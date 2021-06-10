Bí ẩn xung quanh Đền thờ Tổ nghiệp của NS Hoài Linh: Camera bố trí dày đặt, con muỗi cũng khó chui lọt, hiếm khi thấy danh hài

Hậu trường 10/06/2021 08:07

Nhiều chi tiết liên quan đến Đền thờ Tổ nghiệp của NS Hoài Linh đang khiến khán giả tò mò, trong đó có dàn camera dày đặt và không tiếp khách ngày thường.

Gần đây, những thông tin về NS Hoài Linh luôn được công chúng quan tâm sau vụ lùm xùm từ thiện chậm giải ngân cho bà con miền Trung. Tượng đài nghệ thuật luôn trong sáng như ngọc bỗng dưng một ngày bị khán giả quay lưng lên án. Kéo theo đó, Đền thờ Tổ nghiệp cũng bị vote 1 sao hàng loạt, tuy nhiên Google "đã trả lại hiện trạng ban đầu" cho địa điểm này sau đó.

Được biết, đền thờ Tổ Nghiệp của NS Hoài Linh là nơi lui tới của nhiều anh em nghệ sĩ để cầu mong cho sự nghiệp nghệ thuật luôn thăng hoa. Địa điểm này nằm tại số 5, phường Long Phước, quận 9.

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Cổng vào Đền thờ Tổ nghiệp khá hoành tráng với chi tiết rồng hai bên - Ảnh: Zing

Mới đây, theo Doanh nghiệp và Tiếp Thị, nhiều hàng xóm xung quanh khu vực Đền thờ Tổ nghiệp của Hoài Linh đã lên tiếng xung quanh việc NS Hoài Linh chậm giải ngân từ thiện 14 tỷ cũng như cuộc sống xung quanh Đền thờ Tổ nghiệp. Chị T, một người dân sống ở quận 9 cho biết: “Bữa giờ dân tình ở đây đồn ầm lên chuyện ổng “quên chưa trả’ tiền từ thiện. Cứ rảnh là mấy ông xe ôm nói tới nói lui miết". Một khán giả khác cũng lên tiếng: "Vụ Hoài Linh hả? Ổng quỵt không nổi đâu, đồn gì ác. Tui nghĩ ổng... quên".

Riêng về tình trạng của Đền thờ Tổ nghiệp, vì đang trong thời gian dịch bệnh Covid-19 nên Đền thờ Tổ nghiệp của NS Hoài Linh luôn đóng cửa 2 lớp.

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Dàn ca sĩ, diễn viên cùng NS Hoài Linh tại Đền thờ Tổ nghiệp - Ảnh: Thanh Niên

Trên cổng to vào bên trong có dán thông tin: “Do tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn chưa ổn định nên Đền thờ Tổ nghiệp Tâm Linh Việt không mở cửa đón khách. Kính mong quý vị thông cảm! Thành thật cảm ơn”.

Cũng theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, vào những dịp lể lớn như Giỗ tổ Sân khấu thì cổng lớn mới được mở ra. Bình thường NS Hoài Linh sẽ tiếp khách ở cổng phụ. An ninh quanh khu vực Đền thờ Tổ nghiệp rất thắt chặt. Bên ngoài là hàng loạt camera quan sát, bên trong cũng được gắn camera 360 độ. Chưa kể hệ thống camera được bố trí dày đặt, khó có khe hở để kẻ xấu có thể lẻn vào.

Bí ẩn xung quanh Đền thờ Tổ nghiệp của NS Hoài Linh: Camera bố trí dày đặt, con muỗi cũng khó chui lọt, hiếm khi thấy danh hài - Ảnh 3
Một số góc khác nhìn từ bên ngoài Đền thờ - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị
Bí ẩn xung quanh Đền thờ Tổ nghiệp của NS Hoài Linh: Camera bố trí dày đặt, con muỗi cũng khó chui lọt, hiếm khi thấy danh hài - Ảnh 4
Bên ngoài Đền thờ - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị
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Nhiều người dân xung quanh Đền thờ chia sẻ rất hiếm thấy mặt NS Hoài Linh, bên ngoài gắn camera dày đặt - Ảnh: Internet

Một người hàng xóm ở gần khu vực Đền thờ cho biết: "Tui ở đây lâu vậy chứ cũng chưa vào đó bao giờ, thấy đóng cửa mãi mà có thấy ai đi vô được đâu. Một năm thì có một lần nghệ sĩ tới cũng nhiều, chứ còn lại thì vắng vẻ lắm. Mang tiếng hàng xóm ông Hoài Linh chứ chớ hề thấy ổng đi ra đi vào. Bữa có thằng cháu đưa coi mấy clip trên mạng mới biết trong đó ổng có làm vườn trồng cây đồ, chứ không cũng chẳng biết nơi".

Thời gian qua ngoài việc Đền thờ Tổ nghiệp bị đánh giá 1 sao còn có một địa điểm gần khu vực đó lấy tên Trung tâm từ thiện 14 tỷ khiến nhiều khán giả hiểu lầm. Tuy nhiên một số trang tin cũng đã nhanh chóng lên tiếng đính chính sự việc này.

'Đền thờ Tổ nghiệp' của NS Hoài Linh đã đi đâu sau sự xuất hiện của 'Trung tâm Từ thiện 14 tỷ'?

'Đền thờ Tổ nghiệp' của NS Hoài Linh đã đi đâu sau sự xuất hiện của 'Trung tâm Từ thiện 14 tỷ'?

Thông tin “Đền thờ Tổ nghiệp” của NS Hoài Linh bị đổi tên làm cộng đồng ngỡ ngàng. Thông tin mới được các "thánh soi" tra từ bản đồ của Google lại khiến nhiều người thêm sốc.

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