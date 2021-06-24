Diễn viên 'Về nhà đi con' Hoàng Yến tố bị chồng cũ đấm chảy máu mũi, cầm dao truy đuổi náo loạn quán ăn

Hậu trường 24/06/2021 10:01

Diễn viên Hoàng Yến nổi đình nổi đám trong phim ‘Về nhà đi con’ bất ngờ chia sẻ bị chồng cũ hành hung và đấm chảy máu mũi tại một quán ăn.

Cô Xuyến của phim Về nhà đi con bất ngờ chia sẻ việc bị chồng cũ tấn công khi đang ở bên ngoài khiến cõi mạng xôn xao. Cụ thể, diễn viên Hoàng Yến cho biết trên VietNamNet rằng ngày 22/6, chồng cũ đến gặp cô tại quán của người bạn ở phường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội.

hoang yen ve nha di con 1
Diễn viên Hoàng Yến đã gặp phải tình huống trớ trêu cùng chồng cũ tại quán ăn - Ảnh: Internet

Cô chia sẻ: "Đang nói chuyện thì bất ngờ chồng cũ của tôi hỏi: ‘Yến chưa bị đánh bao giờ nhỉ?’ và lập tức anh ta bất ngờ giáng một cú đấm mạnh vào thẳng mặt tôi. Sau đó, anh ta bị bạn bè của tôi đuổi ra ngoài nhưng tiếp tục quay lại và cầm dao truy đuổi đe dọa tôi. Rất may lúc đó có đông người và bạn của tôi ngăn cản nên tôi chạy thoát".

hoang yen ve nha di con 7

hoang yen ve nha di con 8
Sau khi trò chuyện thì Hoàng Yến bị người đàn ông bất ngờ tung cú đấm vào mặt - Ảnh: Chụp từ clip

Ngay sau đó nữ diễn viên đã báo công an quận Tây Hồ và còn cung cấp đầy đủ clip tại quán cho cơ quan có thẩm quyền. Cô cho biết thêm: ''Hiện tại, công an quận Tây Hồ đã cho người bảo vệ tôi 24/7 và điều tra vụ việc". Hiện cô đang rất lo lắng và đã có phương án tự bảo vệ bản thân mình. Cô còn nói thêm, sau vụ việc chồng cũ đã rất nhiều lần gọi điện nhưng Hoàng Yến không bắt máy.

Nữ diễn viên Về nhà đi con bộc bạch rằng khi kết thúc cuộc hôn nhân này cô đã suy nghĩ rất nhiều: "Nói thật, mấy năm sống chung với anh ta, tôi đã phải nhẫn nhịn rất nhiều. Anh ta từng lấy tiền và đánh đập tôi. Tuy nhiên, tôi hiểu quá khứ bị bỏ rơi, lang bạt của chồng cũ nên đã hết mực yêu thương, mong anh ta thay đổi, nhưng rồi tôi lại bị hành hung thô bạo".

Diễn viên 'Về nhà đi con' Hoàng Yến tố bị chồng cũ đấm chảy máu mũi, cầm dao truy đuổi náo loạn quán ăn - Ảnh 4
Diễn viên Hoàng Yến chia sẻ bị chồng cũ đấm chảy máu mũi - Ảnh: VietNamNet

 

Liên quan đến chuyện hôn nhân gia đình của sao nữ, sau khi kết hôn với người chồng thứ tư vào tháng 11/2016, Hoàng Yến và người đã có một đứa con chung đã được 3 tuổi. Trước đó, nữ diễn viên đã từng có 2 người con riêng, chồng thứ tư của cô cũng có một người con trai riêng.

Diễn viên đã công bố ly hôn chồng thứ tư vào ngày 31/3/2020. Sau đó cô chia sẻ: "Tôi luôn coi đây là mối tình cuối cùng của mình sau bao sóng gió. Tuy nhiên, có những vấn đề vô cùng phức tạp mà bản thân chúng tôi không thể vượt qua. Tôi đã định không chia sẻ vì cũng chẳng vui vẻ gì nhưng anh ấy thường xuyên đăng những thông tin không hay, nói xấu tôi trên trang cá nhân khiến mọi việc bị đẩy đi quá xa. Tôi không ngăn cản anh ấy gặp bé Mầm - con chung của chúng tôi nhưng hiện tại anh ấy đang bất ổn tâm lý nên gia đình tạm thời chưa cho anh gặp con".

hoang yen ve nha di con 4
Cô Xuyến trong Về nhà đi con là vai diễn thành công của Hoàng Yến - Ảnh: Internet

Năm 2019, diễn viên Hoàng Yến gây ấn tượng với công chúng khi đảm nhận vai diễn cô Xuyến “lẳng lơ” trong bộ phim “Về nhà đi con“, “Những ngày không quên” - phiên bản mùa COVID-19 của “Về nhà đi con“, ngoài ra cô còn tham gia một vai phụ trong phim “Hướng dương ngược nắng“.

Duy Phương gặp biến khi 'rao giảng đạo đức' với nghệ sĩ Việt, gọi thẳng tên Hoài Linh: 'Bớt ăn vạ đi, chú cũng đâu tốt đẹp gì?'

Duy Phương gặp biến khi 'rao giảng đạo đức' với nghệ sĩ Việt, gọi thẳng tên Hoài Linh: 'Bớt ăn vạ đi, chú cũng đâu tốt đẹp gì?'

Những ngày gần đây Duy Phương liên tục có những phát ngôn gây chú ý, tuy nhiên lần này khi đụng chạm đến danh hài Hoài Linh anh đã bị cư dân mạng phản ứng ngược.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoàng Yến về nhà đi con diễn viên Hoàng Yến bị chồng đánh Hoàng Yến bị chồng cầm dao truy đuổi

TIN MỚI NHẤT

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 1 giờ 38 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 2 giờ 8 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 2 giờ 28 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 2 giờ 38 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 3 giờ 8 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 3 giờ 38 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước
Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36