Những hình ảnh của các em bé trong khu cách ly phòng chống Covid-19 được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, khiến nhiều người không khỏi xúc động, thương cảm.
- Vụ án rúng động dư luận Ấn Độ giữa 'bão tố' dịch bệnh: Nữ bệnh nhân Covid-19 tử vong sau 24h bị nam y tá cưỡng bức
- Bé gái 16 tháng tuổi chết trước cửa bệnh viện vì Covid-19 ở Ấn Độ, mẹ gào khóc cầu xin giúp đỡ nhưng không một cánh tay nào chìa ra
Tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến vô cùng phức tạp tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Trong những ngày qua, câu chuyện, hình ảnh về lực lượng tuyến đầu khiến nhiều người không khỏi khâm phục. Một ngày chỉ ngủ 2 tiếng, tình trạng mất nước diễn ra khiến không ít người gục ngã. Tuy nhiên họ vẫn cố gắng, nỗ lực vượt lên mọi khó khăn, thiếu thốn để vững vàng nơi tuyến đầu chống dịch.
Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền những hình ảnh về các em nhỏ trong khu cách ly ở Điện Biên cũng khiến cư dân mạng xúc động và thương cảm. Giữa cái nắng oi bức của mùa hè, các em khoác lên mình bộ trang phục bảo hộ quá khổ, đôi mắt ánh lên vẻ ngây thơ, ngơ ngác.
Những hình ảnh này ngay sau khi chia sẻ đã thu hút rất nhiều sự chú ý từ cư dân mạng. Ai cũng mong muốn dịch bệnh nhanh chóng được đẩy lùi để không phải chứng kiến những hình ảnh đau lòng như vậy nữa.
Để chung tay vượt qua gia đoạn khó khăn này, mỗi người hãy tự có ý thức và tránh nhiệm phòng chống dịch bệnh. Mỗi hành động nhỏ như tuân thủ quy định 5K, thực hiện theo hướng dẫn thông báo của cơ quan chức năng chính là bảo vệ bản thân, gia đình của chính mình.