MXH chia sẻ rầm rộ clip nóng, nghi của hot boy chương trình hẹn hò đình đám 'Người ấy là ai'

Sau clip nóng 8 phút gây chấn động dư luận của nữ diễn viên "Về nhà đi con", mới đây, mạng xã hội lại tiếp tục lan truyền clip nhạy cảm nghi của "nam chính" trong show truyền hình đình đám "Người ấy là ai?".

Hiện tại trên mạng xã hội đang lan truyền một đoạn clip nhạy cảm. Hotboy xuất hiện trong clip ấy được cho là có ngoại hình khá xem xem với H.K. - một mỹ nam từng tham gia gameshow hẹn hò nổi tiếng "Người ấy là ai?".

Cảnh cắt từ clip nóng đang lan truyền trên mạng xã hội

Như nhiều lời đồn thì video nhạy cảm trên được share tràn lan trên các ứng dụng mạng xã hội như Twitter, Telegram… khiến cư dân mạng bàn tán rôm rả. Như clip 8 phút của nữ diễn viên phụ trong bộ phim Về nhà đi con, dư luận cũng bày tỏ tò mò nguyên do clip nóng bị phát tán.

Hiện tại vẫn chưa có sự lên tiếng chính thức từ nhân vật chính bị đồn đoán trong clip.

Việc lan truyền văn hóa phẩm đồi trụy, clip cá nhân nhạy cảm riêng tư là hành động cần bị lên án và bài trừ. Cư dân mạng cũng kịch liệt phản đối và tẩy chay hành động này. Mọi người đều chung tay kêu gọi ngừng chia sẻ link bẩn để trả lại sự văn minh và sạch sẽ cho mạng xã hội và không tiếp tay cho những kẻ có ý đồ xấu.

Nhận link clip nóng 8 phút của hot girl Về nhà đi con, ca sĩ Duy Mạnh nói gì? Ca sĩ Duy Mạnh tiếp tục khiến mạng xã hội "dậy sóng" với bình luận liên quan đến clip nóng 8 phút của nữ diễn viên Về nhà đi con trên trang cá nhân của mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mxh-chia-se-ram-ro-clip-nong-nghi-cua-hot-boy-chuong-trinh-hen-ho-dinh-dam-nguoi-ay-la-ai-408599.html