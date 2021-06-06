HÓNG: ‘Truyền nhân IT’ bà Phương Hằng đấu tố Phi Nhung khi vợ bị ghép ảnh ‘nhạy cảm’, đanh thép cho biết nắm giữ “zĩ zãng zơ zái’ ít ai biết

Tin nóng 06/06/2021 17:01

Nhâm Hoàng Khang, cậu IT ‘thần thánh’ của bà Nguyễn Phương Hằng khẳng định đang nắm giữ nhiều bí mật của ca sĩ Phi Nhung sau khi gia đình anh bị ghép ảnh xúc phạm nặng nề.

Vào ngày 4/6 Nhâm Hoàng Khang cho biết những tài khoản tấn công, nói xấu bà Hằng bắt nguồn từ quản lý cũ của ca sĩ Phi Nhung, có tên Đ.M.T. Bên cạnh đó anh cũng nắm trong tay nhiều bí mật “động trời” của nữ ca sĩ hải ngoại này và sẽ đấu tố lúc cần thiết.

Cậu IT của bà Hằng cũng cho biết bản thân không muốn làm lớn mọi chuyện tuy nhiên do một nhân vật tên Diễm (thuộc phe bên chồng nữ ca sĩ Phi Nhung) đã kiếm chuyện với anh trước. Anh cũng cho biết thêm: “Tất cả các bạn fan Phi Nhung nghe mình nói nè, mình không bao giờ làm những chuyện vô lý hết, tại vì bên đó đụng bên mình trước, mình có chứng cứ xác nhận rõ ràng. Vấn đề Phi Nhung mai mình sẽ nói sau, hiện tại mình đang cần thêm bằng chứng, hiện tại mình còn 1 bằng chứng cũng khá quan trọng... nó cũng gần ra rồi, xin lỗi các bạn nhiều".

phi nhung 1
Cậu IT của bà Hằng Nhâm Hoàng Khang từng cho biết sẽ tung quá khứ ít ai biết của ca sĩ Phi Nhung - Ảnh: Chụp màn hình
HÓNG: ‘Truyền nhân IT’ bà Phương Hằng đấu tố Phi Nhung khi vợ bị ghép ảnh ‘nhạy cảm’, đanh thép cho biết nắm giữ “zĩ zãng zơ zái’ ít ai biết - Ảnh 2
Đoạn chat cho thấy quản lý mới của Phi Nhung cũng đồng ý cho Nhâm Hoàng Khang tung loạt thông tin về Đ.M.T. Bằng chứng được cậu IT của bà Hằng tung ra mới đây trên mạng - Ảnh: Chụp màn hình
phi nhung 3
Cậu IT của bà Hằng cho biết anh rất mệt mỏi khi gia đình bị lôi vào câu chuyện này - Ảnh: Internet

Điều cộng đồng mạng quan tâm là Nhâm Hoàng Khang tâm sự thêm anh đang rất khổ sở vì gia đình bị công kích. Một số kẻ quá khích còn mang hình con trai anh ra photoshop trong rất vô duyên, anh bức xúc: “Chúng nó nghĩ chúng nó làm vậy mình sẽ tức, thậm chí chúng nó còn ghép ảnh vợ mình với diễn viên JAV. Hay hình cưới của mình nó lấy ghép mặt Hoài Linh vào".

phi nhung 4
Anh cũng tung những tin nhắn cho rằng cộng đồng mạng hết sức vô duyên khi công kích gia đình anh - Ảnh: Chụp màn hình
phi nhung 5
Phi Nhung cũng đã lên tiếng thâm sâu trên trang cá nhân sau khi bị bà Hằng 'réo' tên, tuy nhiên đến hiện tại Nhâm Hoàng Khang vẫn chưa tung bí mật ít ai biết của ca sĩ hải ngoại này lên mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài ra cậu IT của bà Phương Hằng còn mệt mỏi khi trước đó bị khá nhiều người lạ mặt trên mạng tấn công gia đình anh bằng lời lẽ tiêu cực: "Mẹ tôi từng giận, vợ tôi cũng đã từng giận vì người ta tạo tài khoản giả vào chửi bới con tôi, dĩ nhiên vợ tôi giận là đúng. Nhưng mà khi mà tôi cho họ xem những video của những người bị lừa (bị ông Yên lừa), họ đã khóc, thông cảm cho tôi. Lúc đầu ai cũng cản tôi".

Một nữ ca sĩ hải ngoại bị bà Phương Hằng tố chỉ thích phụ nữ, khổ chủ chia sẻ ẩn ý thâm sâu điều gì trên trang cá nhân?

Một nữ ca sĩ hải ngoại bị bà Phương Hằng tố chỉ thích phụ nữ, khổ chủ chia sẻ ẩn ý thâm sâu điều gì trên trang cá nhân?

Bà Phương Hằng liên tục nhắc tên những nhân vật "sừng sỏ" trong giới showbiz. Lần lượt Hoài Linh, Trang Trần, Duy Mạnh và đến cả nhân vật "Phi Phi cô nương". Nữ ca sĩ được CĐM cho là "Phi Phi cô nương" cũng đã có động thái đầu tiên trên trang cá nhân sau khi bị bà Hằng “réo” tên.

Xem thêm
Từ khóa:   Nguyễn Phương Hằng bị kiện Cậu IT Nguyễn Phương Hằng ca sĩ Phi Nhung

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 4 giờ 43 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 54 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 59 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 5 giờ 13 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 5 giờ 33 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 5 giờ 43 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 6 giờ 13 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 6 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào