Giữa ngờ vực chèn ép con nuôi, hacker khẳng định 'Phi Nhung không biết chuyện', mong Hồ Văn Cường mạnh mẽ đứng dậy, thoát khỏi 'động quỷ'

Hậu trường 10/06/2021 07:38

Trong video mới nhất, Nhâm Hoàng Khang rơi nước mắt nhắn gửi Hồ Văn Cường hãy nghĩ về mẹ để chống lại thế lực xấu.

Khi lùm xùm Phi Nhung chèn ép cậu con nuôi Hồ Văn Cường khiến dư luận quan tâm chưa kịp lắng xuống thì Nhâm Hoàng Khang - IT từng giúp bà Phương Hằng tìm ra antifan đã đăng tải một số đoạn tin nhắn được cho là của Quán quân Thần Tượng Âm Nhạc Nhí 2016 tiết lộ những góc khuất khi sống chung cùng ca sĩ Phi Nhung. 

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 Nhâm Hoàng Khang - Ảnh: FBNV

Nam IT còn viết cả tâm thư để động viên và mong đòi lại công bằng cho Hồ Văn Cường. Trong thông tin mới nhất được nam IT đăng tải trên trang cá nhân, Nhâm Hoàng Khang đã rơi nước mắt và nhắn nhủ đến đàn em chưa từng gặp mặt.

"Hồ Văn Cường em đừng yếu đuối nữa, em nghe anh nói, em phải đứng dậy. Cuộc đời em nhiều sóng gió, em phải chịu sóng gió lần cuối cùng nữa thì em mới thoát được khỏi những con *** đang ở bên em, em mới ở chung với ba mẹ mình được. Em hiểu anh nói không? Em có coi cái video clip mẹ em không? Anh còn tội nữa, tại sao em không tội hả Cường? Em biết anh nhìn một người mẹ như vậy anh rất là buồn không? Em mạnh mẽ lên Cường, em hãy mạnh mẽ lên, tới đây tụi này không làm gì được em đâu. Chịu sóng gió một lần cuối cùng nữa thì thuyền mới ra khơi, pháp luật lúc nào cũng ở bên mình hết!". 

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 Hồ Văn Cường và ca sĩ Phi Nhung - Ảnh: Internet

Trong video này, Nhâm Hoàng Khang cho biết Hồ Văn Cường hiện đang bị cấm đoán không được sử dụng điện thoại. "Hiện tại Cường đang bị 'giam lỏng', không được sử dụng điện thoại đâu", Nhâm Hoàng Khang tiết lộ. 

Nhâm Hoàng Khang còn thực hiện một cuộc gọi với chị của Hồ Văn Cường (người cung cấp nội dung tin nhắn Hồ Văn Cường cầu cứu), nội dung cuộc gọi cho biết hiện người chị này đang rơi vào tình trạng hoảng loạn. 

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 Đoạn tin nhắn trước đó của Hồ Văn Cường nói về cuộc sống mệt mỏi khi phải sống cùng mẹ nuôi - Ảnh: FB Nhâm Hoàng Khang

Kèm theo đó nam IT cũng đưa ra cách nhìn sự việc: "Mình chắc chắn Phi Nhung không biết gì về chuyện này, ác nhất trong chuyện này là Đ.M.T (quản lý cũ Phi Nhung) và D.P (ekip của Phi Nhung)... Một mất thì trăm ngờ nhưng mà giả vờ thì lúc nào cũng hiện lên sự thật hết". 

Bên cạnh đó, Nhâm Hoàng Khang cũng tiết lộ bị kẻ xấu đe dọa, tuy nhiên tới hiện tại, anh và gia đình vẫn đang được an toàn. Chia sẻ về lý do Nhâm Hoàng Khang đăng tải những tin nhắn riêng tư của Hồ Văn Cường và người chị lên mạng vì muốn bảo vệ cho hai chị em của Hồ Văn Cường, "Anh sợ là có vấn đề gì với Hồ Văn Cường và người chị thì không nên", anh nói.

Hiện tại, những thông tin xoay quanh vụ việc của Phi Nhung và Hồ Văn Cường mà Nhâm Hoàng Khang chia sẻ trên trang cá nhân đang thu hút sự chú ý dư luận. 

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