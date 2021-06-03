Hiệp Gà ngang nhiên chửi văng tục bà Phương Hằng, cư dân mạng chỉ trích ‘bay màu’ cả bài đăng

Sao Việt 03/06/2021 10:42

Mới đây, nghệ sĩ Hiệp Gà gây phẫn nộ và bị cộng đồng mạng chỉ trích bởi những lời lẽ văng tục dành cho bà Phương Hằng trên trang cá nhân của mình.

Trong những ngày qua, cái tên Nguyễn Phương Hằng luôn được bàn tán trên mạng xã hội bởi những lùm xùm xoay quanh giữa bà và dàn nghệ sĩ Vbiz cũng như những nhân vật trong giới kinh doanh. Vậy nên, những điều này có lẽ đã khiến một số nghệ sĩ cảm thấy không vừa lòng và bày tỏ thái độ phản pháo lại.

Theo đó, nghệ sĩ Hiệp Gà cũng đã lên tiếng công kích nữ doanh nhân. Mới đây, nam nghệ sĩ đã chia sẻ một video tiktok với nội dung bà Hằng đang bật khóc ngay trên buổi phát sóng trực tiếp của mình với dòng trại thái vô cùng văng tục trên trang cá nhân: “Nước mắt *** cái hố hố hố”.

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Nghệ sĩ Hiệp Gà công kích nữ doanh nhân Phương Hằng - Ảnh: Internet

 

Hiệp Gà ngang nhiên chửi văng tục bà Phương Hằng, cư dân mạng chỉ trích ‘bay màu’ cả bài đăng - Ảnh 2
Hiệp Gà thản nhiên văng tục trên trang cá nhân - Ảnh: chụp màn hình

Sau bài đăng của nghệ sĩ Hiệp Gà, không ít CĐM đã bày tỏ thái độ bất bình trước hành động chửi văng tục của anh.

Hiệp Gà ngang nhiên chửi văng tục bà Phương Hằng, cư dân mạng chỉ trích ‘bay màu’ cả bài đăng - Ảnh 3
Phản ứng của cư dân mạng trước bài đăng của nghệ sĩ Hiệp Gà - Ảnh: Chụp màn hình

Sau chỉ trích của cư dân mạng về những lời lẽ thiếu chuẩn mực dành cho nữ doanh nhân, một đạo diễn đã bình luận cảnh báo rằng “Dễ lên bản tin lắm anh ơi”. Tuy nhiên, nam nghệ sĩ không hề có động thái “quay đầu là bờ” mà còn tiếp tục có lời lẽ: “Lên thì lên gắt luôn chứ! Không ngửi được”.

Song, sau vài giờ đăng tải, bài đăng không biết vì lý do gì mà đã “bay màu” và không còn xuất hiện trên trang cá nhân của Hiệp Gà.

 

Hiệp Gà ngang nhiên chửi văng tục bà Phương Hằng, cư dân mạng chỉ trích ‘bay màu’ cả bài đăng - Ảnh 4
Màn trả lời của Hiệp Gà khi 1 đồng nghiệp 'cảnh báo' anh sau bài đăng có lời lẽ thô tục - Ảnh: chụp màn hình

 

Nghệ sĩ nói riêng và những người có tầm ảnh hưởng đến công chúng nói chung cần phải cẩn trọng trong phát ngôn và hành động, nên tránh có những lời nói, hành động thiếu chuẩn mực.

 

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