Bà Phương Hằng tố Phi Nhung âm mưu lợi dụng khiến Hồ Văn Cường tách ra ở riêng với lí do khó nói?

Hậu trường 07/06/2021 14:51

Trong livestream mới nhất của mình, bà Phương Hằng đã lôi tên Phi Nhung và Hồ Văn Cường vào cuộc, đi kèm với đó là chuyện “thâm cung bí sử” sau 5 năm làm con nuôi của danh ca hải ngoại khiến cộng đồng mạng tò mò.

Ngoài Hoài Linh, Duy Mạnh thì mới đây ca sĩ Phi Nhung cũng bị lôi vào livestream đấu tố của bà Hằng. Đáng chú ý sự việc nhận con nuôi Hồ Văn Cường và lí do em tách ra ở riêng cũng được “phốt” cho thiên hạ được dịp chú ý: “Vụ lúc trước đăng status nói Hồ Văn Cường hỗn này nọ thật chất là do thằng nhỏ đã lớn nhận ra sự việc bị lợi dụng muốn tách ra khỏi Phi Phi cô nương thì bị Phi Phi cô nương vu khống là hỗn”.

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Ca sĩ Hồ Văn Cường từng không biết mức cát-xê của mình bao nhiêu khiến CĐM tò mò về chuyện đấu tố của bà Hằng và ca sĩ Phi Nhung - Ảnh: Internet

Ngoài ra, trong livestream tối ngày 5/6 bà Phương Hằng cũng đã chia sẻ nhiều thông tin giật gân về ca sĩ Phi Nhung: “Phi phi cô nương có một người quản lý rất là hay, chuyên môn đánh sập kênh của người khác nha quý vị và có một mối quan hệ rất là phức tạp. Tôi nói quý vị nghe, phi phi cô nương này là một con người như thế nào, mời quý vị nghe một đoạn ghi âm xong rồi tôi sẽ chia sẻ với quý vị. Bởi vậy đã nói rồi, dĩ vãng dơ dáy dễ gì dấu diếm. Phải không quý vị”.

Vị nữ doanh nhân này còn cho biết thêm, “Phi Phi cô nương” không hề tầm thường và tung đoạn ghi âm nói chuyện giữa hai nhân vật: “Sau bao nhiêu mối tình thì Phi phi cô nương không có thích đàn ông mà thích đàn bà. Đang đóng một cái vai vợ với một người cũng là phụ nữ luôn chứ không phải tầm thường nha quý vị”.

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Nhiều người tỏ ra thất vọng ca sĩ Phi Nhung sau thông tin bà Hằng tố cô lợi dụng khiến con nuôi Hồ Văn Cường tách ra riêng - Ảnh: Internet

Nhiều bình luận của khán giả cho rằng bà Phương Hằng nên tập trung làm từ thiện thay vì cứ chăm chăm đi bốc “phốt” hết nhân vật này đến nhân vật khác trong showbiz. Tuy nhiên, cũng có nhiều khán giả tỏ ra nghi ngờ về mối quan hệ giữa ca sĩ Phi Nhung và Hồ Văn Cường: “Thật là bất ngờ, Phi phi cô nương làm tôi thất vọng quá, trước tôi thích nhạc của Phi Nhung lắm”.

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Tuy nhiên cũng có nhiều ý kiến tỏ ra bênh vực ca sĩ Phi Nhung và khuyên bà Phương Hằng nên tập trung 'hành thiện' thay vì cứ chăm chăm bóc 'phốt' người khác - Ảnh: Chụp màn hình
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Gia cảnh khó khăn của Hồ Văn Cường tại quê nhà khiến khán giả tò mò - Ảnh: Internet

Không để khán giả hiểu lầm sáng ngày 6/6 ca sĩ Phi Nhung cũng đã đánh tiếng trên trang cá nhân để chặn sự soi mói từ cư dân mạng. Nữ ca sĩ hi vọng khán giả đừng nghe thông tin một chiều và hãy thông cảm cho cô. Ngoài ra, cô còn hát tặng bà Phương Hằng khiến nhiều người “chưng hửng”.

Dù đã đính chính nhưng một lượng người xem quá khích cũng tỏ ra hoài nghi về mối quan hệ trên. Một số cho rằng “trong chăn mới biết chăn có rận”, sự thật thì người trong cuộc là hiểu rõ nhất.

Hiện tại, Hồ Văn Cường ở chung với Phi Nhung và mẹ ruột, riêng cha của nam ca sĩ thì ở chỗ làm. Cha mẹ Cường cũng lao động để kiếm thêm thu nhập tại quán chay do ca sĩ Phi Nhung làm chủ và được cô trả lương đàng hoàng.

Dân mạng ‘chưng hửng’ khi Phi Nhung đòi hát cho bà Phương Hằng nghe hậu bị hacker dọa tung ‘dĩ vãng dơ dáy’

Dân mạng ‘chưng hửng’ khi Phi Nhung đòi hát cho bà Phương Hằng nghe hậu bị hacker dọa tung ‘dĩ vãng dơ dáy’

Cộng đồng mạng tỏ ra chưng hửng khi phát hiện bức ảnh chụp lại bình luận ca sĩ Phi Nhung khao khát được dâng tiếng hát cho bà Nguyễn Phương Hằng?

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Từ khóa:   Nguyễn Phương Hằng livestream ca sĩ Phi Nhung bà Phương Hằng

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