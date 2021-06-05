Sơ hở trong loạt giấy tờ sao kê của NS Hoài Linh: Bất ngờ một nhân vật 237 tuổi nhận quà từ thiện, danh sách toàn họ Hồ?

Hậu trường 05/06/2021 20:06

Ngày 5/6/2021, NS Hoài Linh đã tung ra loạt giấy tờ sao kê để chứng minh cho việc giải ngân 15,2 tỷ đồng từ thiện vừa kết thúc. Song cộng đồng mạng nhanh chóng tìm ra được điểm vô lý của các giấy tờ sao kê này.

Ngày 5/6, Hoài Linh đã đăng clip kéo dài 46 phút để chính thức lên tiếng về lùm xùm từ thiện diễn ra trong thời gian gần đây. Thông qua clip, NS Hoài Linh đã giải đáp hết những thắc mắc của khán giả liên quan đến ồn ào chậm giải ngân tiền từ thiện. Hoài Linh cũng công khai hết mọi giấy tờ sao kê, liệt kê từng khoản thu chi để làm bằng chứng với công chúng. Đồng thời, danh hài cũng gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ.

Sơ hở trong loạt giấy tờ sao kê của NS Hoài Linh: Bất ngờ một nhân vật 237 tuổi nhận quà từ thiện, danh sách toàn họ Hồ? - Ảnh 1
NS Hoài Linh gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ trong clip ngày 5/6/2021 - Ảnh: Cắt từ clip NV

Tuy nhiên, sau khi những bằng chứng được nghệ sĩ Hoài Linh đưa ra thì cộng đồng mạng lại tìm thấy những điểm vô lý trong số các giấy tờ mà nam nghệ đưa ra.

Đầu tiên là hình ảnh ngày tháng trong giấy tờ sao kê của xã Trà Bùi huyện Trà Bồng, Quãng Ngãi được sửa từ ngày 28/5/2021 thành 28/5/2020 bằng bút mực. Ngay cả bản vẽ xây dựng nhà cũng là ngày 28/5/2020. Nhiều người cho rằng đây là điểm vô lý vì thời gian diễn ra lũ lụt là vào tháng 10/2020 chứ không phải là từ tháng 5/2020. 

hoai linh
 Ngày tháng trên giấy tờ sao kê đã bị chỉnh sửa - Ảnh: Cắt từ clip NV
hoai linh
Bản vẽ thiết kế cũng không trùng khớp về ngày tháng - Ảnh: Cắt từ clip NV 

Ngoài điều trên, nhiều người cũng thắc mắc về chi tiết, trong một xã có rất nhiều người cùng họ. Cụ thể là danh sách hộ dân nhận tiền hỗ trợ tại xã Trà Vẹo, Trà Xinh; hay như huyện Trà Tây và huyện Sơn Trà quảng Ngãi đều có chung họ Hồ. Tuy nhiên, một cư dân mạng lại để lại lời giải thích, ở Quảng Ngãi có rất nhiều người dân lấy họ Hồ theo họ của Hồ Chủ Tịch nên mới có tình trạng này. 

hoai linh
 Hầu hết danh sách được nhận tiền đều là người họ Hồ - Ảnh: Clip NV

Không dừng lại đó, nhiều netizen còn tìm ra điểm vô lý khi một người có năm sinh tên Hồ Văn Vanh sinh năm 1784. Nếu như danh sách này là thật thì ông Hồ Văn Vanh năm nay đã 237 tuổi. Điều này dấy lên sự nghi ngờ về giá trị của bản sao kê mà Hoài Linh vừa công bố hôm nay.

Hiện tại, cộng đồng mạng vẫn đang bàn luận xôn xao về những điểm vô lý trong những giấy tờ sao kê mà Hoài Linh đưa ra. 

Trong clip trưa nay, Hoài Linh cũng từng cho biết, anh đang bị một số người "vu khống", bịa đặt thông tin thất thiệt về anh. Tuy nhiên, những hình ảnh này lại được chính anh cung cấp, hiện, nam danh hài vẫn chưa có thêm động thái nào về sự việc. 

Sau bao lùm xùm, nghệ sĩ Hoài Linh cũng đã giải ngân xong số tiền từ thiện, con số thực tế lên đến hơn 15,2 tỷ đồng

Sau bao lùm xùm, nghệ sĩ Hoài Linh cũng đã giải ngân xong số tiền từ thiện, con số thực tế lên đến hơn 15,2 tỷ đồng

Theo đại diện của nghệ sĩ Hoài Linh thì số tiền 14 tỷ mà các mạnh thường quân ủng hộ cho người dân vùng lũ của các tỉnh miền Trung năm 2020 đã được phía ekip Hoài Linh trao tới tay người dân.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoài Linh 14 tỉ từ thiện Hoài Linh tung bằng chứng 14 tỷ từ thiện

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 4 giờ 25 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 41 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 4 giờ 55 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 5 giờ 14 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 5 giờ 25 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 5 giờ 55 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 6 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36