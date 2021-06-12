Dân mạng thi nhau xin link, inbox clip nóng của 'soái ca' Người ấy là ai

Chiều ngày 12/6, trên mạng xã hội rầm rộ truyền nhau thông tin một clip nóng của thí sinh Người ấy là ai bị lộ. Sau khi sự việc nổ ra, dân mạng đang nóng lòng xin link clip rầm rộ trên các diễn đàn.
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Sau clip nóng 8 phút chấn động của diễn viên "Về nhà đi con" thì hôm nay mạng xã hội lại một phen náo loạn với clip khá nhạy cảm của một nhân vật tên M.K. từng tham gia chương trình Người Ấy Là Ai. Cư dân mạng nhanh chóng vào các diễn đàn để truy "thông tin mật" về nhân vật chính trong clip. Đáng nói hơn nhiều dân mạng còn vào xin link clip nóng này.
Phía dưới những Topic bàn về clip nóng của thí sinh Người ấy là ai, nhiều người còn bán tín bán nghi về giới tính của anh chàng trong clip khiến ai xem qua cũng phải lắc đầu ngao ngán.
Dù chưa biết khổ chủ vô tình hay có vấn đề gì khi bị lộ clip nhưng hành động vào bàn tán rồi xin nhau link clip để xem, bình phẩm về nhân vật chính trong clip nóng đang được cư dân mạng rất quan tâm. Một số còn tò mò xin cả trang cá nhân và Twitter của anh chàng trên để vào hóng chuyện.
Hiện nay việc lan truyền các văn hóa phẩm đồi trụy trên mạng và điều cấm kỵ và chúng ta không nên cổ súy cho việc trên. Từ khóa tìm kiếm về clip của anh chàng trên cũng đang nóng nhất trên Google. Chẳng hiểu cư dân mạng tò mò điều gì tuy nhiên các bạn trẻ cũng cần lưu ý khi hiện nay các hacker dễ dàng xâm nhập dữ liệu cá nhân thì tốt nhất các bạn không nên quay và lưu trữ những clip nhạy cảm trong điện thoại hoặc máy tính, kẻo có ngày “gậy ông đập lưng ông”.