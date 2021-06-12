MXH chia sẻ rầm rộ clip nóng, nghi của hot boy chương trình hẹn hò đình đám 'Người ấy là ai'

Tin nóng 12/06/2021 18:04

Sau clip nóng 8 phút gây chấn động dư luận của nữ diễn viên "Về nhà đi con", mới đây, mạng xã hội lại tiếp tục lan truyền clip nhạy cảm nghi của "nam chính" trong show truyền hình đình đám "Người ấy là ai?".

Hiện tại trên mạng xã hội đang lan truyền một đoạn clip nhạy cảm. Hotboy xuất hiện trong clip ấy được cho là có ngoại hình khá xem xem với H.K. - một mỹ nam từng tham gia gameshow hẹn hò nổi tiếng "Người ấy là ai?".

lo clip sex 1
Cảnh cắt từ clip nóng đang lan truyền trên mạng xã hội

Như nhiều lời đồn thì video nhạy cảm trên được share tràn lan trên các ứng dụng mạng xã hội như Twitter, Telegram… khiến cư dân mạng bàn tán rôm rả. Như clip 8 phút của nữ diễn viên phụ trong bộ phim Về nhà đi con, dư luận cũng bày tỏ tò mò nguyên do clip nóng bị phát tán.

Hiện tại vẫn chưa có sự lên tiếng chính thức từ nhân vật chính bị đồn đoán trong clip. 

Việc lan truyền văn hóa phẩm đồi trụy, clip cá nhân nhạy cảm riêng tư là hành động cần bị lên án và bài trừ. Cư dân mạng cũng kịch liệt phản đối và tẩy chay hành động này. Mọi người đều chung tay kêu gọi ngừng chia sẻ link bẩn để trả lại sự văn minh và sạch sẽ cho mạng xã hội và không tiếp tay cho những kẻ có ý đồ xấu.

Nhận link clip nóng 8 phút của hot girl Về nhà đi con, ca sĩ Duy Mạnh nói gì?

Nhận link clip nóng 8 phút của hot girl Về nhà đi con, ca sĩ Duy Mạnh nói gì?

Ca sĩ Duy Mạnh tiếp tục khiến mạng xã hội "dậy sóng" với bình luận liên quan đến clip nóng 8 phút của nữ diễn viên Về nhà đi con trên trang cá nhân của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   lộ clip sex trên mạng trai đẹp người ấy là ai clip 8 phút

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 4 giờ 6 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 23 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 4 giờ 36 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 4 giờ 56 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 5 giờ 6 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 5 giờ 36 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 6 giờ 6 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào