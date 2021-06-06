Một nữ ca sĩ hải ngoại bị bà Phương Hằng tố chỉ thích phụ nữ, khổ chủ chia sẻ ẩn ý thâm sâu điều gì trên trang cá nhân?

Tin tức giải trí 06/06/2021 12:28

Bà Phương Hằng liên tục nhắc tên những nhân vật "sừng sỏ" trong giới showbiz. Lần lượt Hoài Linh, Trang Trần, Duy Mạnh và đến cả nhân vật "Phi Phi cô nương". Nữ ca sĩ được CĐM cho là "Phi Phi cô nương" cũng đã có động thái đầu tiên trên trang cá nhân sau khi bị bà Hằng “réo” tên.

Tối ngày 5/6, trong livestream của mình bà Phương Hằng đã nói về 1 nhân vật có tên là "Phi Phi cô nương". Tuy không chỉ đích danh nhưng CĐM đều cho rằng người bà đang nói tới là nữ ca sĩ Phi Nhung.

 

Sau màn livestream của bà chủ Đại Nam, nữ ca sĩ Phi Nhung đã chia sẻ một dòng tâm trạng khá ẩn ý trên trang cá nhân. Dù không trực tiếp đá động đến việc bị vị doanh nhân này gọi tên nhưng nội dung lại khá thâm sâu: "Con nhà Phật phải hiểu: Đức Phật dạy người ta đem biếu quà cho mình, mình không nhận họ mang về".phi nhung nguyen phuong hang 1Phi Nhung chia sẻ ẩn ý thâm sâu trên trang cá nhân sau khi bị bà Hằng 'réo' tên - Ảnh: Chụp màn hình

phi nhung nguyen phuong hang 2
Nhiều fan ngay sau đó đã vào an ủi nữ ca sĩ và mong cô bình tâm - Ảnh: Chụp màn hình

Nhiều khán giả sau đó đã nhanh chóng vào an ủi nữ ca sĩ và khuyên chị đừng nên quan tâm đến thị phi. Hãy tập trung chăm sóc con và cống hiến cho nghệ thuật.

phi nhung nguyen phuong hang 3
Ca sĩ hải ngoại Phi Nhung được nhiều khán giả yêu mến qua dòng nhạc trữ tình và ca khúc 'Phải lòng con gái Bến Tre' - Ảnh: Chụp màn hình
phi nhung nguyen phuong hang 4
Liệu sau Hoài Linh, nhân vật showbiz nào sẽ 'may mắn' tiếp theo được bà Hằng chỉ mặt gọi tên - Ảnh: Internet

Cụ thể, tối ngày 5/6, vợ ông Dũng "lò vôi" tiếp tục livestream cùng người hâm mộ và khiến dư luận xôn xao khi chia sẻ một số thông tin về nhân vật "Phi Phi cô nương". Bà cho biết đây là một trong những ca sĩ có tên tuổi trong showbiz Việt. Tuy nhiên, bà Phương Hằng chỉ nói bóng gió chứ không gọi thẳng tên như những nhân vật khác mà bà từng chỉ đích danh.

Theo như lời bà chủ Đại Nam, nhân vật "Phi Phi cô nương" chính là người đứng sau các băng nhóm hacker để tấn công các trang mạng của bà, nhằm bảo vệ 1 nghệ sĩ khác bị bà bóc mẽ. Đồng thời, bà còn cho rằng nhân vật "Phi Phi cô nương" có nhiều mối tình và thích cả phụ nữ.

Dàn sao Việt đồng loạt tiếp sức chống Covid-19: Xuân Bắc trực tiếp đến khu cách ly, Phi Nhung đập heo, Đen Vâu nhắn nhủ 'đừng để tiền thuốc nuốt tiền lương'

Dàn sao Việt đồng loạt tiếp sức chống Covid-19: Xuân Bắc trực tiếp đến khu cách ly, Phi Nhung đập heo, Đen Vâu nhắn nhủ 'đừng để tiền thuốc nuốt tiền lương'

Đều là những người nổi tiếng có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội, các nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên... đồng loạt quyên góp và kêu gọi cộng đồng cùng chung tay góp sức để vượt qua đại dịch Covid-19.

Xem thêm
Từ khóa:   Phi Nhung bị tố thích phụ nữ Nguyễn Phương Hằng tố Phi Nhung Nguyễn Phương Hằng tố Phi Nhung thích phụ nữ

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 4 giờ 44 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 56 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 0 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 5 giờ 14 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 5 giờ 34 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 5 giờ 44 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 6 giờ 14 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 6 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43