HÓNG: ‘Truyền nhân IT’ bà Phương Hằng đấu tố Phi Nhung khi vợ bị ghép ảnh ‘nhạy cảm’, đanh thép cho biết nắm giữ “zĩ zãng zơ zái’ ít ai biết

Vào ngày 4/6 Nhâm Hoàng Khang cho biết những tài khoản tấn công, nói xấu bà Hằng bắt nguồn từ quản lý cũ của ca sĩ Phi Nhung, có tên Đ.M.T. Bên cạnh đó anh cũng nắm trong tay nhiều bí mật “động trời” của nữ ca sĩ hải ngoại này và sẽ đấu tố lúc cần thiết.

Cậu IT của bà Hằng cũng cho biết bản thân không muốn làm lớn mọi chuyện tuy nhiên do một nhân vật tên Diễm (thuộc phe bên chồng nữ ca sĩ Phi Nhung) đã kiếm chuyện với anh trước. Anh cũng cho biết thêm: “Tất cả các bạn fan Phi Nhung nghe mình nói nè, mình không bao giờ làm những chuyện vô lý hết, tại vì bên đó đụng bên mình trước, mình có chứng cứ xác nhận rõ ràng. Vấn đề Phi Nhung mai mình sẽ nói sau, hiện tại mình đang cần thêm bằng chứng, hiện tại mình còn 1 bằng chứng cũng khá quan trọng... nó cũng gần ra rồi, xin lỗi các bạn nhiều".