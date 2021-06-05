Cư dân mạng phát hiện tình tiết Hoài Linh cực 'cao tay' hơn hẳn bà Phương Hằng trong clip trần tình gần cả tiếng

Hậu trường 05/06/2021 21:50

NS Hoài Linh đăng tải clip kéo dài gần một giờ, khẳng định bị tổn thương và buồn lòng vì bị tấn công và vu khống từ cộng đồng mạng nhưng không một lần chỉ trích đích danh một ai. Hành động này của nam danh hài được xem là cao tay hơn "đối thủ" là bà Nguyễn Phương Hằng.

Ngày 5/6, NS Hoài Linh đã đăng tải một clip dài 46 phút để lên tiếng xin lỗi người hâm mộ. Đồng thời, anh giải thích đến khán giả chi tiết sự việc chậm trễ giải ngân 14 tỷ từ thiện miền Trung suốt thời gian qua. Qua đó, NS Hoài Linh cho biết clip này nhằm giải quyết những khúc mắc trong lòng mình cũng như giải trình toàn bộ số tiền từ thiện. 

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 NS Hoài Linh cảm thấy buồn và tổn thương vì bị cộng đồng mạng vu khống - Ảnh: Cắt từ clip NV

Đặc biệt, NS Hoài Linh chính thức gửi lời xin lỗi tới cộng đồng. Nam danh hài cũng bày tỏ anh cảm thấy tổn thương và buồn lòng vì bị tấn công và vu khống từ cộng đồng mạng. Dù khẳng định bị vu khống, cắt ghép hình ảnh khiến hình ảnh của nam danh hài bị xấu đi trong mắt công chúng, nhưng NS Hoài Linh vẫn không hề nhắc tới hay liên tiếng chỉ trích bất cứ nhân vật nào. 

Thậm chí, với bà Phương Hằng - người được xem là "đối thủ" khi đã khui ra hàng loạt sự việc và khiến nam danh hài bị cộng đồng tấn công, cũng như thường xuyên dùng những lời lẽ gay gắt khi nhắc đến NS Hoài Linh cũng không được anh nhắc tới. Trong những clip livestream, bà Phương Hằng còn ám chỉ Hoài Linh là "bóng ma trơ trẽn giữa cuộc đời", gọi anh là "đồng bóng"... Sau khi bị nhắc nhở về phát ngôn khi livestream, bà Phương Hằng có thận trọng hơn khi ám chỉ Hoài Linh bằng danh xưng "HL", tuy vậy cộng đồng mạng vẫn nhận ra bà đang "xóc xỉa" danh hài.

Cộng đồng mạng phát hiện, trong clip mới dài thật dài của mình, và trong tất cả các phát ngôn, tới thời điểm hiện tại, nam danh hài cũng chưa từng một lần nhắc đến tên của vợ ông Dũng "lò vôi".

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Bà Phương Hằng - NS Hoài Linh - Ảnh: Internet 

Vì vậy, clip lên tiếng dài gần 1 giờ đồng hồ này của NS Hoài Linh được cho là khá cao tay, anh không điểm mặt chỉ tên hay chì chiết bất cứ ai. Việc này nhận được nhiều sự đồng cảm của dư luận vì cách xử lý văn minh.

Hiện tại, clip Hoài Linh công khai giấy tờ sao kê 15 tỷ từ thiện vẫn đang được dư luận hết sức chú ý. 

Sau bao lùm xùm, nghệ sĩ Hoài Linh cũng đã giải ngân xong số tiền từ thiện, con số thực tế lên đến hơn 15,2 tỷ đồng

Sau bao lùm xùm, nghệ sĩ Hoài Linh cũng đã giải ngân xong số tiền từ thiện, con số thực tế lên đến hơn 15,2 tỷ đồng

Theo đại diện của nghệ sĩ Hoài Linh thì số tiền 14 tỷ mà các mạnh thường quân ủng hộ cho người dân vùng lũ của các tỉnh miền Trung năm 2020 đã được phía ekip Hoài Linh trao tới tay người dân.

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