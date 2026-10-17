Ly hôn 3 năm, chồng cũ bất ngờ mang vàng đến xin tái hợp vì con, nhìn thấy thứ trên tay đứa trẻ liền quay về

Tâm sự 17/10/2026 22:16

Sau ly hôn chồng, tôi cùng con dọn ra một phòng trọ ở, bắt đầu cuộc sống mới. Cũng may tôi có bố mẹ ruột yêu thương, ông bà thường sang giúp tôi chăm cháu, còn mua bỉm sữa cho con tôi.

Sau ly hôn chồng, tôi cùng con dọn ra một phòng trọ ở, bắt đầu cuộc sống mới. Cũng may tôi có bố mẹ ruột yêu thương, ông bà thường sang giúp tôi chăm cháu, còn mua bỉm sữa cho con tôi.

Người chồng cũ của tôi thì vừa ly hôn vợ xong thì sang tuần đã rước nhân tình về nhà. Anh ta sau đó biến mất tăm, chưa một lần sang thăm con. Tôi chưa bao giờ oán hận chồng cũ tới mức cấm anh ta thăm con. Là anh ta sống cạn tình cạn nghĩa, chẳng quan tâm máu mủ của mình. Chỉ có bố mẹ chồng cũ thương cháu nên thường qua thăm. Lần nào qua họ cũng dúi tiền vào tay tôi, bảo là tiền của chồng cũ. Nhưng tôi biết thừa anh ta làm gì rộng rãi tới mức đưa tiền cho con mình.

Sau 3 năm ly hôn, chồng cũ bất ngờ xuất hiện trước mặt mẹ con tôi. Nguyên nhân là vì anh ta vừa mới ly hôn vợ, vì cô ta ngoại tình. Cũng từ lúc này, chồng cũ mới gửi tiền hàng tháng cho con, còn đến đưa đón con đi chơi. Nhưng vì con đã xa bố nhiều năm nên thằng bé cũng chẳng thiết tha nhớ nhung gì bố. Chỉ khi nghe tôi bảo con đi chơi với bố thì thằng bé mới chịu.

Đến một ngày, bất ngờ chồng sang nhà tôi, dúi vào tay tôi một hộp đựng 5 cây vàng. Anh ta còn nói muốn quay lại với tôi để bù đắp cho con. Chẳng ngờ, ngay lúc đó con trai của tôi chạy ra từ phòng ngủ, trên tay cầm một tấm thiệp. Con trai tôi vô tư nói với bố:

“Bố ơi, mình cùng đi đám cưới của mẹ đi”.

Ly hôn 3 năm, chồng cũ bất ngờ mang vàng đến xin tái hợp vì con, nhìn thấy thứ trên tay đứa trẻ liền quay về - Ảnh 1
Chồng cũ nghe thế thì điếng người, vội mở thiệp cưới ra thì đúng là có tên của tôi trên đó - Ảnh minh họa: Internet  

Chồng cũ nghe thế thì điếng người, vội mở thiệp cưới ra thì đúng là có tên của tôi trên đó. Anh ta bất ngờ lắm, không tin được vợ cũ tái giá. Tôi cười nói với chồng cũ:

“Tháng sau em lấy chồng, anh rảnh thì đến chung vui cùng chúng em”.

Mặt chồng cũ biến sắc, hồi sau thì bình tĩnh đưa ra đề nghị khiến tôi thấy buồn cười. Anh ta nói nếu tôi đã lấy chồng mới thì để con anh ta nuôi. Con tôi nghe thế thì khóc nấc: “Con không ở với bố, con chỉ ở với mẹ thôi”.

Thấy con phản ứng gay gắt như thế, chồng cũ đành đi về. Tối hôm đó tôi còn nhận được tin nhắn đầy mùi hối hận của anh ta. Anh ta nói giờ mới thấy mình đánh mất vợ con, muộn màng mất rồi. Tôi chẳng có chút mềm lòng, đây chính là mùi vị cay đắng anh ta phải chịu khi bỏ rơi vợ con.

Gọi thợ phá cửa vì vợ mãi không mở, tôi chết lặng trước cảnh tượng bên trong

Gọi thợ phá cửa vì vợ mãi không mở, tôi chết lặng trước cảnh tượng bên trong

Tôi và vợ lấy nhau được 4 năm. Chúng tôi đều đi làm xa nhà nên gửi con trai về quê để ông bà chăm sóc.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Ngày nào chồng cũng ghé nhà, tôi cứ ngỡ anh muốn hàn gắn, biết sự thật mới cay đắng làm sao

Ngày nào chồng cũng ghé nhà, tôi cứ ngỡ anh muốn hàn gắn, biết sự thật mới cay đắng làm sao

Tâm sự 43 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 18/10/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Đúng ngày mai, thứ Hai 18/10/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Ly hôn 3 năm, chồng cũ bất ngờ mang vàng đến xin tái hợp vì con, nhìn thấy thứ trên tay đứa trẻ liền quay về

Ly hôn 3 năm, chồng cũ bất ngờ mang vàng đến xin tái hợp vì con, nhìn thấy thứ trên tay đứa trẻ liền quay về

Tâm sự 1 giờ 11 phút trước
Vừa phát hiện mắc ung thư, tôi đã nghe vợ nói một câu đau lòng rồi rời đi, 2 tháng sau mọi chuyện đảo chiều

Vừa phát hiện mắc ung thư, tôi đã nghe vợ nói một câu đau lòng rồi rời đi, 2 tháng sau mọi chuyện đảo chiều

Tâm sự 1 giờ 11 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Vợ ở trong phòng mãi không ra, tôi phá cửa bước vào rồi bàng hoàng tột độ

Vợ ở trong phòng mãi không ra, tôi phá cửa bước vào rồi bàng hoàng tột độ

Tâm sự 1 giờ 39 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 18/10/2026, 3 con giáp 'uống trọn phúc lộc trời ban', lương thưởng tăng ùn ùn, nhanh chóng trở thành đại gia tiền tỷ

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 18/10/2026, 3 con giáp 'uống trọn phúc lộc trời ban', lương thưởng tăng ùn ùn, nhanh chóng trở thành đại gia tiền tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 18/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, tiền tài chảy vào túi 'ào ào như thác đổ', công việc 'thuận buồm xuôi gió'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 18/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, tiền tài chảy vào túi 'ào ào như thác đổ', công việc 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Khởi động chương trình cộng đồng “Cao Lớn Trước 7 Tuổi”: Vòng tay ấm áp hướng đến 10.000 em nhỏ mầm non

Khởi động chương trình cộng đồng “Cao Lớn Trước 7 Tuổi”: Vòng tay ấm áp hướng đến 10.000 em nhỏ mầm non

Đời sống 2 giờ 46 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 17/10/2026, Thần Tài phù trợ, 3 con giáp khổ tận cam lai, hứng mưa lộc trời, vươn tới giàu sang

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 17/10/2026, Thần Tài phù trợ, 3 con giáp khổ tận cam lai, hứng mưa lộc trời, vươn tới giàu sang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 18/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi thu tiền đầy túi, rước trọn lộc thiên hạ, Mão - Tuất mất tiền mất của, làm quần quật vẫn khó khăn

Tử vi Chủ Nhật 18/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi thu tiền đầy túi, rước trọn lộc thiên hạ, Mão - Tuất mất tiền mất của, làm quần quật vẫn khó khăn

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 17/10/2026, 3 con giáp Thần Tài mách nước làm giàu, công danh rộng mở, 99% trúng số độc đắc

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 17/10/2026, 3 con giáp Thần Tài mách nước làm giàu, công danh rộng mở, 99% trúng số độc đắc

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 18/10/2026, 3 con giáp VẬN MAY LÊN ĐỈNH, phúc khí dâng cao, GIÀU CÓ PHÁT HỜN, tiền tài rủng rỉnh túi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 18/10/2026, 3 con giáp VẬN MAY LÊN ĐỈNH, phúc khí dâng cao, GIÀU CÓ PHÁT HỜN, tiền tài rủng rỉnh túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng bỗng quan tâm vợ con mỗi ngày, tôi ngỡ anh muốn làm lại từ đầu, ai ngờ lý do hoàn toàn khác

Chồng bỗng quan tâm vợ con mỗi ngày, tôi ngỡ anh muốn làm lại từ đầu, ai ngờ lý do hoàn toàn khác

Ngày nào chồng cũng ghé nhà, tôi cứ ngỡ anh muốn hàn gắn, biết sự thật mới cay đắng làm sao

Ngày nào chồng cũng ghé nhà, tôi cứ ngỡ anh muốn hàn gắn, biết sự thật mới cay đắng làm sao

Vừa phát hiện mắc ung thư, tôi đã nghe vợ nói một câu đau lòng rồi rời đi, 2 tháng sau mọi chuyện đảo chiều

Vừa phát hiện mắc ung thư, tôi đã nghe vợ nói một câu đau lòng rồi rời đi, 2 tháng sau mọi chuyện đảo chiều

Vợ ở trong phòng mãi không ra, tôi phá cửa bước vào rồi bàng hoàng tột độ

Vợ ở trong phòng mãi không ra, tôi phá cửa bước vào rồi bàng hoàng tột độ

Vừa biết chồng mắc ung thư, vợ chỉ nói một câu rồi bỏ đi, 2 tháng sau tôi bật khóc khi gặp lại em

Vừa biết chồng mắc ung thư, vợ chỉ nói một câu rồi bỏ đi, 2 tháng sau tôi bật khóc khi gặp lại em

Gọi thợ phá cửa vì vợ mãi không mở, tôi chết lặng trước cảnh tượng bên trong

Gọi thợ phá cửa vì vợ mãi không mở, tôi chết lặng trước cảnh tượng bên trong