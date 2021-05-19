3 chị em được bố mẹ cho về quê ngoại ở tỉnh Quảng Bình do nghỉ hè sớm. Không may, khi đi chơi, cả 3 bị rơi xuống hồ cá dẫn đến chết đuối.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, sáng 19/5, ông Trần Văn Bình - trưởng công an xã Tân Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình - cho biết chính quyền xã này vừa bàn giao thi thể 3 cháu nhỏ bị chết đuối trên địa bàn xã cho gia đình đưa về an táng.

Trong 3 cháu nhỏ có hai chị em ruột là N.T.P.H. (5 tuổi), N.V.H. (4 tuổi) đã được gia đình bố mẹ ở xã Thái Thủy, huyện Lệ Thủy đưa về từ tối 18/5. Cháu còn lại là Đ.N.M.Q. (4 tuổi) được đưa về gia đình ở xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa sáng cùng ngày.

Theo ông Bình, ba cháu nhỏ được bố mẹ cho về nhà ông bà ngoại ở thôn Tân Lực, xã Tân Thủy chơi. Khi ông bà ngoại vắng nhà, 3 cháu rủ nhau ra khu vực hồ cá sau nhà chơi không may bị đuối nước, khi người dân phát hiện thì cả 3 đã tử vong.

Gia đình tổ chức tang lễ cho 3 cháu - Ảnh: Tuổi Trẻ

Được biết, đây đã là vụ đuối nước liên quan đến trẻ em thứ ba xảy ra tại Quảng Bình chỉ trong khoảng hơn 1 tháng qua. Trước đó, hai chị em ruột ở TP.Đồng Hới và hai anh em ruột ở huyện Quảng Ninh cũng bị đuối nước tử vong.

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