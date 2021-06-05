Dàn sao Việt đồng loạt tiếp sức chống Covid-19: Xuân Bắc trực tiếp đến khu cách ly, Phi Nhung đập heo, Đen Vâu nhắn nhủ 'đừng để tiền thuốc nuốt tiền lương'

Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên các địa bàn toàn quốc, các tình nguyện viên, nhân lực liên quan tới ngành y tế đã được huy động, tăng cường cho công tác chống dịch. Tuy nhiên, trong công tác chống dịch này, những khó khăn về thiếu thốn đồ bảo hộ, khẩu trang, thiếu bị y tế vẫn đang được đặt ra. Vì vậy, với sự sức ảnh hưởng trong cộng đồng của mình, dàn sao Việt đồng loạt đã và đang hết mình quyên góp và kêu gọi mọi người cùng chung sức vượt qua đại dịch lần này.

Hà Anh Tuấn được biết đến là nghệ sĩ thường xuyên tiên phong trong công tác chống dịch - Ảnh: FBNV Thư cảm ơn gửi đến nam ca sĩ đã đóng góp cho công tác chống dịch - Ảnh: chụp màn hình

Tiên phong trong công tác tiếp sức mùa dịch, không thể không nhắc đến nam ca sĩ Hà Anh Tuấn . Anh đã cùng một số bạn bè làm việc tại Công ty Đôi Mắt Viễn Đông (FEEC), Công ty Viet Vision đã trao tặng 3.000 kit xét nghiệm COVID-19, 2.100 bộ trang phục bảo hộ y tế và 10.000 khẩu trang N95. Tổng kinh phí tài trợ tương ứng 1 tỉ đồng. Sau khi trao tặng, các vật tư y tế cần thiết đã được vận chuyển đến tài khoản của Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Bắc Giang cùng ngày. Đồng thời, trên trang cá nhân, nam ca sĩ đã bày tỏ lòng biết ơn và dành những lời động viên chân thành cho các "anh hùng áo trắng" đang ngày đêm gồng mình vì đại dịch.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ca sĩ Mỹ Tâm cũng đã quyên góp 300 triệu đồng ủng hộ người dân Bắc Giang vượt qua khó khăn do dịch bệnh COVID-19. Tuy nữ ca sĩ âm thầm quyên góp nhưng cư dân mạng đều biết đến tấm lòng thiện nguyện thông qua thư cám ơn của chính quyền địa phương gửi đến cô.

Tấm lòng nhân ái của cô nàng tiếp thêm sức mạnh trong công tác chống dịch - Ảnh: Internet

Phi Nhung

Mới đây, ca sĩ Phi Nhung cùng các con của mình đã khiến không ít người dành những lời tán thưởng trên mạng mạng xã hội. Cụ thể, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ đã đăng tải đoạn video cô cùng các con của mình đập heo đất tiết kiệm trong khoảng một năm qua. Đặc biệt hơn, cô còn tuyên bố tất cả số tiền trong con heo đất đó sẽ được quyên góp ủng hộ cho quỹ vắc xin phòng chống Covid-19.

Không dừng ở đó, nữ ca sĩ còn đứng lên kêu goi cộng đồng mạng hưởng ứng chiến dịch đầy ý nghĩa này: "Phi Nhung mong rằng các anh/chị/em báo chí chúng ta cùng nhau kêu gọi những mạnh thường quân chung tay với nhà nước tăng cường thêm vaccine để vượt qua khó khăn trong lúc này. Nhung xin gửi lời chúc đến mọi người và đội chiến sĩ tuyến đầu chống dịch (áo trắng - áo xanh) luôn có thật nhiều sức khoẻ để đánh tan Covid-19. Cả nước Việt Nam và toàn thế giới cố lên”.

Phi Nhung cùng các con 'xuống tay' với chú heo đất - Ảnh: chụp màn hình

Số tiền 100 triệu đồng được chuyển đến quỹ vắc xin phòng chống Covid-19 - Ảnh: FB

Nghệ sĩ Xuân Bắc - Tự Long - MC Thành Trung

MC Thành Trung vừa phẫu thuật chân, không thể trực tiếp đến tâm dịch Bắc Ninh nên anh đã tới nơi tiếp nhận và trao hơn 365 triệu đồng cho quỹ Vaccine cộng đồng tại Uỷ ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, thủ đô Hà Nội. Đây là số tiền từ đợt kêu gọi do nhóm nghệ sĩ Xuân Bắc - Tự Long - Thành Trung phát động được bạn bè, đồng nghiệp và khán giả tích cực hưởng ứng những ngày qua. Trước đó, NSƯT Xuân Bắc đã từng trực tiếp tới các nơi cách ly để gửi đồ cứu trợ cho công tác chống dịch Covid-19.

Hai nghệ sĩ Thành Trung và Xuân Bắc tại buổi tiếp nhận và trao hơn 365 triệu đồng cho quỹ Vaccine cộng đồng tại Uỷ ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam - Ảnh: FB

Trước đó, Xuân Bắc đã mặc đồ bảo hộ và từng trực tiếp có mặt tại các nơi cách ly để gửi đồ cứu trợ - Ảnh: FB

Đen Vâu

Vào ngày 4/6, nam ca sĩ Đen Vâu đã đăng tải lên trang cá nhân bức ảnh đã chuyển khoản nhằm đóng góp chút sức nhỏ vào quỹ vắc xin phòng Covid-19 của Nhà nước. Qua đó, chủ nhân của bản hit "Trốn tìm" gửi lời cám ơn tới các đội ngũ y bác sĩ và nhắn nhủ mọi người giữ gìn sức khỏe trước tình hình dịch đang rất căng này:"Có Vắc-xin, mọi thứ sẽ sớm trở lại bình thường, mọi người sẽ đỡ vất vả hơn, chúng ta yên tâm làm việc, học tập". Mọi người phòng dịch theo đúng khuyến nghị của Bộ Y tế và giữ gìn sức khoẻ nhé, đừng để tiền thuốc nó nuốt tiền lương".

Đen Vâu hiện là nam rapper đang rất nổi tiếng - Ảnh: FBNV

Dù khá bận rộn với công việc, nhưng nam ca sĩ vẫn luôn quan tâm và đóng góp khi đất nước cần - Ảnh chụp màn hình

Sau ánh hào quang của ánh đèn sân khấu, những người nghệ sĩ vẫn không quên hưởng ứng tích cực để chia sẻ khó khăn với đồng bào tại vùng đang có dịch. Đây là những việc làm thiện nguyên và hành động đẹp vô cùng đáng quý và đáng trân trọng.