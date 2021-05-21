Từ vùng dịch về, không hợp tác xét nghiệm lại tỏ thái độ 'mẹ thiên hạ': 'Anh không quan tâm. Đi ra khỏi nhà anh'

Xã hội 21/05/2021 16:33

Có lịch sử dịch tễ di chuyển đi về từ vùng dịch Bắc Giang, thế nhưng, một người đàn ông lại không chịu hợp tác với cơ quan chức năng trong việc lấy mẫu xét nghiệm.

Tối ngày 20/5, mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh 2 thành viên trong 1 gia đình không hợp tác khi đội ngũ nhân viên y tế đến lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc Covid-19.

Theo nội dung trong clip, người đàn ông đã có "thái độ" khi được yêu cầu lấy mẫu xét nghiệm, đồng thời nói: "Anh không quan tâm... Xách đồ của em ra khỏi nhà anh và di chuyển ra khỏi nhà anh...".

Từ vùng dịch về, không hợp tác xét nghiệm lại tỏ thái độ 'mẹ thiên hạ': 'Anh không quan tâm. Đi ra khỏi nhà anh' - Ảnh 1
 Người đàn ông trong clip gắt gỏng với nhân viên y tế - Ảnh cắt từ clip
Từ vùng dịch về, không hợp tác xét nghiệm lại tỏ thái độ 'mẹ thiên hạ': 'Anh không quan tâm. Đi ra khỏi nhà anh' - Ảnh 2
Người phụ nữ cũng đòi 'ngưng quay phim' và cho rằng cuộc sống nhà mình đang bị đảo lộn - Ảnh cắt từ clip 

Trong khi đó, người phụ nữ cũng là thành viên trong gia đình này gay gắt chỉ trích việc nhân viên y tế đến nhà người này sẽ khiến gia đình bà bị "đảo lộn cuộc sống", đồng thời liên tục xua tay các nhân viên y tế và nói lớn: "Tôi không làm sao cả?"

Trong clip, một nữ cán bộ y tế đã cố gắng trao đổi: "Nếu anh không phối hợp với chúng em, gia đình anh có vấn đề gì thì anh sẽ là người chịu trách nhiệm", thế nhưng, người đàn ông vẫn "lì lợm", đồng thời đáp trả một cách gắt gỏng: "Anh không quan tâm ai chịu trách nhiệm. Đi ra khỏi nhà anh. Di chuyển ra khỏi khu vực nhà tôi ngay và luôn".

Đoạn clip được chia sẻ đã khiến cộng đồng mạng trở nên bất bình với hành động "vô trách nhiệm" với cộng đồng của 2 thành viên trong gia đình này.  

Theo thông tin từ VOV, 2 người dân trong clip bên trên có hộ khẩu thường trú ở thôn 6, xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn (Sơn La). Trước đó, người đàn ông đi từ tỉnh Bắc Giang về Sơn La, vì vậy, Tổ công tác y tế của huyện đã đến để lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm sàng lọc Covid-19. Sau khi gặp các trường hợp chống đối, Tổ công tác đã tăng cường lực lượng đến thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, động viên, tư vấn…, nhờ vậy, các công dân này đã hiểu và chấp hành việc lấy mẫu để xét nghiệm, cũng như áp dụng phương án cách ly tại nhà theo quy định.

Nóng: TP.HCM tìm người đến 2 địa điểm ở quận 1 có liên quan đến Covid-19

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Chiều 21/5, HCDC ra thông báo khẩn, tìm người đến 2 địa điểm ở quận 1 TP.HCM cần thông báo với cơ quan chức năng để được xét nghiệm Covid-19.

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