Trước nghi vấn lộ clip nóng, những soái ca nào của 'Người ấy là ai?' từng dính phốt về 'quan hệ yêu đương'?

Xã hội 12/06/2021 20:45

Mới đây, dư luận được dịp xôn xao trước thông tin một "cực phẩm" của gameshow Người ấy là ai? lộ clip nóng. Tuy nhiên, trước đó, chương trình này cũng không ít lần vướng phải lùm xùm khi các chàng trai "khai báo gian dối" về tình trạng hôn nhân.

Người ấy là ai? từng là 1 trong những show hẹn hò ăn khách nhất trên sóng truyền hình. Qua mỗi tuần phát sóng, chương trình đều khiến mạng xã hội rộn ràng bởi sự xuất hiện của hàng loạt "cực phẩm" đẹp trai, giàu có lại ngọt ngào, lãng mạn. Tuy nhiên, không ít lần các nhân vật xuất hiện trong chương trình bị tố nối dối về chuyện tình cảm của mình.

1. Michael Trương

Trong tập 3 "Người ấy là ai", chàng Việt kiều Michael Trương đã khiến cộng đồng mạng phát sốt bởi những lời nói ngọt ngào, cử chỉ chân thành. Anh tham gia chương trình với "màu xanh độc thân" đã làm nữ chính ngày hôm ấy "tiếc hùi hụi" vì bỏ lỡ.

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Michael Trương - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, ngay sau đó, một tài khoản Facebook đã tố anh gian dối trên sóng truyền hình. Theo người này, anh chỉ mới ly hôn vợ 2 tháng và đang trong quá trình hòa giải chứ không phải người hoàn toàn độc thân như đã nói. Nguyên nhân chia tay là vì anh không chung thủy. Quán bar nam Việt kiều dùng để quay hình cho chương trình cũng là của vợ chứ không phải hùn hạp làm ăn như anh đã nói. Anh cũng không biết nấu ăn mà toàn bộ đồ ăn là do vợ gửi đến công ty. Sau vụ việc, Michael Trương đã lên tiếng thừa nhận tất cả đồng thời gửi lời xin lỗi đến vợ, bạn bè, gia đình, khán giả và chương trình "Người ấy là ai?".

2. Nam Phạm

Xuất hiện trong tập 2 "Người ấy là ai?", Nam Phạm mang đến câu chuyện xúc động khi đã hạn chế cuộc sống tình cảm của bản thân để lo lắng cho mẹ. Anh nói rằng đã 3 năm anh chưa quen ai và muốn nhân cơ hội này để mở lòng tìm một người phù hợp.

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Nam Phạm - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, khán giả đã mau chóng soi ra trong một show truyền hình khác, Nam Phạm nói rằng mình trước đây anh từng đã có người yêu. Ngay sau đó, chính Nam Phạm đã phải lên tiếng xin lỗi khán giả vì lời nói trên sóng truyền hình. Đồng thời, anh cũng đưa ra lời giải thích mọi chuyện chỉ là hiểu nhầm và thực tế anh vẫn luôn độc thân trong suốt thời gian qua. Nhưng bấy nhiêu đó vẫn không khiến dư luận thôi bàn tán.

3. Vũ Ngọc Anh

Ngọc Anh tham gia "Người ấy là ai" trong tập 3. Anh là em trai của ca sĩ Hà Anh, từng du học ở Úc và Thuỵ Sĩ. Anh tham gia chương trình với tư cách là người độc thân và được nữ chính chọn, ai cũng chúc mừng cho cặp đôi trai tài - gái sắc. 

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Vũ Ngọc Anh - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, sau đó dân tình đã phát hiện ra Ngọc Anh dường như là "hoa đã có chủ". Cụ thể, trên story của một cô gái có tên S., cô nàng tiết lộ mình và Ngọc Anh là một cặp và họ đã quen nhau thông qua lời giới thiệu của anh chị và đã được 5 năm. Khác với các "nam chính" khác, Ngọc Anh vẫn giữ im lặng và không có phản hồi nào về sự việc này.

Dân mạng thi nhau xin link, inbox clip nóng của 'soái ca' Người ấy là ai

Dân mạng thi nhau xin link, inbox clip nóng của 'soái ca' Người ấy là ai

Chiều ngày 12/6, trên mạng xã hội rầm rộ truyền nhau thông tin một clip nóng của thí sinh Người ấy là ai bị lộ. Sau khi sự việc nổ ra, dân mạng đang nóng lòng xin link clip rầm rộ trên các diễn đàn.

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