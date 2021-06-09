Sau khi thách thức bà Phương Hằng và dùng chiêu mà cư dân mạng cho là ‘tự biên tự diễn’, mới đây ca sĩ Duy Mạnh lại có phát ngôn gây chú ý liên quan tới ca sĩ Phi Nhung.
- Phi Nhung đanh thép tố Duy Mạnh nói ‘xạo’ và tiết lộ thông tin ‘động trời’ mang tính sát thương ghê gớm
- Hé lộ thông tin hiếm hoi về người đàn ông Việt Nam bí ẩn là chồng cũ của Phi Nhung, điều gì khiến cô từ chối nhận chu cấp?
Bộ ba Duy Mạnh - Phương Hằng - Phi Nhung đang tỏa sáng nhất trên sân khấu mạng. Thiên hạ được phen trầm trồ khi bà Hằng tố Duy Mạnh, rồi tố cả Phi Nhung. Song song đó Duy Mạnh lại tố ngược Phi Nhung, Phi Nhung nhanh chóng phủ nhận. Một vòng luẩn quẫn khiến ai theo dõi sát sao vụ này cũng một phen sang chấn tâm lý.
Mới đây nhất là lùm xùm ca sĩ Duy Mạnh lên trang cá nhân tố Phi Nhung xúi anh chửi bà Phương Hằng, tuy nhiên dân mạng đang hóng hớt thì một phen chưng hửng khi anh vừa thả bài đăng lên trang facebook với nội dung: “Thôi nhé! Trợ lý của Phi Nhung đt cho tớ rồi. Tớ không muốn nói thêm gì nữa. Các cậu làm gì thì làm . Tớ không quan tâm nữa đâu. Tất cả bỏ qua hết đi. Tập trung vào mà chống CoVid!”.
Ngay lập tức nhiều dân mạng nghi ngờ về tính xác thực của status này. Cả việc anh cho rằng Phi Nhung xúi anh chửi bà Hằng cũng bị “đào” lại với nhiều sự vô lí. Một số người còn cho anh tự biên tự diễn để ăn theo sự chú ý của Phi Nhung và bà Phương Hằng.
Ngay lập tức cư dân mạng đã tràn vào trang cá nhân của anh comment ý kiến và bất ngờ khi mới mấy hôm trước anh còn thách thức mạnh miệng thì hôm nay lại im ỉm hiền lành như chưa có chuyện gì xảy ra. Cư dân mạng “cà khịa” anh đang sợ Phi Nhung, sợ luôn cả bà Phương Hằng. Bên dưới anh cũng không còn đáp trả “đốp chát” với mọi người như trước.
Hiện tại, Phi Nhung đang dính lùm xùm khi “ỉm” tiền từ thiện gần 5 năm. Bên cạnh đó là nghi vấn làm dụng Hồ Văn Cường kèm số tiền cát-xê diễn show của nam ca sĩ. Chưa kể cô còn bị bà Hằng đưa lên livestream với biệt danh "Phi Phi cô nương". Không biết Duy Mạnh sẽ lên tiếng gì về “phốt” này hay 'sợ' Phi Nhung rồi lặn mất tăm trên trang cá nhân sau những thách thức mạnh miệng trước đó?