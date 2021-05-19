Vụ người phụ nữ ở TP.HCM bị sát hại trong phòng ngủ: Con trai gọi điện cho bố thông báo 'Con giết mẹ rồi'

Xã hội 19/05/2021 11:57

Vụ án mạng kinh hoàng diễn ra vào rạng sáng ngày 18/5 khiến cư dân mạng xôn xao. Người con trai nghi sát hại mẹ ruột đã có cuộc gọi thông báo cho người bố: "Con giết mẹ rồi".

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, một người phụ nữ ở quận 12 (TP.HCM) được phát hiện tử vong tại phòng ngủ lúc rạng sáng ngày 18/5, hiện công an tập trung làm rõ vụ việc.

Thông tin ban đầu, người đàn ông tên Đ. (Sn 1968, ngụ quận 12) nhận được thông tin vợ mình bị con trai là N.T.V. (SN 1990) sát tại nhà riêng ở phường Tân Thới Hiệp (quận 12) nên chạy về. 

Ông Đ. khai rằng khi về phát hiện vợ mình là bà N.T.M. (SN 1962) đã tử vong tại phòng ngủ nên báo công an.

Nhận được tin báo, Công an quận 12 đã phối hợp với Công an TP.HCM và các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan. Công an ghi nhận người phụ nữ tử vong trong căn phòng trong tư thế nằm ngửa, trên người có vết thương chảy máu, bên cạnh có con dao dài khoảng 20 cm, cán đen.

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Ảnh minh họa: Báo Công An

Cũng liên quan đến vụ việc này, báo Người đưa tin Pháp Luật cũng cho biết, tại cơ quan công an, V. có nhiều biểu hiện của bệnh tâm thần. Qua lời khai ban đầu từ người bố thì vào rạng sáng cùng ngày, V. đã gọi điện báo cho ông, rằng: “Con giết mẹ rồi”.

Hiện nguyên nhân vụ việc và ai là người gây án đang được cơ quan chức năng làm rõ.

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