Duy Mạnh ‘thụt vòi’, hạ màn chiêu ‘đạp đồng nghiệp để đi lên’ hay sợ hãi quyền lực ngầm của Phi Nhung?

Hậu trường 09/06/2021 13:54

Sau khi thách thức bà Phương Hằng và dùng chiêu mà cư dân mạng cho là ‘tự biên tự diễn’, mới đây ca sĩ Duy Mạnh lại có phát ngôn gây chú ý liên quan tới ca sĩ Phi Nhung.

Bộ ba Duy Mạnh - Phương Hằng - Phi Nhung đang tỏa sáng nhất trên sân khấu mạng. Thiên hạ được phen trầm trồ khi bà Hằng tố Duy Mạnh, rồi tố cả Phi Nhung. Song song đó Duy Mạnh lại tố ngược Phi Nhung, Phi Nhung nhanh chóng phủ nhận. Một vòng luẩn quẫn khiến ai theo dõi sát sao vụ này cũng một phen sang chấn tâm lý.

Mới đây nhất là lùm xùm ca sĩ Duy Mạnh lên trang cá nhân tố Phi Nhung xúi anh chửi bà Phương Hằng, tuy nhiên dân mạng đang hóng hớt thì một phen chưng hửng khi anh vừa thả bài đăng lên trang facebook với nội dung: “Thôi nhé! Trợ lý của Phi Nhung đt cho tớ rồi. Tớ không muốn nói thêm gì nữa. Các cậu làm gì thì làm . Tớ không quan tâm nữa đâu. Tất cả bỏ qua hết đi. Tập trung vào mà chống CoVid!”.

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Duy Mạnh vừa đăng lên trang cá nhân nội dung liên quan đến Phi Nhung, tuy nhiên nhiều cư dân mạng cho rằng anh đang 'tự biên tự diễn' - Ảnh: Chụp màn hình

Ngay lập tức nhiều dân mạng nghi ngờ về tính xác thực của status này. Cả việc anh cho rằng Phi Nhung xúi anh chửi bà Hằng cũng bị “đào” lại với nhiều sự vô lí. Một số người còn cho anh tự biên tự diễn để ăn theo sự chú ý của Phi Nhung và bà Phương Hằng.

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Nhiều cư dân mạng cho rằng anh sợ Phi Nhung, số khác 'cà khịa' anh đang 'đạp' đồng nghiệp để đi lên - Ảnh: Chụp màn hình

Ngay lập tức cư dân mạng đã tràn vào trang cá nhân của anh comment ý kiến và bất ngờ khi mới mấy hôm trước anh còn thách thức mạnh miệng thì hôm nay lại im ỉm hiền lành như chưa có chuyện gì xảy ra. Cư dân mạng “cà khịa” anh đang sợ Phi Nhung, sợ luôn cả bà Phương Hằng. Bên dưới anh cũng không còn đáp trả “đốp chát” với mọi người như trước.

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Phi Nhung vừa dính lùm xùm lợi dụng Hồ Văn Cường chưa được bao lâu thì sáng nay lại dính ngay 'phốt' ỉm tiền từ thiện suốt 5 năm - Ảnh: Internet
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Thiên hạ đang mong Duy Mạnh sẽ phát biểu điều gì sau vụ lùm xùm 'ỉm' tiền từ thiện sáng nay của ca sĩ Phi Nhung - Ảnh: Internet

Hiện tại, Phi Nhung đang dính lùm xùm khi “ỉm” tiền từ thiện gần 5 năm. Bên cạnh đó là nghi vấn làm dụng Hồ Văn Cường kèm số tiền cát-xê diễn show của nam ca sĩ. Chưa kể cô còn bị bà Hằng đưa lên livestream với biệt danh "Phi Phi cô nương". Không biết Duy Mạnh sẽ lên tiếng gì về “phốt” này hay 'sợ' Phi Nhung rồi lặn mất tăm trên trang cá nhân sau những thách thức mạnh miệng trước đó?

SỐC: Trùm 'ỉm' tiền từ thiện showbiz bất ngờ gọi tên Phi Nhung, thời gian '6 tháng' còn kém xa '5 năm'

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Sau khi Hoài Linh, Trấn Thành bị khán giả khó chịu khi liên quan tới việc chậm giải ngân/chậm công bố tiền từ thiện thì mới đây Phi Nhung lại tiếp tục bị cho vào danh sách “đen” khi tiền từ thiện hơn 5 năm "chưa được sao kê".

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