Một nữ ca sĩ hải ngoại bị bà Phương Hằng tố chỉ thích phụ nữ, khổ chủ chia sẻ ẩn ý thâm sâu điều gì trên trang cá nhân?

Bà Phương Hằng liên tục nhắc tên những nhân vật "sừng sỏ" trong giới showbiz. Lần lượt Hoài Linh, Trang Trần, Duy Mạnh và đến cả nhân vật "Phi Phi cô nương". Nữ ca sĩ được CĐM cho là "Phi Phi cô nương" cũng đã có động thái đầu tiên trên trang cá nhân sau khi bị bà Hằng “réo” tên.

Tối ngày 5/6, trong livestream của mình bà Phương Hằng đã nói về 1 nhân vật có tên là "Phi Phi cô nương". Tuy không chỉ đích danh nhưng CĐM đều cho rằng người bà đang nói tới là nữ ca sĩ Phi Nhung.

Sau màn livestream của bà chủ Đại Nam, nữ ca sĩ Phi Nhung đã chia sẻ một dòng tâm trạng khá ẩn ý trên trang cá nhân. Dù không trực tiếp đá động đến việc bị vị doanh nhân này gọi tên nhưng nội dung lại khá thâm sâu: "Con nhà Phật phải hiểu: Đức Phật dạy người ta đem biếu quà cho mình, mình không nhận họ mang về". Phi Nhung chia sẻ ẩn ý thâm sâu trên trang cá nhân sau khi bị bà Hằng 'réo' tên - Ảnh: Chụp màn hình Nhiều fan ngay sau đó đã vào an ủi nữ ca sĩ và mong cô bình tâm - Ảnh: Chụp màn hình Nhiều khán giả sau đó đã nhanh chóng vào an ủi nữ ca sĩ và khuyên chị đừng nên quan tâm đến thị phi. Hãy tập trung chăm sóc con và cống hiến cho nghệ thuật.

Ca sĩ hải ngoại Phi Nhung được nhiều khán giả yêu mến qua dòng nhạc trữ tình và ca khúc 'Phải lòng con gái Bến Tre' - Ảnh: Chụp màn hình Liệu sau Hoài Linh, nhân vật showbiz nào sẽ 'may mắn' tiếp theo được bà Hằng chỉ mặt gọi tên - Ảnh: Internet Cụ thể, tối ngày 5/6, vợ ông Dũng "lò vôi" tiếp tục livestream cùng người hâm mộ và khiến dư luận xôn xao khi chia sẻ một số thông tin về nhân vật "Phi Phi cô nương". Bà cho biết đây là một trong những ca sĩ có tên tuổi trong showbiz Việt. Tuy nhiên, bà Phương Hằng chỉ nói bóng gió chứ không gọi thẳng tên như những nhân vật khác mà bà từng chỉ đích danh. Theo như lời bà chủ Đại Nam, nhân vật "Phi Phi cô nương" chính là người đứng sau các băng nhóm hacker để tấn công các trang mạng của bà, nhằm bảo vệ 1 nghệ sĩ khác bị bà bóc mẽ. Đồng thời, bà còn cho rằng nhân vật "Phi Phi cô nương" có nhiều mối tình và thích cả phụ nữ.

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