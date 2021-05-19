Sau khi uống rượu, cậu ruột đã dùng điện thoại để dụ cháu gái rồi thực hiện hành vi xâm hại tình dục. Đối tượng bị em gái phát hiện và trình báo lên cơ quan công an.

Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, ngày 19/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Châu Đốc (An Giang) tạm giữ hình sự P.V.L. (SN 1989, ngụ phường Châu Phú B) để tiếp tục điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Cụ thể, vào khoảng 12h ngày 16/5, sau khi nhậu xong, P.V.L. được em gái là P.T.B. đưa về nhà. Lúc này trên xe còn có cháu D. (SN 2013 là con gái chị B.) ngồi cùng xe (ngồi giữa). Trên đường đi, L. nhiều lần có hành vi xâm hại tình dục cháu D.

Khi được em gái chở về, L. đã có nhiều hành vi đụng chạm, xâm hại tình dục đối với cháu D. - Ảnh: Công an TP.HCM

Đến khoảng 14 giờ 30 cùng ngày, khi về đến nhà, L. dẫn cháu D. lên võng nằm và lấy điện thoại cho cháu chơi. Trong lúc cháu D. đang xem phim trên điện thoại, L. tiếp tục nảy sinh ý định và thực hiện hành vi hiếp dâm cháu D.

Nghe cháu kêu đau và sợ mẹ cháu D. phát hiện, nên đối tượng đã kéo quần cháu lên. Lúc này, chị B. đi vào phát hiện quần con gái bị xộc xệch, nghi con mình bị L. xâm hại tình dục, nên chị dẫn cháu ra ngoài hỏi thì cháu D. kể lại sự việc.

Đối tượng P.V.L. tại cơ quan công an - Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng

Ngay lập tức, chị B. dẫn cháu đến Công an phường Châu Phú B tố giác hành vi đồi bại. Ngay lập tức L. được mời lên làm việc. Tại cơ quan công an, bước đầu L. đã thừa nhận hành vi phạm pháp của mình.

Vụ bé gái 2 tuổi bị xâm hại ở Bình Thuận: 'Yêu râu xanh' để lại thư tuyệt mệnh, định bỏ trốn ra nước ngoài, từng có tiền án hiếp dâm Đang thực hiện hành vi đồi bại với bé gái 2 tuổi thì bị mẹ của bé phát hiện, đối tượng từng có tiền án về tội hiếp dâm đã bỏ trốn. Sau 1 ngày, hắn đã bị lực lượng công an bắt giữ khi chuẩn bị trốn ra nước ngoài.

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