‘Hồn vía lên mây’ khi thấy 2 nhân viên y tế nằm vật bên đường lúc rạng sáng, câu trả lời khiến CĐM xót xa gấp nghìn lần

Theo thông tin từ Pháp luật và Bạn đọc, mới đây một tài khoản cá nhân có tên là H.S. đã chia sẻ lên mạng xã hội những bức ảnh được ghi lại vào lúc 4h sáng.

Cụ thể, người này đi tập thể dục lúc sáng sớm thì hốt hoảng khi thấy bên vệ đường có một chiếc xe y tế. Vì tò mò, người này đã tiến lại gần kiểm tra và sửng sốt khi thấy 2 nhân viên y tế trong trang phục bảo hộ nằm im bên vệ đường. Người này đã lại gần lay 2 nhân viên y tế kia thì nhận được câu trả lời đầy xót xa.