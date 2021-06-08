Hé lộ thông tin hiếm hoi về người đàn ông Việt Nam bí ẩn là chồng cũ của Phi Nhung, điều gì khiến cô từ chối nhận chu cấp?

Tin nóng 08/06/2021 08:37

Dù rất ít chia sẻ về chuyện đời tư tuy nhiên sau khi bị lôi vào câu chuyện của bà Phương Hằng, thông tin ít ỏi về người chồng cũ của ca sĩ Phi Nhung cũng được hé lộ.

Ngoài việc là mẹ nuôi của 23 đứa trẻ ca sĩ Phi Nhung còn có một cô con gái đã 29 tuổi đang làm y tá tại Mỹ. Tuy nhiên cha của con gái Phi Nhung là ai luôn khiến khán giả tò mò.

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Con gái ruột của ca sĩ Phi Nhung tên Wendy đang làm y tá và sống tại Mỹ - Ảnh: Internet
 

Sau khi công khai con gái vào năm 2017 nhiều người đã đồn chồng cô là ca sĩ Mạnh Quỳnh, tuy nhiên cô đã nhanh chóng phản bác thông tin này để tránh điều tiếng trong công việc và gây ảnh hưởng đến gia đình. 

Dù giấu hết mọi thông tin về bố Wendy nhưng cô cũng chia sẻ anh là một người tốt bụng và rất hiền lành. Cho đến hiện tại, công chúng vẫn không hề có chút thông tin gì về bố ruột của con gái cô.

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Cô chia sẻ chồng cũ của cô là người tốt bụng và hiền lành - Ảnh: Internet

Vào năm 2017 quản lý thân thiết với ca sĩ Phi Nhung đã chia sẻ một số thông tin nhỏ giọt về bố Wendy: “Cha của bé Wendy là người Việt Nam và vẫn dành sự quan tâm của một người cha cho con. Phi Nhung luôn nói với con rằng, mẹ không có cơ hội có được cha và được cha quan tâm nhưng con thì phải có. Và bao nhiêu năm qua, tuy không ở cùng nhau nhưng chưa bao giờ cô bé bị thiếu thốn tình cảm của cha mẹ. Còn về chu cấp kinh tế thì Phi Nhung chưa bao giờ cần đến điều đó vì cô ấy đủ sức để lo cho con gái. Tôi chỉ có thể nói được chừng ấy thôi".

Vì là người của công chúng, nên việc giấu thông tin cá nhân đặc biệt là con gái riêng và chồng cũ cũng là điều dễ hiểu. Con gái ca sĩ Phi Nhung từng mong muốn có cuộc sống bình yên và không va chạm với giới showbiz. 

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Hai mẹ con thường bay giữa Mỹ và Việt Nam gặp nhau tuy nhiên do dịch COVID-19 nên hiện tại cả hai chưa thể hội ngộ - Ảnh: Internet

Cũng như bao người mẹ khác, cô rất thương con gái mình và từng bộc bạch: "Nhiều lúc con hỏi mẹ sao mẹ không lấy chồng? Vì mẹ muốn ở vậy nuôi con ăn học ra trường, vì mẹ không thể chia sẻ tình cảm cho ai được, mẹ đã dành hết tình cảm cho con và các em của con ở Việt Nam. Bao năm nay mẹ luôn nghĩ về con để sống. Con đã chịu hy sinh xa mẹ, sống một mình tự lập. Một cô bé có tấm lòng nhân hậu, sẵn sàng chia sẻ tình mẹ cho các em mồ côi thiếu may mắn, để các em được gọi một tiếng mẹ, và xem là các em của con".

Nữ ca sĩ hải ngoại cũng cho biết cô và con gái rất hay gặp nhau khi bay giữa Mỹ và Việt Nam. Tuy nhiên gần đây do tình hình dịch COVID-19 nên hai mẹ con chưa thể gặp mặt.

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