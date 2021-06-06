HÓNG: ‘Truyền nhân IT’ bà Phương Hằng đấu tố Phi Nhung khi vợ bị ghép ảnh ‘nhạy cảm’, đanh thép cho biết nắm giữ “zĩ zãng zơ zái’ ít ai biết

Nhâm Hoàng Khang, cậu IT ‘thần thánh’ của bà Nguyễn Phương Hằng khẳng định đang nắm giữ nhiều bí mật của ca sĩ Phi Nhung sau khi gia đình anh bị ghép ảnh xúc phạm nặng nề.
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Vào ngày 4/6 Nhâm Hoàng Khang cho biết những tài khoản tấn công, nói xấu bà Hằng bắt nguồn từ quản lý cũ của ca sĩ Phi Nhung, có tên Đ.M.T. Bên cạnh đó anh cũng nắm trong tay nhiều bí mật “động trời” của nữ ca sĩ hải ngoại này và sẽ đấu tố lúc cần thiết.
Cậu IT của bà Hằng cũng cho biết bản thân không muốn làm lớn mọi chuyện tuy nhiên do một nhân vật tên Diễm (thuộc phe bên chồng nữ ca sĩ Phi Nhung) đã kiếm chuyện với anh trước. Anh cũng cho biết thêm: “Tất cả các bạn fan Phi Nhung nghe mình nói nè, mình không bao giờ làm những chuyện vô lý hết, tại vì bên đó đụng bên mình trước, mình có chứng cứ xác nhận rõ ràng. Vấn đề Phi Nhung mai mình sẽ nói sau, hiện tại mình đang cần thêm bằng chứng, hiện tại mình còn 1 bằng chứng cũng khá quan trọng... nó cũng gần ra rồi, xin lỗi các bạn nhiều".
Điều cộng đồng mạng quan tâm là Nhâm Hoàng Khang tâm sự thêm anh đang rất khổ sở vì gia đình bị công kích. Một số kẻ quá khích còn mang hình con trai anh ra photoshop trong rất vô duyên, anh bức xúc: “Chúng nó nghĩ chúng nó làm vậy mình sẽ tức, thậm chí chúng nó còn ghép ảnh vợ mình với diễn viên JAV. Hay hình cưới của mình nó lấy ghép mặt Hoài Linh vào".
Ngoài ra cậu IT của bà Phương Hằng còn mệt mỏi khi trước đó bị khá nhiều người lạ mặt trên mạng tấn công gia đình anh bằng lời lẽ tiêu cực: "Mẹ tôi từng giận, vợ tôi cũng đã từng giận vì người ta tạo tài khoản giả vào chửi bới con tôi, dĩ nhiên vợ tôi giận là đúng. Nhưng mà khi mà tôi cho họ xem những video của những người bị lừa (bị ông Yên lừa), họ đã khóc, thông cảm cho tôi. Lúc đầu ai cũng cản tôi".