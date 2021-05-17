Tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến vô cùng phức tạp tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Trong những ngày qua, câu chuyện, hình ảnh về lực lượng tuyến đầu khiến nhiều người không khỏi khâm phục. Một ngày chỉ ngủ 2 tiếng, tình trạng mất nước diễn ra khiến không ít người gục ngã. Tuy nhiên họ vẫn cố gắng, nỗ lực vượt lên mọi khó khăn, thiếu thốn để vững vàng nơi tuyến đầu chống dịch.

Các y bác sĩ mệt mỏi, ngồi dựa vào tường ở hành lang nghỉ ngơi ít phút - Ảnh: Sở Y Tế TP.HCM

Nữ y tá ngất xỉu vì mất nước trong thời gian lấy mẫu bệnh phẩm ở 'ổ dịch' Bắc Ninh - Ảnh: VOV

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền những hình ảnh về các em nhỏ trong khu cách ly ở Điện Biên cũng khiến cư dân mạng xúc động và thương cảm. Giữa cái nắng oi bức của mùa hè, các em khoác lên mình bộ trang phục bảo hộ quá khổ, đôi mắt ánh lên vẻ ngây thơ, ngơ ngác.