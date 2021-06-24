Tình cũ Lâm Bảo Châu diện áo ống 'bức tử' vòng 1, khoe cơ bụng số 11 sâu thăm thẳm

Hot girl Người Ấy Là Ai tên thật là Nguyễn Mai Sương, cô sinh năm 1992 tại Quảng Bình. Hiện tại cô đang kinh doanh về thời trang và làm người mẫu ảnh tại Hà Nội. Với body nóng bỏng, cô hay chia sẻ những bộ ảnh gợi cảm khoe 3 vòng cân đối khiến fan thích thú. Mới đây nhất cô đã chụp một bức ảnh bức tử vòng 1 đến “nghẹt thở”, đồng thời khéo léo khoe cơ bụng số 11 sâu hoắm của mình.

Bức ảnh chụp vòng 1 gây chú ý của hot girl Người Ấy Là Ai - Ảnh: Chụp màn hình

Nhiều khán giả đã thả tim dưới bài đăng - Ảnh: Chụp màn hình

Trang cá nhân của cô đạt hơn 213K follow - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện tại cô là hotgirl được chú ý trên mạng xã hội với hơn 100 ngàn người theo dõi trên trang cá nhân, trang Instagram của cô cũng chạm mốc 213 ngàn lượt follow. Phong cách thời trang của cô khá quyến rũ và tinh tế.