Kêu gọi 272 triệu từ thiện, TikToker Trương Quốc Anh tung hẳn 60 trang sao kê, dân mạng hỏi xoáy '14 tỷ thì bao nhiêu trang A4'?

Mới đây, hot TikToker Trương Quốc Anh cũng đã chia sẻ việc làm thiện nguyện kêu gọi đóng góp cho quỹ ủng hộ chống COVID-19 của tỉnh Bắc Ninh. Điều đáng khen là anh chàng này đã chụp tường tận chi tiết hơn 60 trang sao kê của những nhà hảo tâm đã đóng góp. Đáng chú ý, trong danh sách ủng hộ có cả nhân vật đình đám mạng xã hội - Nhâm Hoàng Khang, "đàn em" bà Phương Hằng ủng hộ 10 triệu dù trước đó, Trương Quốc Anh đã từng "không ngần ngại" động chạm và góp ý bà Phương Hằng trong các livestream "bốc hỏa" của bà.

Cụ thể trong đợt ủng hộ Quyên góp Quỹ phòng chống COVID-19 tình Bắc Ninh, Trương Quốc Anh đã kêu gọi được tổng số tiền hơn 272 triệu đồng. Hành động của anh được cư dân mạng tán dương, chia sẻ. Được biết, trước thời gian những "ồn ào" từ thiện xảy ra, Quốc Anh cũng đã có nhiều hoạt động hỗ trợ cộng đồng khác.

Trương Quốc Anh tung hơn 60 trang sao kê từ thiện khiến cư dân mạng thích thú về sự minh bạch của anh trong hoạt động thiện nguyện - Ảnh chụp màn hình

Bên dưới nhiều cư dân mạng nhanh chóng nhắc lại vụ lùm xùm '14 tỷ' - Ảnh chụp màn hình

Trước đợt từ thiện gửi đến người dân vùng dịch, Trương Quốc Anh cũng có những hoạt động khác đóng góp cho cộng đồng và công khai trên trang cá nhân - Ảnh chụp màn hình

Bên dưới các giấy tờ sao kê, nhiều dân mạng đã réo tên Hoài Linh và một ca sĩ khác, cho rằng nếu hai trăm mấy chục triệu mà tận 60 tờ sao kê thì những khoản tiền lên đến chục tỷ, trăm tỷ thì khó có thể gói gọn trong 1 xấp giấy A4 nhỏ. Nhiều cư dân mạng hiến kế những người làm từ hiện nên "học theo" Trương Quốc Anh, tung lên sao kê rõ ràng như vậy sẽ bớt sóng gió thị phi và xào xáo như thời gian qua.

Tới hiện tại, sự việc lùm xùm chậm giải ngân tiền từ thiện của danh hài Hoài Linh có lẽ vẫn còn gây ra nhiều thắc mắc khi anh tung clip giải thích gần 50 phút nhưng giấy tờ sao kê trong clip vẫn chưa thật sự đầy đủ và góc quay cũng khá khuất khiến vài khán giả không mấy hài lòng. Nhiều người cho rằng để minh bạch mọi thứ, anh nên công khai chụp từng bảng sao kê, đăng tải lên mạng xã hội rõ ràng, như thế mọi việc sẽ được các mạnh thường quân từng bỏ tiền ra ủng hộ dễ kiếm chứng hơn.

Trương Quốc Anh là nhân vật đình đám trên mạng xã hội - Ảnh: FBNV

Được biết, Tiktoker Trương Quốc Anh là một cán bộ kiểm sát nổi lên như một “hiện tượng mạng” bởi anh “bắt trend” khá nhanh, có cách nói chuyện hài hước, đi thẳng, đào sâu vào các vấn đề nóng hổi của xã hội nên rất hút người xem.