Con trai ruột NS Hoài Linh đăng đàn ẩn ý 'Hơi đâu mà cãi phân bua với đời' giữa lúc bố bị nhắc tên liên tục

Động thái mới nhất của Thành Vinh trên trang cá nhân khiến nhiều người nghĩ tới vụ việc bà Phương Hằng liên tục nhắc đến bố ruột của anh là nghệ sĩ Hoài Linh.

Giữa lùm xùm bà Nguyễn Phương Hằng - bà chủ khu du lịch Đại Nam tố ông Võ Hoàng Yên lừa đảo vợ chồng bà, bà này còn cho rằng Hoài Linh có mối quan hệ thân thiết với ông Võ Hoàng Yên. Đồng thời bà Hằng yêu cầu nghệ sĩ Hoài Linh phải lên tiếng nói rõ thực hư việc ông Yên chữa bệnh như thế nào với dư luận. Tuy nhiên, hơn cả tháng nay nghệ sĩ Hoài Linh vẫn giữ im lặng trước những lời "đấu tố" của bà Phương Hằng.

Con trai ruột của nghệ sĩ Hoài Linh - Ảnh: FBNV

Vào sáng 15/5, con trai ruột của nghệ sĩ Hoài Linh - anh Võ Lê Thành Vinh bất ngờ có động thái gây chú ý trên trang cá nhân. Cụ thể, con trai nghệ sĩ Hoài Linh đổi hình đại diện và cập nhật trạng thái đầy ẩn ý: “Miệng đời vốn dĩ chua ngoa. Hơi đâu mà cãi phân bua với đời”.

Nhiều người ủng hộ và động viên anh cùng nghệ sĩ Hoài Linh - Ảnh: Cắt từ FBNV

Nhiều người cho rằng, dòng trạng thái của Thành Vinh đang đề cập tới vụ việc bà Phương Hằng liên tục "gọi tên" bố của mình trong thời gian vừa qua. Dưới bài đăng này của Thành Vinh, rất nhiều người yêu mến nghệ sĩ Hoài Linh cũng đồng loạt ủng hộ quan điểm của anh.

Tới thời điểm hiện tại, những ồn ào xoay vợ chồng ông Dũng "lò vôi" vẫn khiến dư luận đặc biệt quan tâm.

Ra mặt cãi 'tay đôi' với bà Nguyễn Phương Hằng, một sao nữ Vbiz bị 'truy cùng đuổi tận', bị tố là kẻ làm gái, lừa đảo? Trên trang Facebook cá nhân, Phạm Ngà cho biết bà Hằng đang truy cùng đuổi tận cô khi cho hàng loạt Youtuber và các nick ảo post bài khắp nơi, vu khống bịa đặt, hãm hại, thậm chí sỉ nhục.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/con-trai-ruot-ns-hoai-linh-dang-dan-an-y-hoi-dau-ma-cai-phan-bua-voi-doi-giua-luc-bo-bi-nhac-ten-lien-tuc-405265.html