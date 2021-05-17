Tâm điểm Covid-19: Hình ảnh trẻ em cao 0,5m 'ngụp lặn' trong đồ bảo hộ dài thườn thượt, rộng thùng thình ở khu cách ly khiến CĐM xót xa

Xã hội 17/05/2021 10:04

Những hình ảnh của các em bé trong khu cách ly phòng chống Covid-19 được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, khiến nhiều người không khỏi xúc động, thương cảm.

Tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến vô cùng phức tạp tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Trong những ngày qua, câu chuyện, hình ảnh về lực lượng tuyến đầu khiến nhiều người không khỏi khâm phục. Một ngày chỉ ngủ 2 tiếng, tình trạng mất nước diễn ra khiến không ít người gục ngã. Tuy nhiên họ vẫn cố gắng, nỗ lực vượt lên mọi khó khăn, thiếu thốn để vững vàng nơi tuyến đầu chống dịch. 

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Các y bác sĩ mệt mỏi, ngồi dựa vào tường ở hành lang nghỉ ngơi ít phút - Ảnh: Sở Y Tế TP.HCM
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Nữ y tá ngất xỉu vì mất nước trong thời gian lấy mẫu bệnh phẩm ở 'ổ dịch' Bắc Ninh - Ảnh: VOV

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền những hình ảnh về các em nhỏ trong khu cách ly ở Điện Biên cũng khiến cư dân mạng xúc động và thương cảm. Giữa cái nắng oi bức của mùa hè, các em khoác lên mình bộ trang phục bảo hộ quá khổ, đôi mắt ánh lên vẻ ngây thơ, ngơ ngác. 

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Thân hình bé nhỏ như muốn 'bơi trong' bộ đồ bảo hộ. Hình ảnh này được ghi lại ở khu cách ly Trường Mầm non Nội Hoàng, thôn Nội, xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Các em bé theo bố mẹ vào khu cách ly vì có liên quan ca mắc Covid-19 - Ảnh: VOV
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Các em bé mặc đồ bảo hộ y tế để chuẩn bị di chuyển sang khu cách ly khác. Bộ đồ quá dài và rộng so với thân hình em khiến ai nhìn vào cũng vừa buồn cười vừa thương - Ảnh: Doanh nghiệp Tiếp thị
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Đôi mắt ngơ ngác, cử chỉ còn ngây thơ chưa hiểu chuyện gì xảy ra của các em khiến cư dân mạng thấy thương vô cùng - Ảnh: Doanh nghiệp Tiếp Thị

Những hình ảnh này ngay sau khi chia sẻ đã thu hút rất nhiều sự chú ý từ cư dân mạng. Ai cũng mong muốn dịch bệnh nhanh chóng được đẩy lùi để không phải chứng kiến những hình ảnh đau lòng như vậy nữa. 

Để chung tay vượt qua gia đoạn khó khăn này, mỗi người hãy tự có ý thức và tránh nhiệm phòng chống dịch bệnh. Mỗi hành động nhỏ như tuân thủ quy định 5K, thực hiện theo hướng dẫn thông báo của cơ quan chức năng chính là bảo vệ bản thân, gia đình của chính mình.

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Từ khóa:   Covid-19 khu cách ly chống dịch bệnh COVID-19

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