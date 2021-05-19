‘Hồn vía lên mây’ khi thấy 2 nhân viên y tế nằm vật bên đường lúc rạng sáng, câu trả lời khiến CĐM xót xa gấp nghìn lần

Một tài khoản có tên là H.S. đã chia sẻ hình ảnh 2 nhân viên y tế nằm gục bên đường lúc 4h sáng. Rất nhiều bình luận cầu mong bình an, mạnh khỏe được gửi tới những người ở tuyến đầu chống đại dịch Covid-19.
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Theo thông tin từ Pháp luật và Bạn đọc, mới đây một tài khoản cá nhân có tên là H.S. đã chia sẻ lên mạng xã hội những bức ảnh được ghi lại vào lúc 4h sáng.
Cụ thể, người này đi tập thể dục lúc sáng sớm thì hốt hoảng khi thấy bên vệ đường có một chiếc xe y tế. Vì tò mò, người này đã tiến lại gần kiểm tra và sửng sốt khi thấy 2 nhân viên y tế trong trang phục bảo hộ nằm im bên vệ đường. Người này đã lại gần lay 2 nhân viên y tế kia thì nhận được câu trả lời đầy xót xa.
Tài khoản này đã chia sẻ cuộc trò chuyện giữa mình với 2 nhân viên y tế lên mạng xã hội.
"HÔM NAY TÔI GẶP HAI NGƯỜI MẶC ĐỒ TRẮNG TOÁT NẰM BẤT ĐỘNG BÊN VỆ ĐƯỜNG
Đang trên đường chạy thể dục, tôi chợt thấy một chiếc xe cứu thương đỗ bên đường. Bên cạnh là hai người mặc đồ trắng toát nằm lăn trên vỉa hè. Tôi chợt nghĩ hay là một vụ tai nạn. Lúc này mới 4h sáng. Tôi mạnh dạn lay một người, cũng phải một lúc thì người ấy chợt tỉnh và ngồi dậy, tôi hỏi:
- Các anh có làm sao không đấy ?
- Không ạ, chúng cháu mệt quá không thể đi tiếp được thôi ạ. Chúng cháu đang tham gia dập dịch ở Nậm Pồ (Nậm Pồ hiện tại là ổ dịch lớn của tỉnh Điện Biên)
- Vậy à, thế bây giờ các anh có cần giúp đỡ gì không - tôi hỏi?
- Không ạ, chúng cháu chỉ cần ngủ khoảng 15 phút thì lại đi tiếp được thôi ạ.
- Xin lỗi vì đã làm phiền, thôi anh lại ngủ tiếp đi.
Nghĩ mà thương những chiến sĩ áo trắng phải làm việc hơn 100% sức lực. Xin chúc các anh có sức khỏe để hoàn thành nhiêm vụ, giúp dân dập dịch!"
Ngay khi bài đăng này xuất hiện trên mạng xã hội, nhiều người đã không khỏi xót xa và để lại nhiều bình luận thương cảm. Bên cạnh đó, ai cũng hy vọng những "thiên thần áo trắng" có đủ bản lĩnh, sức khỏe và niềm tin để vững vàng nơi tuyến đầu chống dịch.