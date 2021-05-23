Sáng 23/5, Hồng Nhung - vợ nghệ sĩ Xuân Bắc bất ngờ đăng tải dòng trạng thái bóng gió việc làm từ thiện khiến cộng đồng chú ý.

Những ngày qua cộng đồng mạng lên tục bàn luận sôi nổi về việc nhiều nghệ sĩ trong showbiz Việt kêu gọi tiền từ cộng đồng để làm từ thiện nhưng không công khai rõ ràng quá trình thực hiện khiến người hâm mộ không khỏi bức xúc.

Giữa lúc "căng thẳng", sáng 23/5, Hồng Nhung - vợ nghệ sĩ Xuân Bắc bất ngờ đăng tải dòng trạng thái bóng gió việc làm từ thiện và nhắc tới một nhân vật cô từng thần tượng.

Vợ Xuân Bắc bóng gió về việc từ thiện - Ảnh: FBNV

Bà mẹ ba con nói về nhân vật từng thần tượng - Ảnh: FBNV

Cụ thể, vợ Xuân Bắc viết: "Hầu hết ăn tiền từ thiện đều nhận hậu quả thân bại danh liệt bia miệng nghìn đời không rửa sạch. Phép thử cũ mà không mấy ai vượt qua vì quá tham". Sau đó không lâu, bà mẹ ba con lại tiếp tục nhắc đến một nhân vật mà cô từng ngưỡng mộ với nội dung: "Xưa mình cũng có thần tượng. Lớn lên làm đồng nghiệp cùng thần tượng. Sau mới biết thần tượng xấu hoắc, bẩn tính và có lối sống thác loạn nên từ đó mình coi đó là thần ảo".

Vợ chồng Xuân Bắc - Ảnh: Internet

Dòng trạng thái này khiến nhiều người không khỏi đồn đoán về nhân vật được nhắc đến trong bài đăng của vợ nghệ sĩ Xuân Bắc là ai.

Tới thời điểm hiện tại, những dòng trạng thái này đã được vợ Xuân Bắc xóa khỏi trang cá nhân và chưa rõ nhân vật chính mà bà mẹ ba con đang nhắc tới là ai. Tuy nhiên, cộng đồng mạng vẫn không ngừng dự đoán.

Thủy Tiên bị xỉa xói 'không biết đẻ', Công Vinh đáp trả thẳng thừng: 'Gia trưởng quá, cưới vợ hay cưới máy đẻ?' Công Vinh đăng ảnh Thủy Tiên chuẩn bị đồ ăn, tranh thủ nịnh vợ trên mạng xã hội nhưng bị antifan "làm phiền" bởi bình luận ác ý. Phần đáp trả của cựu cầu thủ khiến nhiều người khen ngợi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vo-xuan-bac-bong-gio-hau-het-an-tien-tu-thien-deu-nhan-hau-qua-than-bai-danh-liet-bia-mieng-nghin-doi-khong-rua-sach-406172.html