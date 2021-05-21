Tin tưởng 'trai lạ' qua ứng dụng hẹn hò, mẹ đơn thân U40 ở Hải Phòng 'mất trắng' 6 tỷ đồng

Sau khi quen biết 1 đối tượng qua ứng dụng hẹn hò, người phụ nữ U40 đã bị hắn lừa đảo mất số tiền 6 tỷ đồng.

Mới đây, theo thông tin từ VietNamNet, 1 phụ nữ tên H.L.T. (39 tuổi, quê TP.Hải Phòng, nạn nhân của chiêu lừa đảo qua ứng dụng hẹn hò) đã chia sẻ về câu chuyện đau lòng của mình. Cô cho biết, sau khi quen biết 1 đối tượng qua Tinder, cô đã bị hắn lừa đảo mất số tiền 6 tỷ đồng. Cô nói: “Khi thời gian trò chuyện đủ để tôi tin và yêu, đầu tháng 12/2020, Jacky rủ tôi đầu tư MMCoin. Cho đến cuối tháng 3 vừa qua, tôi như người mất hết lý trí, mỗi ngày thực hiện các giao dịch lên đến cả tỷ đồng. Đến khi phát hiện mình bị lừa, tôi đã gửi vào đó trên 6 tỷ đồng”. Cô hiện là mẹ đơn thân, có 2 bé và theo cô chia sẻ thì 6 tỷ là số tiền tiết kiệm dùng để lo cho tương lai sau này của các cen. Đối tượng dụ dỗ người phụ nữ, thậm chí còn yêu cầu cô trộm tiền bạc từ bố mẹ - Ảnh: VietNamNet Sau khi chị T. tin tưởng và giao cho hắn số tiền gần 6 tỷ đồng, thì tên này biến mất không để lại bất kỳ tung tích nào. Mất cả tiền lẫn tình, người mẹ đơn thân suy sụp và khóc rất nhiều.

Chị nói: “Bố mẹ tôi phải thế chấp nhà để có tiền cho tôi vay, thậm chí, em gái tôi phải chứng minh thu nhập để có thể vay ngân hàng rồi lấy tiền ấy cho tôi đầu tư. Tôi cũng nhiều lần vay nóng với lãi suất 5%/ngày để có tiền nộp vào tài khoản với hy vọng sau đó có thể rút được số tiền mình đã đầu tư về. Cuối cùng, tôi chỉ nhận về con số không. Tôi đau đớn nhận ra rằng mình bị lừa. Tôi không chỉ đánh mất số tiền tiết kiệm của mình mà còn khiến cha mẹ, em gái thành con nợ… Nhiều lần tôi không chấp nhận được sự thật ấy. Nếu không nghĩ đến con, tôi đã tự sát”. Chị T. từng nhiều lần nhập viện do quá suy sụp đến mức đổ bệnh - Ảnh: VietNamNet Chia sẻ về vấn đề này, luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ nhiệm Đoàn luật sư TP.HCM cho biết, nếu đối tượng phạm tội là người Việt Nam sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự vì Forex chưa được công nhận ở Việt Nam. Tuy nhiên, nếu các đối tượng này là người nước ngoài thì phụ thuộc nước họ có công nhận Forex hay chưa bởi một số quốc gia được phép giao dịch Forex như Hoa Kỳ, Anh, Italia, Síp, châu Úc, Canada, Nhật Bản, Malta, Indonesia, Thuỵ Sĩ, Đức và hầu hết các nước ở Trung Âu, Đông Âu,... Trong trường hợp, các đối tượng phạm tội hoạt động ở các quốc gia công nhận Forex thì không có cơ quan nào đứng ra bảo vệ lợi ích nạn nhân được.

Ảnh minh họa: Internet Ông phân tích: “Về ngoại hối, theo Khoản 1 Điều 28 và Khoản 1 Điều 36 Pháp lệnh ngoại hối năm 2005 chỉ có ngân hàng, các tổ chức tín dụng được phép mới có thể kinh doanh ngoại tệ và cung ứng các dịch vụ ngoại hối. Như vậy công dân không được phép tham gia mua bán (đầu tư) ngoại hối dưới bất kỳ hình thức nào”.

Bà Phương Hằng bị dân mạng tố 'tạo chứng cứ giả' vì 'mượn' hình trai đẹp 10X làm ảnh nạn nhân Trong livestream tối ngày 14/5 với gymer Duy Nguyễn, bà Phương Hằng gây bất ngờ khi bật khóc xúc động chia sẻ hình ảnh và câu chuyện của một em trai mà theo bà là nạn nhân của ông Võ Hoàng Yên. Tuy nhiên mới đây, nữ đại gia đã bị tố dùng hình ảnh trên mạng làm bằng chứng giả.

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