 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước
Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1