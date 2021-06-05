Sơ hở trong loạt giấy tờ sao kê của NS Hoài Linh: Bất ngờ một nhân vật 237 tuổi nhận quà từ thiện, danh sách toàn họ Hồ?

Ngày 5/6/2021, NS Hoài Linh đã tung ra loạt giấy tờ sao kê để chứng minh cho việc giải ngân 15,2 tỷ đồng từ thiện vừa kết thúc. Song cộng đồng mạng nhanh chóng tìm ra được điểm vô lý của các giấy tờ sao kê này.

Ngày 5/6, Hoài Linh đã đăng clip kéo dài 46 phút để chính thức lên tiếng về lùm xùm từ thiện diễn ra trong thời gian gần đây. Thông qua clip, NS Hoài Linh đã giải đáp hết những thắc mắc của khán giả liên quan đến ồn ào chậm giải ngân tiền từ thiện. Hoài Linh cũng công khai hết mọi giấy tờ sao kê, liệt kê từng khoản thu chi để làm bằng chứng với công chúng. Đồng thời, danh hài cũng gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ. NS Hoài Linh gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ trong clip ngày 5/6/2021 - Ảnh: Cắt từ clip NV Tuy nhiên, sau khi những bằng chứng được nghệ sĩ Hoài Linh đưa ra thì cộng đồng mạng lại tìm thấy những điểm vô lý trong số các giấy tờ mà nam nghệ đưa ra.

Đầu tiên là hình ảnh ngày tháng trong giấy tờ sao kê của xã Trà Bùi huyện Trà Bồng, Quãng Ngãi được sửa từ ngày 28/5/2021 thành 28/5/2020 bằng bút mực. Ngay cả bản vẽ xây dựng nhà cũng là ngày 28/5/2020. Nhiều người cho rằng đây là điểm vô lý vì thời gian diễn ra lũ lụt là vào tháng 10/2020 chứ không phải là từ tháng 5/2020. Ngày tháng trên giấy tờ sao kê đã bị chỉnh sửa - Ảnh: Cắt từ clip NV Bản vẽ thiết kế cũng không trùng khớp về ngày tháng - Ảnh: Cắt từ clip NV Ngoài điều trên, nhiều người cũng thắc mắc về chi tiết, trong một xã có rất nhiều người cùng họ. Cụ thể là danh sách hộ dân nhận tiền hỗ trợ tại xã Trà Vẹo, Trà Xinh; hay như huyện Trà Tây và huyện Sơn Trà quảng Ngãi đều có chung họ Hồ. Tuy nhiên, một cư dân mạng lại để lại lời giải thích, ở Quảng Ngãi có rất nhiều người dân lấy họ Hồ theo họ của Hồ Chủ Tịch nên mới có tình trạng này.

Hầu hết danh sách được nhận tiền đều là người họ Hồ - Ảnh: Clip NV Không dừng lại đó, nhiều netizen còn tìm ra điểm vô lý khi một người có năm sinh tên Hồ Văn Vanh sinh năm 1784. Nếu như danh sách này là thật thì ông Hồ Văn Vanh năm nay đã 237 tuổi. Điều này dấy lên sự nghi ngờ về giá trị của bản sao kê mà Hoài Linh vừa công bố hôm nay. Hiện tại, cộng đồng mạng vẫn đang bàn luận xôn xao về những điểm vô lý trong những giấy tờ sao kê mà Hoài Linh đưa ra. Trong clip trưa nay, Hoài Linh cũng từng cho biết, anh đang bị một số người "vu khống", bịa đặt thông tin thất thiệt về anh. Tuy nhiên, những hình ảnh này lại được chính anh cung cấp, hiện, nam danh hài vẫn chưa có thêm động thái nào về sự việc.

Sau bao lùm xùm, nghệ sĩ Hoài Linh cũng đã giải ngân xong số tiền từ thiện, con số thực tế lên đến hơn 15,2 tỷ đồng Theo đại diện của nghệ sĩ Hoài Linh thì số tiền 14 tỷ mà các mạnh thường quân ủng hộ cho người dân vùng lũ của các tỉnh miền Trung năm 2020 đã được phía ekip Hoài Linh trao tới tay người dân.

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