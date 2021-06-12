Nhận link clip nóng 8 phút của hot girl Về nhà đi con, ca sĩ Duy Mạnh nói gì?

Ca sĩ Duy Mạnh tiếp tục khiến mạng xã hội "dậy sóng" với bình luận liên quan đến clip nóng 8 phút của nữ diễn viên Về nhà đi con trên trang cá nhân của mình.

Nam ca sĩ Duy Mạnh khiến cư dân mạng luôn “dậy sóng” với những bàn luận về các vụ lùm xùm của nghệ sĩ Việt trong thời gian gần đây. Điển hình như nam ca sĩ đã tham gia bàn tán về ồn ào xoay quanh các nghệ sĩ “gạo cội” là Hoài Linh, Phi Nhung, đại gia Phương Hằng,…

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Duy Mạnh bất ngờ đăng tải chia sẻ của mình về cuộc sống đầy tính triết lý. Anh viết: "Những người tốt hầu hết là những người sống đúng mực. Họ tránh vi phạm pháp luật và họ ít khi nhận mình là người tốt".

Sau loạt lùm xùm trong Vbiz, Duy Mạnh bắt ngờ chiêm nghiệm cuộc sống - Ảnh chụp màn hình

Sau khi bài viết được đăng tải, nhiều người tỏ thái độ đồng tình trước những suy nghĩ của giọng ca “Kiếp đỏ đen”. Song, cũng có khá nhiều kẻ “cơ hội” bình luận hàng loạt đường dẫn liên quan đến link clip nóng 8 phút của nàng hotgirl Về nhà đi con. Có lẽ thấy được những bài đăng của Duy Mạnh nhận được tương tác khủng nên nhiều kẻ đã không bỏ qua cơ hội để trục lợi từ MXH.

Nam ca sĩ thấy bực bội bởi những kẻ bình luận không liên quan - Ảnh: FBNV

Chính vì vậy, nam ca sĩ đã cảm thấy “chướng mắt” trước bình luận lạc đề này. Anh lập tức lên tiếng và tuyên bố rằng: “***** nào mà cứ chia sẻ cái link này trong Facebook ***. *** khóa mõm”.

Chiếc clip ân ái của đôi nam nữ được lan truyền trên mạng vào cuối tháng 5/2021 - Ảnh: Internet

Được biết, vào cuối tháng 5/2021, cư dân mạng lan truyền với tốc độ “chóng mặt” về đoạn clip “nóng” dài 8 phút của một cặp nam nữ. Qua nhiều chi tiết nhận dạng, dân tình phát hiện "diễn viên chính" trong đoạn clip gây chấn động mạng xã hội là nữ diễn viên phụ trong bộ phim truyền Về nhà đi con. Sau này, chính nữ diễn viên này cũng thừa nhận mình đã quay clip này để làm kỷ niệm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhan-link-clip-nong-8-phut-cua-hot-girl-ve-nha-di-con-ca-si-duy-manh-noi-gi-408568.html