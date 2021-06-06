Vụ nữ sinh bị đánh hội đồng kinh hoàng tại vườn cao su: Tiết lộ tình trạng hiện tại của nạn nhân qua lời kể chị gái

Xã hội 06/06/2021 12:04

Nữ sinh trong vụ bị đánh hội đồng kinh hoàng tại một vườn cao su ở tỉnh Đồng Nai vẫn chưa hết lo sợ và cơ thể đang chịu nhiều vết thương.

Ngày 5/6, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip dài hơn 3 phút, ghi lại cảnh một nữ sinh bị đánh hội đồng. Nhóm người (khoảng 4-5 người) liên tục tát vào mặt, túm tóc, đá vào người. Theo báo Đồng Nai đưa tin, đây được cho là nhóm học sinh tại địa bàn xã Thừa Đức, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Sau khi clip này xuất hiện trên các trang mạng xã hội đã khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.

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 Hình ảnh nữ sinh bị đánh trong một vườn cao su ở tỉnh Đồng Nai - Ảnh: Cắt từ clip

Nạn nhân trong clip được xác định tên là T.T.A.T, sinh năm 2009, đang là học sinh một trường THCS trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Nguyên nhân ban đầu nhóm học sinh này đánh hội đồng nữ sinh trong clip được cho là xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm. Nhóm nữ sinh kia cho rằng A.T nhắn tin với bồ cũ - người yêu của một trong số những nữ sinh kia và dẫn tới việc bị đánh hội đồng như trên.

Hiện tại, chị B.T - chị gái của nạn nhân vẫn liên tục cập nhật tình hình của nạn nhân sau vụ việc. Theo chia sẻ của chị nạn nhân, bị đánh 3, 4 hôm nhưng mặt của em A.T hiện vẫn đang sưng và bầm tím. 

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Hình ảnh nạn nhân A.T bị đánh khuôn mặt hiện vẫn sưng - Ảnh: Cắt từ clip FB chị gái nạn nhân
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  Một nữ sinh nhắn tin hẹn đánh hội đồng nạn nhân A.T - Ảnh: FB chị gái nạn nhân

Trước đó, sự việc xảy ra trong một vườn cao su vắng vẻ được xác định tại tỉnh Đồng Nai. Tại đây, một nhóm nữ sinh liên tục có những hành động đánh, túm tóc một bạn nữ mặc áo xám (nạn nhân A.T, sinh năm 2009). Mặc dù bị các bạn đánh nhưng A.T chỉ biết ngồi ôm mặt chịu trận. 

Trong clip, một trong những nữ sinh vừa đánh, vừa đá vào người nạn nhân: "Tao kêu mày solo mày không chịu". "Đập thì đập đi đ** **ngồi dậy hoài" - Nhóm nữ sinh này liên tục đánh vào người nạn nhân.

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 Hình ảnh nhóm nữ sinh đánh hội đồng A.T - Ảnh: Cắt từ clip 

Sau khi bị rất nhiều nữ sinh hành hung, nữ sinh mặc áo xám chỉ nói: "Xong rồi đúng không? Thôi nha". Tuy nhiên, ngay sau câu nói này là câu: "Trời, đơn giản vậy đó hả? Chưa xong" rồi nhóm này lại lao vào túm tóc, đá vào người nạn nhân. Khi nạn nhân nằm xuống đất, một trong số các thành viên trong nhóm đã đạp thẳng vào mặt A.T. 

Nhóm nữ sinh thay nhau đánh vào người, vào mặt cô bé sinh năm 2009. "Đánh tiếp đi mệt quá à""Vô đập ké kìa" - một nữ sinh cười, nói với các nữ sinh còn lại.

"Mày nhắn tin ba lần bảy lượt, lúc nào cũng kéo réo hết á. Vì em quên hả, thế ăn cơm mày có quên không? Mày giựt bồ người ta rồi mày có quên không?" - nhóm nữ sinh vừa nói, vừa tiếp tục xuống tay túm tóc, đánh vào mặt nạn nhân.

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  Nạn nhân A.T - Ảnh: Cắt từ clip 

Trước khi lên xe rời đi, nhóm này tiếp tục xúm lại, bắt nạn nhân ngước mặt lên, khi nạn nhân ôm mặt thì nhóm này dùng tay đánh mạnh vào mặt nạn nhân: "Mày thì sợ ai, mở tay ra cho tao".

Mới đây, lãnh đạo Sở GD&ĐT Đồng Nai đã chỉ đạo Phòng GD&ĐT huyện Cẩm Mỹ khẩn trương tìm hiểu, phối hợp với Công an địa phương điều tra làm rõ và xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Nữ sinh lớp 8 bị đánh hội đồng bằng nón bảo hiểm vì thất lễ với ‘đàn chị’

Nữ sinh lớp 8 bị đánh hội đồng bằng nón bảo hiểm vì thất lễ với ‘đàn chị’

Trong clip nữ sinh bị đánh hội đồng, có 2 nữ sinh (mặc áo khoác đen) liên tục đánh đạp tới tấp vào mặt và người nữ sinh còn lại. Ngoài ra còn có 1 em cầm mũ bảo hiểm đập trực tiếp lên đầu nạn nhân.

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