Cô chia sẻ: "Đang nói chuyện thì bất ngờ chồng cũ của tôi hỏi: ‘Yến chưa bị đánh bao giờ nhỉ?’ và lập tức anh ta bất ngờ giáng một cú đấm mạnh vào thẳng mặt tôi. Sau đó, anh ta bị bạn bè của tôi đuổi ra ngoài nhưng tiếp tục quay lại và cầm dao truy đuổi đe dọa tôi. Rất may lúc đó có đông người và bạn của tôi ngăn cản nên tôi chạy thoát".

Cô Xuyến của phim Về nhà đi con bất ngờ chia sẻ việc bị chồng cũ tấn công khi đang ở bên ngoài khiến cõi mạng xôn xao. Cụ thể, diễn viên Hoàng Yến cho biết trên VietNamNet rằng ngày 22/6, chồng cũ đến gặp cô tại quán của người bạn ở phường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội.

Ngay sau đó nữ diễn viên đã báo công an quận Tây Hồ và còn cung cấp đầy đủ clip tại quán cho cơ quan có thẩm quyền. Cô cho biết thêm: ''Hiện tại, công an quận Tây Hồ đã cho người bảo vệ tôi 24/7 và điều tra vụ việc". Hiện cô đang rất lo lắng và đã có phương án tự bảo vệ bản thân mình. Cô còn nói thêm, sau vụ việc chồng cũ đã rất nhiều lần gọi điện nhưng Hoàng Yến không bắt máy.

Nữ diễn viên Về nhà đi con bộc bạch rằng khi kết thúc cuộc hôn nhân này cô đã suy nghĩ rất nhiều: "Nói thật, mấy năm sống chung với anh ta, tôi đã phải nhẫn nhịn rất nhiều. Anh ta từng lấy tiền và đánh đập tôi. Tuy nhiên, tôi hiểu quá khứ bị bỏ rơi, lang bạt của chồng cũ nên đã hết mực yêu thương, mong anh ta thay đổi, nhưng rồi tôi lại bị hành hung thô bạo".



Diễn viên Hoàng Yến chia sẻ bị chồng cũ đấm chảy máu mũi - Ảnh: VietNamNet

Liên quan đến chuyện hôn nhân gia đình của sao nữ, sau khi kết hôn với người chồng thứ tư vào tháng 11/2016, Hoàng Yến và người đã có một đứa con chung đã được 3 tuổi. Trước đó, nữ diễn viên đã từng có 2 người con riêng, chồng thứ tư của cô cũng có một người con trai riêng.

Diễn viên đã công bố ly hôn chồng thứ tư vào ngày 31/3/2020. Sau đó cô chia sẻ: "Tôi luôn coi đây là mối tình cuối cùng của mình sau bao sóng gió. Tuy nhiên, có những vấn đề vô cùng phức tạp mà bản thân chúng tôi không thể vượt qua. Tôi đã định không chia sẻ vì cũng chẳng vui vẻ gì nhưng anh ấy thường xuyên đăng những thông tin không hay, nói xấu tôi trên trang cá nhân khiến mọi việc bị đẩy đi quá xa. Tôi không ngăn cản anh ấy gặp bé Mầm - con chung của chúng tôi nhưng hiện tại anh ấy đang bất ổn tâm lý nên gia đình tạm thời chưa cho anh gặp con".

Cô Xuyến trong Về nhà đi con là vai diễn thành công của Hoàng Yến - Ảnh: Internet

Năm 2019, diễn viên Hoàng Yến gây ấn tượng với công chúng khi đảm nhận vai diễn cô Xuyến “lẳng lơ” trong bộ phim “Về nhà đi con“, “Những ngày không quên” - phiên bản mùa COVID-19 của “Về nhà đi con“, ngoài ra cô còn tham gia một vai phụ trong phim “Hướng dương ngược nắng“.