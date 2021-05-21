Rộ tin đồn con chó 60 kg cắn chết người ở Long An đã bị 'triệt hạ', người dân xung quanh cho biết chó rất hiền và nghe lời

Xã hội 21/05/2021 14:22

Tối ngày 20/5, một con chó Pitbull nặng khoảng 60kg đã lao vào cắn chết 1 người và làm bị thương người chủ khi 2 người này đang ngồi uống cà phê. Đến trưa nay, mạng xã hội rò rỉ hình ảnh con chó đã bị triệt hạ.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào khoảng hơn 23h ngày 20/5, anh H. dẫn con chó giống Pitbull do chính anh nuôi, nặng khoảng 60kg, đi dạo cùng một người bạn tại khu vực ấp 7, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, Long An, cách nhà anh H. khoảng 2km.

cho Pitbull 3
Con chó nặng gần 60 kg khiến nhiều người hốt hoảng - Ảnh cắt từ clip

Trong lúc ngồi uống cà phê, anh H. cùng bạn mình có những hành động quơ tay, quơ chân thì con chó bất ngờ xông vào tấn công bạn anh H., cắn nhiều phát sâu trên thân thể khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Anh H. vội vàng can ngăn cũng bị con chó này tấn công. Người dân phải đưa anh H. đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Long An.

Theo Tuổi Trẻ, anh H. nhập viện vào lúc 0h55 ngày 21/5 trong tình trạng mặt và tay bị nhiều vết rách lớn do chó cắn. Đến sáng nay 21/5, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An cho biết sức khỏe của anh H. đã ổn định sau khi bị con chó giống Rottweiler tấn công.

Được biết, sau khi xảy ra vụ việc, con chó đã được người nhà đưa về và nhốt tại khu phòng trọ. Nhiều người hiếu kỳ đã đến xem và cho biết, nhìn bên ngoài con chó rất hiền và nghe lời. 

cho Pitbull 2
Nhiều người cho rằng, bên ngoài chú chó hiền và nghe lời, thanh niên áo trắng trong clip còn vuốt ve và xoa đầu chú chó rất bình thường - Ảnh cắt từ clip

Liên quan đến vụ việc chó Pitbull cắn chết người, trưa nay, hình ảnh con chó nằm bên vũng máu, được cho là đã chết được lan truyền trên MXH khiến cư dân mạng xôn xao. Cụ thể, đoạn clip được một Youtuber quay lại, trong đó, anh này có nói con chó đã chết và kèm theo hình ảnh nó nằm im bất động. 

cho Pitbull 1
Chú chó nằm im bất động, được cho là đã chết - Ảnh cắt từ clip

Theo Tuổi Trẻ, đến sáng ngày 21/5, người dân và lực lượng chức năng đã vây và triệt hạ con chó đực đã sát hại người này. Hiện tại cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc. 

Sau thời gian 'ở ẩn', con dâu bà Phương Hằng 'check-in' xe hơi tiền tỷ, bàn tay lấp lánh kim cương

Sau thời gian 'ở ẩn', con dâu bà Phương Hằng 'check-in' xe hơi tiền tỷ, bàn tay lấp lánh kim cương

Sau khi về làm dâu nhà hào môn, con dâu bà Phương Hằng rất hiếm khi hé lộ cuộc sống sau hôn nhân. Tuy nhiên mới đây, Quế Long lại bất ngờ khoe ảnh sang chảnh trong siêu xe với nhẫn kim cương siêu to và đồng hồ đính "full" kim cương khiến cư dân mạng trầm trồ.

Xem thêm
Từ khóa:   chó Pitbull chó cắn cắn chết người

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Sao quốc tế 56 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Dinh dưỡng 2 giờ 26 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1