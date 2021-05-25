Nhà tiên tri Phương Hằng lại 'mơ' số tiền 14 tỷ trong tài khoản NS Hoài Linh đã 'biến mất bí ẩn'

So sánh giấc mơ trước đó của bà Phương Hằng với những sự việc được diễn ra gần đây có nhiều điểm trùng khớp. Sau khi Hoài Linh công bố việc chậm trễ tiền từ thiện, bà chủ Đại Nam tiếp tục mơ số tiền 14 tỉ đồng trong tài khoản danh hài đã "bốc hơi" bí ẩn, khiến cộng đồng mạng thêm phần ngỡ ngàng dù chưa biết thực hư thế nào.

Drama dài tập giữa bà Nguyễn Phương Hằng và hàng loạt nghệ sĩ showbiz Việt chưa có dấu hiệu dừng lại mà ngày càng phức tạp hơn. Trước đó trong một buổi livestream, bà Phương Hằng cho biết mình nằm mơ thấy số tiền 13 tỷ đồng từ thiện vẫn còn trong tài khoản của NS Hoài Linh. Thông tin mà bà Hằng "mập mờ" đưa ra ngay lập tức gây được sự chú ý của dư luận. Cộng đồng mạng liên tục yêu cầu NS Hoài Linh phải lên tiếng trả lời cho câu hỏi số tiền 13 tỷ đồng mà NSƯT Hoài Linh đã kêu gọi được để quyên góp ủng hộ cho đồng bào miền Trung sau đợt bão lũ tháng 11/2020 đã được sử dụng ra sao? Bà Phương Hằng - Ảnh: Internet Đúng như lời "tiên đoán" của bà Hằng, vào sáng ngày 24/5, NS Hoài Linh đã trần tình về số tiền từ thiện 13 tỷ đồng đã gây xôn xao dư luận. Theo đó, nam nghệ sĩ cho biết số tiền này vẫn còn nằm trong tài khoản và chưa được chuyển đến đồng bào miền Trung do dịch ảnh hưởng dịch Covid-19. Thông tin này khiến cộng đồng mạng không khỏi ngỡ ngàng và bất bình. Ngoài ra, cư dân cũng "ngỡ ngàng" tập 2 khi nó hoàn toàn trùng khớp với lời bà Phương Hằng đã nói trong buổi livestream ngày 22/5.

Nghệ sĩ Hoài Linh chính thức lên tiếng về vụ việc 13 tỷ đồng từ thiện - Ảnh: Cắt từ clip NV Tới 20 giờ ngày 25/5, nghệ sĩ Hoài Linh tiếp tục chia sẻ clip trần tình về vụ việc 13 tỷ đồng và công khai nhiều giấy tờ đã có ký xác nhận và chứng nhận của chính quyền sở tại. Mặc dù nghệ sĩ Hoài Linh đã lên tiếng, song bà chủ Đại Nam vẫn tiếp tục "nằm mơ lần thứ 2". Lần này, bà Phương Hằng "mơ" số tiền hơn 13 tỉ đồng mà NS Hoài Linh vừa công bố còn trong tài khoản của mình đã biến mất và "bay" vào công ty số đề và những chủ nợ vì trót chơi bài ở Casino. Bà chủ Đại Nam còn hy vọng đây là một giấc mơ không có thật. Tuy nhiên để chứng minh cho giấc mơ của mình bà Hằng đã hẹn sẽ tổ chức buổi livestream cùng cộng đồng mạng vào tối 25/5 sắp tới.

Bà Phương Hằng nói về giấc mơ lần thứ 2 liên quan đến vụ 14 tỉ từ thiện của NS Hoài Linh - Ảnh: FBNV Cụ thể, vợ ông Dũng "lò vôi" viết trên trang cá nhân như sau: "LẠI MỘT GIẤC MƠ Nguyễn Phương Hằng tôi lại mơ thấy Võ Hoài Linh không còn đúng số tiền như đã công bố. Tôi còn thấy số tiền này đã mọc cánh bay khắp cùng. Bay vào công ty kỹ thuật số (số đề) và bay vào những chủ nợ vì đã trót chơi bài ở Casino. Tôi hy vọng giấc mơ này không có thật, chắc chắc Hoài Linh có lòng tự trọng sẽ yêu cầu ngân hàng xác nhận số dư hiện tại đúng cái số tài khoản mà cộng đồng mạng đã chuyển vào đó mới là người thật việc thật. Và theo luật dù nói gì thì cũng đã sai phạm nghiêm trọng nên đừng có giãy giụa. Sự thật sẽ được phơi bày khi chúng ta cùng có một yêu cầu chính đáng và Nguyễn Phương Hằng tôi sẽ minh chứng cho quý vị một giấc mơ chỉ là mơ hay có thật. Nghiệp quật tôi hay quật Hoài Linh quý vị hãy chờ xem vào ngày mai lúc 18h30 ngày 25/5/2021". Chưa biết được giấc mơ này đúng hay sai, sẽ được kiểm chứng ra sao nhưng cũng như những lần trước, bài đăng của bà chủ Đại Nam nhanh chóng thu hút được sự tâm của dư luận. Nhiều người đồn đoán, liệu lần này giấc mơ của bà Hằng có tiếp tục trùng khớp như những gì bà nói? Và liệu Hoài Linh sẽ nhờ ngân hàng xác nhận số tiền trong tài khoản để bảo vệ danh dự của bản thân?

Ca sĩ bị đồn 'ngoại tình với Hoài Linh' từng muốn gặp bà Phương Hằng để giải thích nhưng danh hài ngăn cản Ca sĩ Hà My khẳng định với tư cách là một người vợ, cô và nghệ sĩ Hoài Linh hứa sẽ gặp mặt bà Nguyễn Phương Hằng để nói rõ về vụ việc ông Võ Hoàng Yên.

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