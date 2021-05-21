Tối ngày 20/5, một con chó Pitbull nặng khoảng 60kg đã lao vào cắn chết 1 người và làm bị thương người chủ khi 2 người này đang ngồi uống cà phê. Đến trưa nay, mạng xã hội rò rỉ hình ảnh con chó đã bị triệt hạ.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, vào khoảng hơn 23h ngày 20/5, anh H. dẫn con chó giống Pitbull do chính anh nuôi, nặng khoảng 60kg, đi dạo cùng một người bạn tại khu vực ấp 7, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, Long An, cách nhà anh H. khoảng 2km. Con chó nặng gần 60 kg khiến nhiều người hốt hoảng - Ảnh cắt từ clip Trong lúc ngồi uống cà phê, anh H. cùng bạn mình có những hành động quơ tay, quơ chân thì con chó bất ngờ xông vào tấn công bạn anh H., cắn nhiều phát sâu trên thân thể khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Anh H. vội vàng can ngăn cũng bị con chó này tấn công. Người dân phải đưa anh H. đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Long An. Theo Tuổi Trẻ, anh H. nhập viện vào lúc 0h55 ngày 21/5 trong tình trạng mặt và tay bị nhiều vết rách lớn do chó cắn. Đến sáng nay 21/5, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An cho biết sức khỏe của anh H. đã ổn định sau khi bị con chó giống Rottweiler tấn công.

Được biết, sau khi xảy ra vụ việc, con chó đã được người nhà đưa về và nhốt tại khu phòng trọ. Nhiều người hiếu kỳ đã đến xem và cho biết, nhìn bên ngoài con chó rất hiền và nghe lời. Nhiều người cho rằng, bên ngoài chú chó hiền và nghe lời, thanh niên áo trắng trong clip còn vuốt ve và xoa đầu chú chó rất bình thường - Ảnh cắt từ clip Liên quan đến vụ việc chó Pitbull cắn chết người, trưa nay, hình ảnh con chó nằm bên vũng máu, được cho là đã chết được lan truyền trên MXH khiến cư dân mạng xôn xao. Cụ thể, đoạn clip được một Youtuber quay lại, trong đó, anh này có nói con chó đã chết và kèm theo hình ảnh nó nằm im bất động. Chú chó nằm im bất động, được cho là đã chết - Ảnh cắt từ clip Theo Tuổi Trẻ, đến sáng ngày 21/5, người dân và lực lượng chức năng đã vây và triệt hạ con chó đực đã sát hại người này. Hiện tại cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

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