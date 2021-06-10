MXH chia sẻ clip con gái nuôi 'chất vấn' Phi Nhung bắt Hồ Văn Cường đi hát nhưng không trả tiền, sự thật ra sao?

Hậu trường 10/06/2021 08:36

Cộng đồng mạng tiếp tục "đào" lại clip con gái nuôi của Phi Nhung "chất vấn" mẹ tại sao không trả tiền đi hát Hồ Văn Cường. 

Ồn ào xung quanh câu chuyện Phi Nhung và cậu con nuôi Hồ Văn Cường chưa kịp lắng xuống thì mới đây, cộng đồng mạng tiếp tục "đào mộ" và chia sẻ lại đoạn clip do chính Phi Nhung quay tại nhà riêng.

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Hồ Văn Cường, Phi Nhung - Ảnh: Internet 

Trong clip này, ghi lại cảnh Hồ Văn Cường đang quét dọn phòng. Cậu bé bị Phi Nhung rầy la chuyện lười dọn dẹp, để nhiều đồ thừa 1 năm mới dọn một lần. Khi Hồ Văn Cường phản bác lại là "mấy hôm nay không có thời gian" thì một cô bé khác cũng là con nuôi của Phi Nhung đã lên tiếng bênh vực anh trai.

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 Hồ Văn Cường đang dọn dẹp lại phòng khi bị Phi Nhung phàn nàn - Ảnh: Cắt từ clip NV

Cô bé nói trong clip: "Ủa mẹ, mẹ kêu anh Cường đi làm mà tự nhiên mẹ la anh Cường không dọn". Giọng ca trữ tình phản bác: "Mẹ bắt anh Cường đi làm hồi nào?". Cô bé tiếp tục nói"Mẹ bắt anh Cường đi hát chung với mẹ mà". Đáp lại, Phi Nhung nói: "Anh Cường đi hát thì có tiền chứ bộ" nhưng cô bé nói lại ngay: "Đâu có đâu, mẹ không trả". "Ở đâu, bằng chứng đâu mà con nói mẹ không trả tiền cho anh Cường, trời ơi" - Phi Nhung nói.

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 Con gái nuôi Phi Nhung 'chất vấn' mẹ vì sao không trả tiền đi hát cho anh - Ảnh: Cắt từ clip NV

Clip này do chính Phi Nhung quay và đăng tải lên mạng xã hội. Và cũng chính clip này khiến cộng đồng mạng xảy ra những ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng, lời nói của trẻ em rất chân thật vì vậy hẳn có điều gì đó khuất tất nên cô bé mới nói lại mẹ của mình như thế. Tuy nhiên, không ít người phản đối, cho rằng việc lấy clip này để quy chụp Phi Nhung bắt Hồ Văn Cường đi hát mà không trả cát-sê là khá phiến diện. Bởi trong clip Phi Nhung và các con đều nói chuyện rất vui vẻ. 

Tời thời điểm hiện tại, vụ lùm xùm của Phi Nhung và Hồ Văn Cường vẫn đang thu hút sự quan tâm của dư luận. 

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Từ khóa:   Hồ Văn Cường Hồ Văn Cường - Phi Nhung Phi Nhung và con nuôi

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