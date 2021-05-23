Vợ Xuân Bắc bóng gió: 'Hầu hết ăn tiền từ thiện đều nhận hậu quả thân bại danh liệt, bia miệng nghìn đời không rửa sạch'

Hậu trường 23/05/2021 15:59

Sáng 23/5, Hồng Nhung - vợ nghệ sĩ Xuân Bắc bất ngờ đăng tải dòng trạng thái bóng gió việc làm từ thiện khiến cộng đồng chú ý.

Những ngày qua cộng đồng mạng lên tục bàn luận sôi nổi về việc nhiều nghệ sĩ trong showbiz Việt kêu gọi tiền từ cộng đồng để làm từ thiện nhưng không công khai rõ ràng quá trình thực hiện khiến người hâm mộ không khỏi bức xúc.

Giữa lúc "căng thẳng", sáng 23/5, Hồng Nhung - vợ nghệ sĩ Xuân Bắc bất ngờ đăng tải dòng trạng thái bóng gió việc làm từ thiện và nhắc tới một nhân vật cô từng thần tượng.

xuan bac
 Vợ Xuân Bắc bóng gió về việc từ thiện - Ảnh: FBNV
xuan bac
Bà mẹ ba con nói về nhân vật từng thần tượng - Ảnh: FBNV 

Cụ thể, vợ Xuân Bắc viết: "Hầu hết ăn tiền từ thiện đều nhận hậu quả thân bại danh liệt bia miệng nghìn đời không rửa sạch. Phép thử cũ mà không mấy ai vượt qua vì quá tham". Sau đó không lâu, bà mẹ ba con lại tiếp tục nhắc đến một nhân vật mà cô từng ngưỡng mộ với nội dung: "Xưa mình cũng có thần tượng. Lớn lên làm đồng nghiệp cùng thần tượng. Sau mới biết thần tượng xấu hoắc, bẩn tính và có lối sống thác loạn nên từ đó mình coi đó là thần ảo".

xuan bac
Vợ chồng Xuân Bắc - Ảnh: Internet 

Dòng trạng thái này khiến nhiều người không khỏi đồn đoán về nhân vật được nhắc đến trong bài đăng của vợ nghệ sĩ Xuân Bắc là ai.

Tới thời điểm hiện tại, những dòng trạng thái này đã được vợ Xuân Bắc xóa khỏi trang cá nhân và chưa rõ nhân vật chính mà bà mẹ ba con đang nhắc tới là ai. Tuy nhiên, cộng đồng mạng vẫn không ngừng dự đoán.

Thủy Tiên bị xỉa xói 'không biết đẻ', Công Vinh đáp trả thẳng thừng: 'Gia trưởng quá, cưới vợ hay cưới máy đẻ?'

Thủy Tiên bị xỉa xói 'không biết đẻ', Công Vinh đáp trả thẳng thừng: 'Gia trưởng quá, cưới vợ hay cưới máy đẻ?'

Công Vinh đăng ảnh Thủy Tiên chuẩn bị đồ ăn, tranh thủ nịnh vợ trên mạng xã hội nhưng bị antifan "làm phiền" bởi bình luận ác ý. Phần đáp trả của cựu cầu thủ khiến nhiều người khen ngợi.

Xem thêm
Từ khóa:   vợ Xuân Bắc showbiz Việt diễn viên Xuân Bắc

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Dinh dưỡng 1 giờ 59 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 59 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 6 giờ 59 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 10 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36