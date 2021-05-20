Một vụ tai nạn giao thông thương tâm đã xảy ra trên đoạn đường từ Bình Dương về Trà Vinh. 2 vợ chồng đưa nhau về quê làm căn cước công dân thì xảy ra va chạm với xe tải, người vợ không may tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, tối 19/5, Công an TP.Thuận An (tỉnh Bình Dương) đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ 13, đoạn qua phường Thuận Giao khiến một người tử vong tại chỗ.

Xe máy mang BKS 84H1 392.76 va chạm với xe tải dẫn đến tai nạn thương tâm - Ảnh: Mạng Giao thông Quốc gia

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17h cùng ngày, cặp vợ chồng điều khiển xe máy biển số tỉnh Trà Vinh lưu thông trên quốc lộ 13 (đường Đại lộ Bình Dương) hướng từ TP.Thủ Dầu Một về TP.HCM. Khi đến đoạn gần ngã tư Đất Thánh (thuộc phường Thuận Giao, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương) thì xảy ra va chạm với xe tải đang cùng chiều phía sau. Cú va chạm khiến xe máy cũng 2 người ngã lăn ra đường, người phụ nữ bị bánh xe cán qua người tử vong tại chỗ.

Người chồng may mắn thoát nạn nhưng vợ bị xe cán qua người đã không qua khỏi - Ảnh: Mạng Giao thông Quốc gia

Người chồng may mắn chỉ bị thương nhẹ, nhưng chứng kiến cảnh vợ mình chết thảm dưới bánh xe tải, người chồng đã vội chạy tới ôm lấy thi thể vợ gào khóc khiến những người đi đường không khỏi xót xa.

Người chồng đã suy sụp hoàn toàn khi thấy thi thể vợ - Ảnh: Mạng Giao thông Quốc gia

Nhận tin báo, Công an TP.Thuận An cùng lực lượng CSGT có mặt để xử lý vụ tai nạn, đồng thời điều tiết giao thông qua khu vực. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nữ công nhân làm đường gặp tai nạn giao thông, thi thể kẹt dưới bánh xe lu Một nữ công nhân đang làm việc trên đường Phạm Văn Đồng, TP.Pleiku, Gia Lai thì xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng. Một xe lu tông trúng và cán qua người khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

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