Theo VTCNews, ông Lê Anh Tuấn, Chủ tịch UBND thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thuỷ (Thanh Hóa) cho biết đối tượng này không phải là công dân sinh sống trên địa bàn thị trấn Phong Sơn. Do bố mẹ và em trai Sáu đang sinh sống ở thị trấn Phong Sơn nên thỉnh thoảng hắn về đây thăm người thân.

Liên quan đến việc nam tài xế taxi bị một đối tượng đâm trọng thương, hiện Công an huyện Thanh Oai (TP.Hà Nội) đang tạm giữ hình sự Đặng Phạm Sáu (SN 1970, hộ khẩu xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hoá) cũng là tên cướp trong vụ việc.

Cụ thể, khoảng 16h20 ngày 23/4/2021, khi đến chuộc lại đồng hồ, Sáu có xảy ra mâu thuẫn với con trai tiệm cầm đồ Hải Lý trên phố Quang Trung, thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy vì chiếc đồng hồ của mình đã bị bán đi mất, hắn rút dao đâm chết nạn nhân rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau khi bỏ trốn, Công an tỉnh Thanh Hoá ra lệnh truy nã Đặng Phạm Sáu về hành vi Giết người vào tháng 4/2021.

Ngày 16/5, Sáu bắt taxi hãng G7 do anh M. điều khiển, đi từ khu vực cầu Chương Dương về phía huyện Thanh Oai, mục đích về Thanh Hóa. khi đi đến đoạn đường Cienco 5 (đoạn thuộc địa phận xã Cự Khê, huyện Thanh Oai), hắn và tài xế taxi xảy ra giằng co. Cuối cùng, đối tượng đã đâm anh tài xế một nhát nhưng vẫn bị người này khống chế.

Nam tài xế vật lộn với cướp, một cán bộ công an đang bấm điện thoại - Ảnh: Chụp màn hình

Sau đó ít phút, Công an xã Cự Khê đưa tên cướp về trụ sở để điều tra, tài xế Minh được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương khá nặng.

Được biết, tại hiện trường khi ấy có cả chiến sĩ công an nhưng người này chỉ đứng bấm điện thoại, không có sự can thiệp vào sự việc.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, liên quan vụ việc, Công an TP Hà Nội chỉ đạo Công an huyện Thanh Oai thi hành quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với người cán bộ công an trên. Đồng thời khen thưởng tài xế M. vì hành động dũng cảm.