Nhãn hàng Hoài Linh tham gia khai trương liên tục dính 'phốt' hết trộm ảnh công ty khác, tới quỵt tiền thi công?

Xã hội 06/06/2021 16:29

Tranh cãi xung quanh việc Hoài Linh đang xạ trị vẫn có thể tham gia khai trương một nhãn hàng chưa kịp lắng xuống. Cộng đồng mạng lại tìm ra nghi án lùm xùm quỵt tiền, "mượn đỡ ảnh" nhãn hàng khác dùng của đơn vị mà Hoài Linh dự khai trương.

Ngày 05/06/2021, NS Hoài Linh đăng tải clip dài 50 phút để công khai xin lỗi các nhà hảo tâm, khán giả và đồng bào lũ lụt miền Trung. Đồng thời chính thức lên tiếng giải trình công tác giải ngân số tiền 15 tỷ đồng tiền từ thiện.

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 NS Hoài Linh trong clip ngày 5/6 - Ảnh: Cắt từ clip NV

Ngay sau clip giải trình của Hoài Linh được đăng tải, cộng đồng mạng nhanh chóng tìm ra tấm hình NS Hoài Linh tham dự sự kiện khai trương của một nhãn hàng vào ngày 24/10/2020. Có thể thấy, trong tấm hình nam danh hài mặc bộ quần áo màu xanh, trông khỏe mạnh, vui vẻ chụp ảnh cùng hai người khác chứ không có vẻ đau đớn hay mệt mỏi vì xạ trị.

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 NS Hoài Linh trông khỏe mạnh tham gia khai trương nhãn hàng vào ngày 24/10/2020 - Ảnh: Internet

Trước đó, NS Hoài Linh chia sẻ trong clip dài 50 phút về lý do không thể đến miền Trung cứu trợ trong đợt lũ là vì phải tiến hành xạ trị. Nam nghệ sĩ nói: "Ngày 19/10/2020 tôi vào trong bệnh viện xạ trị. Bắt đầu từ ngày 20 tôi về thì lịch trình cách ly xạ trị của tôi là 15 ngày. Tôi nằm ở trong phòng suốt thôi, chỉ có đi ra là đi ra khi nào không có ai thì mình đi ra vì sợ ảnh hưởng đến sức khoẻ của mọi người. Bởi vì tôi uống i ốt 131 đó cần phải cách xa mọi người, không được gần mọi người".

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Nhãn hàng bị tố quỵt tiền của bên thi công - Ảnh: Internet 

Thông tin trên chưa kịp xác thực thì mới đây, netizen tiếp tục tìm ra những lùm xùm liên quan đến nhãn hàng NS Hoài Linh từng tham gia khai trương. Cụ thể nhãn hàng này đang đóng cửa để sửa chữa. Tuy nhiên, ngay trước của hàng lại có tấm biển yêu cầu thanh toán tiền thi công. Điều này khiến nhiều người nghi ngờ, cửa hàng kim cương này đã quỵt tiền của bên thi công khiến công nhân đình công, dẫn đến việc sửa chữa chậm trễ. 

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Hình ảnh trên Fanpage bị tố lấy trộm của nhãn hàng khác - Ảnh: Internet 

Không chỉ vậy, ngày 24/4, trên Fanpage của nhãn hàng trên cũng bị tố lấy trộm ảnh của thương hiệu trang sức khác và ghép logo của mình vào. Hành động này đã khiến chủ nhân của bức ảnh vào comment “đòi bản quyền” ngay trên Fanpage, đề nghị nhãn hàng kia giải thích.

Hiện tại, cộng đồng mạng vẫn đang tranh luận về những câu chuyện trên. Song phía NS Hoài Linh vẫn đang giữ im lặng sau clip giải trình làm dậy sóng cộng đồng mạng vào ngày hôm qua. Nhãn hàng mời Hoài Linh dự sự kiện cũng chưa có đính chính gì về những thông tin xuất hiện trên mạng xã hội. 

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