Tình cũ Lâm Bảo Châu diện áo ống 'bức tử' vòng 1, khoe cơ bụng số 11 sâu thăm thẳm

Hậu trường 24/06/2021 08:07

Nguyễn Mai Sương khá nổi tiếng sau khi tham gia chương trình Người ấy là ai. Mới đây cô đã chia sẻ bức ảnh khoe vòng 1 khiến fan chú ý.

Hot girl Người Ấy Là Ai tên thật là Nguyễn Mai Sương, cô sinh năm 1992 tại Quảng Bình. Hiện tại cô đang kinh doanh về thời trang và làm người mẫu ảnh tại Hà Nội. Với body nóng bỏng, cô hay chia sẻ những bộ ảnh gợi cảm khoe 3 vòng cân đối khiến fan thích thú. Mới đây nhất cô đã chụp một bức ảnh bức tử vòng 1 đến “nghẹt thở”, đồng thời khéo léo khoe cơ bụng số 11 sâu hoắm của mình. 

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Bức ảnh chụp vòng 1 gây chú ý của hot girl Người Ấy Là Ai - Ảnh: Chụp màn hình
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Nhiều khán giả đã thả tim dưới bài đăng - Ảnh: Chụp màn hình
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Trang cá nhân của cô đạt hơn 213K follow - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện tại cô là hotgirl được chú ý trên mạng xã hội với hơn 100 ngàn người theo dõi trên trang cá nhân, trang Instagram của cô cũng chạm mốc 213 ngàn lượt follow. Phong cách thời trang của cô khá quyến rũ và tinh tế.

Tình cũ Lâm Bảo Châu diện áo ống 'bức tử' vòng 1, khoe cơ bụng số 11 sâu thăm thẳm - Ảnh 4Tình cũ Lâm Bảo Châu diện áo ống 'bức tử' vòng 1, khoe cơ bụng số 11 sâu thăm thẳm - Ảnh 5

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Mai Sương cũng hay chụp những tấm ảnh khoe 3 vòng cân đối khiến khán giả thích thú - Ảnh: Internet

Trước đó, Mai Sương nổi lên sau khi tham gia chương trình hẹn hò Người Ấy Là Ai mùa 2 tập 13. Trong gameshow này cô đã kết đôi cùng anh chàng Quân Hồ. Ngay sau đó cư dân mạng nhanh chóng “đào” lại thông tin cô từng là người yêu cũ của Lâm Bảo Châu, chàng thị vệ điển trai trong MV “Anh Ơi Ở Lại” của ca sĩ Chi Pu.

SỐC: Dàn trai Mlem Người Ấy Là Ai khiến fan 'nóng mặt' vì lộ ảnh nhạy cảm trên mạng xã hội

SỐC: Dàn trai Mlem Người Ấy Là Ai khiến fan 'nóng mặt' vì lộ ảnh nhạy cảm trên mạng xã hội

Có thể nói những thí sinh trong chương trình hẹn hò đình đám Người Ấy Là Ai đều là cực phẩm. Tuy nhiên, những lần các thí sinh này lộ ảnh nhạy cảm trên mạng xã hội cũng không phải là ít.

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