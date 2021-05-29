Giữa ồn ào drama Vbiz, diễn viên Chi Bảo bất ngờ thông báo giải nghệ sau 25 năm 'ăn cơm tổ nghiệp'

Hậu trường 29/05/2021 10:49

Là một diễn viên quá quen thuộc với nhiều khán giả Việt, Chi Bảo bất ngờ tuyên bố giải nghệ sau 25 năm gắn bó khiến nhiều người không khỏi nuối tiếc.

Giữa thời điểm showbiz Việt đang có khá nhiều ồn ào thì mới đây diễn viên Chi Bảo bất ngờ viết tâm thư thông báo giải nghệ.

Cụ thể vào sáng 29/5, Chi Bảo đăng tải tâm thư trên trang cá nhân chia sẻ về quyết định giải nghệ sau hơn 25 năm gắn bó cùng nghề diễn. Đồng thời, nam diễn viên gửi lời tri ân, tạm biệt mọi người để khép lại chặng đường nghệ thuật đẹp đẽ và nhiều kỷ niệm.

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Diễn viên Chi Bảo - Ảnh: Internet 

Được biết, diễn viên Chi Bảo sinh năm 1973, là một trong những diễn viên tài năng và để lại nhiều dấu ấn đối với khán giả. Anh được biết đến qua rất nhiều vai diễn trong phim truyền hình như: Đồng tiền xương máu, Người đẹp Tây Đô, Giao thời, Những đứa con thành phố,...  Ngoài ra, anh còn tham gia đóng phim điện ảnh và có một vài dự án nổi bật như: Khi đàn ông có bầu, Đẻ mướn, Scandal, Hương Ga…

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 Thông báo giải nghệ của Nghệ sĩ Chi Bảo trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV

Trên trang cá nhân, nam diễn viên trải lòng: "Hôm nay, bằng tất cả lòng biết ơn xin được gửi đến khán giả: Các cô chú, anh chị và các bạn đã đồng hành và ủng hộ Chi Bảo trong các vai diễn suốt 25 năm qua. Cho phép Chi Bảo nói lời từ biệt kết thúc với vai trò là một diễn viên, một người nghệ sỹ. Đây có lẽ là một nghề nghiệp mà Bảo may mắn có được trong đời.

Ở tận đáy lòng, Chi Bảo thầm cảm ơn vũ trụ đã gieo nhân duyên cho Chi Bảo được khoát lên mình chiếc áo và cuộc sống đầy màu sắc của người nghệ sỹ. Chi Bảo không nhớ đã bao lần rơi những giọt nước mắt hạnh phúc cho từng thân phận đời người qua những thước phim.

Xin cảm ơn các anh chị và các bạn đồng nghiệp, chúng ta đã có những tháng ngày đẹp nhất bên nhau, cùng chia sẻ những vui buồn với các số phận con người. Đó sẽ là những hình ảnh còn đọng mãi với thời gian.

Xin cảm ơn các anh chị báo chí, truyền thông đã gửi gắm những yêu thương và kỳ vọng vì một xã hội tươi đẹp, văn minh qua từng vai diễn.

Xin cảm ơn các anh chị em hậu cần, sản xuất đã giúp đỡ và chăm sóc Chi Bảo bằng sự tận tuỵ và yêu mến trong từng ấy thời gian. Bảo xin đón nhận và tri ân tấm chân tình ấy.

Cuối cùng, cho phép Bảo cảm ơn gia đình và những người thân của mình đã chia sẻ, thương yêu cả những niềm vui và nổi buồn không nguôi.

Cảm ơn Vợ yêu dấu đã ủng hộ quyết định này. Chồng rất yêu vợ.

Xin hẹn gặp lại mọi người ở những chặng đường khác. Bảo luôn cầu chúc cho tất cả được bình an và hạnh phúc trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Những gì chúng ta đã trao cho nhau sẽ còn lại với thời gian không bao giờ phai.

Xin tạm biệt Quý vị!".

Hiện tại, dưới bài đăng của diễn viên Chi Bảo có rất nhiều nghệ sĩ, khán giả đã để lại bình luận bày tỏ sự tiếc nuối. Tuy nhiên, mọi người cũng chúc cho nam diễn viên thành công trong vai trò mới của mình.

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