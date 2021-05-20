Xuất hiện tour đi Mỹ tiêm vắc-xin Covid-19 với giá gần 45 triệu đồng

Xã hội 20/05/2021 09:32

Mới đây, một công ty tổ chức tour đi Mỹ tiêm vắc-xin Covid-19 với giá trọn gói 44,99 triệu đồng/người. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, tour chỉ phù hợp với du khách có điều kiện, vì mức giá khá "chát", chưa kể thời gian cách ly khá lâu.

Theo thông tin từ VietNamNet, gần đây, 1 công ty du lịch tại TP.HCM đã cho ra mắt tour du lịch đến Mỹ để tiêm vắc-xin Covid-19 kết hợp du lịch nghỉ dưỡng. Khi đến nơi, du khách Việt Nam có thể chủ động tiếp cận các nguồn cung vắc-xin uy tín Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson.

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Poster quảng cáo của đơn vị tổ chức tour đặc biệt này - Ảnh: Internet

Tour được tổ chức dưới dạng Free & Easy, gồm vé máy bay đến Mỹ và phòng khách sạn tiêu chuẩn 3 sao trở lên, phí xét nghiệm Covid-19 trước khi nhập cảnh Mỹ, lệ phí visa đi Mỹ, bảo hiểm du lịch và hướng dẫn viên hỗ trợ đăng ký, thủ tục tiêm chủng vắc-xin Covid-19 tại Mỹ.

Mức giá đưa ra là 44,99 triệu đồng/khách cho hành trình tour 8 ngày 7 đêm.

Đây là đơn vị lữ hành đầu tiên tại Việt Nam tổ chức tour đi Mỹ tiêm vắc-xin phòng Covid-19. Các công ty khác cũng đang nghe ngóng tình hình để rục rịch tổ chức tour tương tự.

Trước đó, một công ty du lịch tại Thái Lan cũng đã mở tour du lịch tương tự và chào mời khách rất nhiệt tình. 

Cụ thể, công ty My Journey Travel chào tour “du lịch vắc-xin Covid-19” trọn gói, hành trình 10 ngày bay tới California (Mỹ). Với chi phí là 2.400 USD/người (khoảng 55 triệu đồng, chưa gồm vé máy bay), đến nay, đã có hơn 200 người đặt chỗ. Giá trên bao gồm cả liều tiêm vắc-xin một mũi của hãng Johnson & Johnson.

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Người dân Thái Lan có vẻ khá hào hứng tham gia tour du lịch - Ảnh minh họa: Internet

Một công ty khác là Unithai Trip ở Bangkok (Thái Lan) cũng tung ra các gói tour từ 75.000 baht đến 200.000 baht (2.400 USD đến 6.400 USD, tương đương 55 đến 147 triệu đồng) cho hành trình bay tới San Francisco, Los Angeles và New York.

Theo Thông tấn xã Việt Nam, du khách các nước đang đổ về Mỹ du lịch kết hợp tiêm vắc-xin rất nhiều. Đến nay, đã có hàng chục nghìn khách du lịch từ Mexico cùng một số nước khác đã bay sang Texas, Florida để tiêm vắc-xin. Thậm chí có tới hàng nghìn du khách giàu có, trong đó có cả các chính trị gia, ngôi sao truyền hình, lãnh đạo các công ty, tập đoàn ở Mỹ Latinh đã tới Mỹ để được chủng ngừa vắc-xin. Một số thuê hẳn máy bay riêng để sang Mỹ.

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Vắc-xin Covid-19 - Ảnh: BBC

Trao đổi với phóng viên báo Pháp luật TP.HCM, ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch, cho hay: "Việc xuất cảnh ra nước ngoài với khách Việt Nam vẫn bình thường, không cấm. Còn nhập cảnh thì phải tuân theo các quy định trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp."

Theo một số công ty và chuyên gia du lịch, với mức giá 44,99 triệu đồng như trên chỉ phù hợp với các đối tượng có điều kiện, bởi giá đó chưa bao gồm tiền ăn uống, đi lại, chi tiêu cá nhân tại Mỹ. Chưa kể, tùy mỗi loại vắc-xin mà phải chờ để tiêm mũi thứ hai. Với vắc-xin Johnson & Johnson thì chỉ cần tiêm một mũi, nhưng nếu muốn tiêm vắc-xin Pfizer khách phải chờ 20 ngày sau mới được tiêm mũi hai.

Tiêm xong, khi về Việt Nam, du khách vẫn bị cách ly 21 ngày tại cơ sở cách ly và sau đó là 7 ngày theo dõi tại nhà theo quy định nhập cảnh hiện nay của ngành Y tế và các cơ quan chức năng. Như vậy, một chuyến du lịch kết hợp tiêm vắc-xin tại Mỹ hoàn chỉnh để có thể tiếp xúc với cộng đồng mất từ 1 tháng rưỡi tới gần 2 tháng, chưa kể chi phí cách ly khi về nước.

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Từ khóa:   Covid-19 vắc-xin covid-19 tour du lịch tiêm vắc-xin

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